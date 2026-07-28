Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθαρά κέρδη 4,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε η Coca-Cola, αυξημένα σε σχέση τα 3,81 δισεκατομμύρια δολάρια πριν ένα χρόνο .

Εξαιρώντας τις απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, το κόστος αναδιάρθρωσης και άλλα στοιχεία, η εταιρεία κέρδισε 97 σεντς ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% στα 13,38 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οργανικά έσοδα της Coca-Cola, τα οποία εξαιρούν τις εξαγορές, τις εκποιήσεις και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αυξήθηκαν κατά 6% στο τρίμηνο.

Ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεων της εταιρείας (μονάδων κιβωτίων ) αυξήθηκε κατά 5% και κάθε ένα από τα τμήματα αναφοράς της σημείωσε αύξηση όγκου. Η μέτρηση αφαιρεί την τιμολόγηση για να αντικατοπτρίζει τη ζήτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το καταναλωτικό περιβάλλον είναι «δυναμικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ενρίκε Μπράουν. Το σχόλιο ακολούθησε την αντίδραση του ανταγωνιστή της PepsiCo. που δηλωσε ότι οι προϋπολογισμοί των αγοραστών περιορίστηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε χαμηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ για τα σνακ και τα ποτά της.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει δραματικές διακυμάνσεις λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να μειώσουν τις δαπάνες τους. Στην αμερικανικη αγορά της Coca-Cola, η μέση εθνική τιμή βενζίνης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών, στα 4,56 δολάρια ανά γαλόνι, στα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της Coca-Cola δεν δείχνουν ότι οι καταναλωτές μειώνουν τις πωλήσεις. Ακόμα και στη Βόρεια Αμερική, ο όγκος αυξήθηκε κατά 3% στο τρίμηνο.

Οι πωλήσεις της Coca-Cola στο Μουντιάλ

Η εταιρεία απέδωσε την αυξημένη ζήτηση στην παγκόσμια καμπάνια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δύο συγκεκριμένα ποτά, το ομώνυμο αναψυκτικό και το Powerade, σημείωσαν υψηλότερους όγκους πωλήσεων, τους οποίους η εταιρεία απέδωσε, εν μέρει, στο μάρκετινγκ του τουρνουά. Ο όγκος πωλήσεων της Coca-Cola αυξήθηκε κατά 5% και ο όγκος πωλήσεων της Powerade κατά 8% στο τρίμηνο.

Ο τομέας νερού, αθλητικών προϊόντων, καφέ και τσαγιού της Coca-Cola είχε την υψηλότερη απόδοση αυτό το τρίμηνο, με αύξηση όγκου πωλήσεων 6%. Από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, όλες εκτός από τον καφέ είδαν αύξηση όγκου πωλήσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Ο τομέας των ανθρακούχων αναψυκτικών της Coca-Cola κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4%, εν μέρει χάρη στην αύξηση της ζήτησης για το ομώνυμο αναψυκτικό και τις επεκτάσεις της σειράς προϊόντων της. Η Coca-Cola Zero Sugar σημείωσε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 16%, ενώ η Diet Coca-Cola, ή Coca-Cola Light όπως είναι γνωστή σε ορισμένες αγορές, κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 7%.

Ο τομέας χυμών, γαλακτοκομικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας και φυτικών ποτών της Coca-Cola σημείωσε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 2%.