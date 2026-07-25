ΔΕΘ 2026: Συνάντηση Μαρκόπουλου με φορείς για φόρους, ΦΠΑ και οφειλές

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Σε νέο γύρο συναντήσεων με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και κοινωνικών οργανώσεων προχώρησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η διαδικασία εντάσσεται στην προετοιμασία ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στη συγκέντρωση προτάσεων από τα πεδία που επηρεάζονται άμεσα από τη φορολογική και οικονομική πολιτική.

Ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη και αντιπροσωπεία του επιμελητηρίου, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, καθώς και με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος. Σειρά επαφών είχε επίσης με την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και την Ένωση Λογιστών.

Τα βασικά αιτήματα

Στις συζητήσεις τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φορολογία επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ο ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών, η ρευστότητα της αγοράς και η στελέχωση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκαν τα εισοδήματα των συνταξιούχων αλλά και η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τους επαγγελματίες.

Η επιλογή των συγκεκριμένων επαφών δείχνει ότι το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να χαρτογραφήσει τις πιο πιεστικές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας πριν από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί μια πιο στοχευμένη ατζέντα παρεμβάσεων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες επιχειρήσεων, εργαζομένων και επαγγελματιών.

Κοστολόγηση προτάσεων

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του κύκλου των επαφών είναι η καταγραφή των αιτημάτων στην πηγή τους, ώστε οι προτάσεις των φορέων να επεξεργαστούν έγκαιρα πριν από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Όπως σημείωσε, κάθε αίτημα καταγράφεται και κοστολογείται, ώστε οι παρεμβάσεις που θα επιλεγούν να συνοδεύονται από συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Η αναφορά στην κοστολόγηση αποτυπώνει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το υπουργείο, καθώς οι όποιες ελαφρύνσεις ή αλλαγές πολιτικής πρέπει να είναι συμβατές με τους δημοσιονομικούς στόχους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία εξισορρόπησης ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Επόμενα βήματα

Ο κύκλος των συναντήσεων θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες με φορείς σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στόχος είναι το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ να έχει προκύψει μέσα από διάλογο με την κοινωνία και την αγορά.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η προετοιμασία για τη ΔΕΘ δεν περιορίζεται στις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά περνά μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει ποια από τα αιτήματα που κατατέθηκαν θα ενταχθούν τελικά στο κυβερνητικό πακέτο.