Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ποιοι μπαίνουν με χρέη 5.000 ευρώ

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Νέα ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός.

Από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά όσους έχουν οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία και ΕΦΚΑ), τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους από 5.000 ευρώ και άνω, αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Εκτιμάται ότι με την βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξωδικαστικού. Στην πράξη η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να εξαιρέσει την τελευταία από την αναγκαστική εκτέλεση, αποδεχόμενος τη ρευστοποίηση ή αξιοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων του, όπως δεύτερη κατοικία, οικόπεδα, αγροτεμάχια ή επαγγελματικά ακίνητα.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να επιτυγχάνει μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής του, μέσω της αξιοποίησης του προϊόντος της ρευστοποίησης της λοιπής περιουσίας του, εξασφαλίζοντας έτσι και χαμηλότερη μηνιαία δόση.

Τι προβλέπει

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει αποπληρωμή:

έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ,

έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και servicers.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αλγόριθμος του μηχανισμού υπολογίζει την πρόταση ρύθμισης, δηλαδή τον αριθμό και το ύψος των μηνιαίων δόσεων.

Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι σταθερό 3% για όλη τη διάρκειά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.