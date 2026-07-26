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Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers

Σύμφωνα με σχετική μελέτη στη Γαλλία οι επενδυσεις σε data centers θα απαιτήσουν επενδύσεις 210 δισ. ευρώ έως το 2035

Τεχνολογία 26.07.2026, 16:15
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Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
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Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στη Γαλλία θα αντιπροσώπευε επένδυση 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2035, τονίζεται σε σχετική μελέτη.

Ωστόσο, η  γαλλική Le Monde, που παρουσιάζει τη μελέτη, αναφέρει ότι οι τοπικές διαμαρτυρίες πολλαπλασιάζονται εναντιον αυτών των ενεργοβόρων υποδομών που δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας.

«Το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό, αλλά απαιτεί ταχεία και συνεπή εκτέλεση», υπογραμμίζεται στη μελέτη της εταιρείας Rexecode που υποστηρίζει ότι η Γαλλία θα πρέπει να γίνει μια προτιμώμενη χώρα υποδοχής για κέντρα δεδομένων, σε μια εποχή που η εγκατάσταση αυτών των νέων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης (AI) προκαλεί πολυάριθμες συζητήσεις και τοπικές συγκρούσεις.

Οι επενδύσεις στη Γαλλία

Σύμφωνα με τον Αντονι Μορλε Λαβινταλί, διευθυντή Γαλλίας στην Rexecode και συγγραφέα της μελέτης, τα κέντρα δεδομένων θα είναι για την ψηφιακή οικονομία του 21ου αιώνα « ό,τι ήταν οι ενεργειακές υποδομές για τη βιομηχανία του 20ού αιώνα : ένα ουσιαστικό θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική κυριαρχία ».

Η Γαλλία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει αυτήν την ευκαιρία εάν θέλει να γίνει «ένας σημαντικός ευρωπαϊκός κόμβος για την τεχνητή νοημοσύνη και να καταλάβει κεντρική θέση στο νέο παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο ».

Αυτή τη θέση συμμερίζεται και η κυβέρνηση, η οποία ανακοινώνει πολυάριθμες επενδύσεις ρεκόρ σε αυτόν τον τομέα ( 109 δισεκατομμύρια ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής για την Δράση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025 και 93 δισεκατομμύρια ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής Choose France στις Βερσαλλίες στις αρχές Ιουνίου).

Η Rexecode εκτιμά ότι η χωρητικότητα αυτών των εγκαταστάσεων θα τετραπλασιαστεί έως το 2030 και θα δεκαπλασιαστεί έως το 2035, αντιπροσωπεύοντας περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικές επενδύσεις. Η πλειονότητα αυτών των επενδύσεων αφορά εισαγόμενες τεχνολογίες και εξοπλισμό, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία: το μερίδιο της άμεσης προστιθέμενης αξίας που απομένει στη Γαλλία εκτιμάται σε 30% ή περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2035.

Η εταιρεία αναμένει επίσης έμμεσα οφέλη από την ανάπτυξη του τομέα, τα οποία εκτιμώνται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι τομείς των κατασκευών και της ηλεκτρολογίας αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο .

Αυτό το έκτακτο οικονομικό όφελος είναι τελικά αρκετά μικρό σε σύγκριση με τις επενδύσεις, αλλά απαραίτητο, σύμφωνα με την Rexecode, δεδομένων των γεωπολιτικών διακυβευμάτων. «Οι χώρες με επαρκή υπολογιστική υποδομή θα είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όσες δεν διαθέτουν τέτοια υποδομή θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί από άλλους », προειδοποιεί η μελέτη.

Θέσεις εργασίας

Προς το παρόν, με περίπου 350 κέντρα δεδομένων που βρίσκονται εντός των συνόρων της, η Γαλλία υστερεί σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ολλανδία στην Ευρώπη.

Πάνω απ’ όλα, είναι πρωτίστως ένας «παθητικός οικοδεσπότης» για κέντρα που αναπτύσσονται από ξένες εταιρείες, προειδοποιεί η Rexecode. Υπάρχουν Γάλλοι ψηφιακοί παίκτες, ή εκείνοι που εδρεύουν στη Γαλλία, όπως οι OVHCloud, Data4 και Scaleway (θυγατρική της Iliad με επικεφαλής τον Ξαβιέ Νιελ , ο οποίος είναι επίσης μέτοχος στον όμιλο Le Monde), και αυτές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν εθνικοί πρωταθλητές.

Επιπλέον, η παρουσία εταιρειών όπως η Mistral AI —η οποία διαθέτει το δικό της κέντρο δεδομένων στην Εσόν και με την οποία η Microsoft υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την αγορά μέρους της υπολογιστικής της ισχύος— ενισχύει τη δύναμη του γαλλικού οικοσυστήματος έρευνας τεχνητής νοημοσύνης.

Data centers

Στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου, η εξεταστική επιτροπή της Γερουσίας για την ψηφιακή κυριαρχία ζητά ακριβώς ένα «μορατόριουμ» για τα μη ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων, επειδή, σύμφωνα με τους συντάκτες της, από τα 15 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας που δεσμεύτηκαν από τους κατασκευαστές έργων, μόνο τα 1,4 δεσμεύτηκαν από Ευρωπαίους παίκτες, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται κυρίως από αμερικανικούς γίγαντες cloud.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι επίσης περιορισμένος, προειδοποιεί η Rexecode, δεδομένου του υψηλού επιπέδου αυτοματισμού σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Κατά τη φάση λειτουργίας, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εκτιμά ότι ένα κέντρο δεδομένων 100 μεγαβάτ (MW) δημιουργεί περίπου πενήντα άμεσες, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, εκτός από έμμεσες θέσεις εργασίας στη συντήρηση και την ασφάλεια.

Η φάση κατασκευής, από την άλλη πλευρά, μπορεί να δημιουργήσει μεταξύ 300 και 1.000 θέσεων εργασίας, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, σε διάστημα δύο έως τριών ετών, κυρίως στους τομείς των κτιρίων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Οι προβλέψεις της Rexecode προβλέπουν έναν τομέα που θα αντιπροσωπεύει «περισσότερες από 75.000 θέσεις εργασίας σε εθνικό επίπεδο έως το 2030 και στη συνέχεια σχεδόν 90.000 έως το 2035 ».

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