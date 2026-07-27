Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου για ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

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Τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Στη συνάντησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, με ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, σταθερό και σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Θεοδωρικάκος: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξή του στην ERT, αναφέρθηκε στον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, καθώς και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», προειδοποίησε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. «Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης, με 10 λεπτά στην αντλία, και σε αυτό προστίθενται τα 5 λεπτά που βάζουν τα ίδια τα διυλιστήρια. Επομένως, προστατευόμαστε κατά 15 λεπτά σε κάθε λίτρο από την αυξημένη τιμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, η κυβέρνηση θα εξετάσει την παράταση των μέτρων.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, επισήμανε ότι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι κωδικοί των βασικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%. «Έχουμε πάρει μία πρωτοβουλία, η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ: ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από 5% έως 20% σε σειρά προϊόντων», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι θα αφορούν βασικά είδη διατροφής, διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής.

Όπως εξήγησε, «χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημαίνουν 30-40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια του νοικοκυριού. Για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, το να επιτύχει κανείς μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης είναι μια σημαντική συμβολή, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δείχνει την αλληλεγγύη ολόκληρης της κοινωνίας σε αυτούς που τη χρειάζονται».

Όσον αφορά συνολικά στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Το κρίσιμο είναι όλοι οι πολίτες να έχουν καλούς μισθούς, καλή εισοδηματική κατάσταση, ισχυρή αγοραστική δύναμη και να μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς πιστεύουμε σε μια πιο παραγωγική οικονομία, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μια καλύτερη ζωή».

Τέλος, για τον Αναπτυξιακό Νόμο, τόνισε πως 270 επιχειρήσεις κατέθεσαν επενδυτικές προτάσεις στον δεύτερο κύκλο των τριών βασικών καθεστώτων, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυστηρά εντός τριών μηνών, όπως προβλέπει ο νόμος.

«Μέσα στη χρονιά θα εγκριθούν επενδυτικά προγράμματα, που θα λάβουν συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, τις μεγάλες επενδύσεις, τις παραμεθόριες περιοχές και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση των πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη βιομηχανία δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, συμπληρώνοντας πως «η ενίσχυση της ζωής στις παραμεθόριες περιοχές έχει και σπουδαία εθνική σημασία».

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ

Είχε προηγηθεί η αποστολή υπομνήματος του ΕΒΕΑ ενόψει της ΔΕΘ στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων.

Δίνοντας το υπόμνημα στη δημοσιότητα, ο κ. Γιάννης Μπρατάκος είχε δηλώσει, ότι «η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια σημαντική διαδρομή τα τελευταία χρόνια. Η δημοσιονομική σταθερότητα έχει αποκατασταθεί, η αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί και οι επενδύσεις έχουν επιστρέψει».

«Ωστόσο, η επόμενη περίοδος θα είναι πιο απαιτητική. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού καθιστούν αναγκαία μια νέα στρατηγική για την ελληνική οικονομία. Το ΕΒΕΑ καταθέτει ένα υπόμνημα που δεν αποτελεί έναν κατάλογο αποσπασματικών αιτημάτων, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση εθνικής οικονομικής πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο, που θα δημιουργεί ισχυρότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Στόχος μας είναι μια οικονομία περισσότερο παραγωγική, περισσότερο εξωστρεφής και περισσότερο ανθεκτική, ικανή να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για όλους».

Βασικές Προτάσεις και Προτεραιότητες του ΕΒΕΑ

Α. Φορολογική σταθερότητα και ελάφρυνση της παραγωγικής οικονομίας: Θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου, ενίσχυση της επανεπένδυσης κερδών και κίνητρα για πράσινες, ψηφιακές και παραγωγικές επενδύσεις.

Β. Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και αποκατάσταση χρηματοδοτικής πρόσβασης: Βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, λειτουργικές ρυθμίσεις οφειλών και ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για βιώσιμες επιχειρήσεις.

Γ. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ: Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω νέων εγγυοδοτικών εργαλείων, μικροπιστώσεων και επενδυτικών κεφαλαίων.

Δ. Μεγέθυνση και συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, clusters, συγχωνεύσεις όπου απαιτούνται και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ε. Παραγωγικότητα, δεξιότητες και ανθρώπινο κεφάλαιο: Εθνικός μηχανισμός διάγνωσης αναγκών, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στενότερη σύνδεση επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος.

ΣΤ. Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη υπέρ των ΜμΕ: Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πρακτικά εργαλεία, χρηματοδότηση και τεχνολογική υποστήριξη.

Ζ. Ενέργεια, πράσινη μετάβαση και κλιματική ανθεκτικότητα: Μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Η. Απλοποίηση διαδικασιών, ταχύτητα Δικαιοσύνης και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Απλοποίηση αδειοδοτήσεων, μείωση της γραφειοκρατίας, ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθεσίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Θ. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για την παραγωγή: Επιτάχυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων, σύγχρονων υποδοχέων μεταποίησης και οργανωμένων περιοχών logistics.

Ι. Εξωστρέφεια, βιομηχανία, εμπόριο και νέες αγορές: Νέα εθνική στρατηγική εξαγωγών, ενίσχυση της εμπορικής διπλωματίας και στήριξη της μεταποίησης ως βασικού πυλώνα της παραγωγικής οικονομίας.

ΙΑ. Περιφερειακή ανάπτυξη και πρωτογενής τομέας: Τοπικά παραγωγικά σχέδια, ενίσχυση της αγροδιατροφής, των περιφερειακών οικοσυστημάτων και της σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εξαγωγών.

Οι 14 άμεσες προτεραιότητες του ΕΒΕΑ