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McDonalds: Κάτι τρέχει με την Coca – Cola …

Η διάσημη αλυσίδα McDonalds παρουσίασε τα δικά της αναψυκτικά και τώρα ετοιμάζει να λανσάρει ενεργειακά ποτά με την υπογραφή της Red Bull

World 14.06.2026, 16:22
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McDonalds: Κάτι τρέχει με την Coca – Cola …
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Συνεργασίες με νέες επιχειρήσεις αναψυκτικών και ποτών αναπτύσει η McDonalds που πλέον δεν αρκείται στην πολύχρονη συνεργασία της με την Coca-Cola.

Δεν είναι ότι οι δύο δεν είναι αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, λένε τα στελέχη. Απλώς η McDonald’s αυτή τη στιγμή δεν αρκείται πλέον στο να σχεδιάζει τα πάντα μόνο γύρω από την Coca-Cola.

Η McDonald’s αναζητά νέες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των πωλήσεων burger στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί και η Starbucks και η Dunkin δείχνουν ότι τα ποτά παράγουν δισεκατομμύρια δολάρια από μόνα τους, αναφέρει η WSJ.

Τα στελέχη και οι υπεύθυνοι της διάσημης αλυσίδας μπέργκερ λένε ότι εδώ και χρόνια ζητούν περισσότερες επιλογές από την Coca-Cola. Ορισμένες προηγούμενες προσπάθειες καινοτομίας, από την πώληση εμφιαλωμένων ποτών μέχρι αυτό που η Coca-Cola ονόμασε διανομέα αναψυκτικών “Freestyle” που επέτρεπε στους πελάτες να δημιουργούν τα δικά τους μείγματα, έχουν αποτύχει. Εν τω μεταξύ, η δημοτικότητα των παραδοσιακών αναψυκτικών πλήττεται, καθώς οι νεότεροι καταναλωτές επιθυμούν εξωτικές γεύσεις και παρασκευές με χρώματα έτοιμα για TikTok.

“Η Coca-Cola παίρνει το μήνυμα ότι θέλουμε περισσότερα από αυτήν”, δήλωσε ο Τζιμ Λιούις , πρώην franchisee των McDonald’s, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με την Coca-Cola κατά τη διάρκεια των 32 ετών λειτουργίας των εστιατορίων του.

Οι προσπάθειες της McDonalds

Γύρω στο 2006, η Coca-Cola θελησε να δοκιμάσει αν θα μπορούσε να ενισχύσει τις πωλήσεις στα McDonald’s εγκαθιστώντας ψυγεία σε μια χούφτα καταστήματα του Τέξας και εφοδιάζοντάς τα με μάρκες της Coca-Cola εκτός αναψυκτικών, όπως Powerade, ανθρακούχους καφέδες και ενεργειακά ποτά.

Μερικοί δικαιοδόχοι άρχισαν να πωλούν εμφιαλωμένα ποτά PepsiCo, αποθηκευμένα σε ξεχωριστά ψυγεία, συμπεριλαμβανομένων των Mountain Dew και Gatorade για πρώτη φορά στην ιστορία των McDonald’s.

Οι δικαιοδόχοι έβγαζαν λιγότερα χρήματα από τα εμφιαλωμένα ποτά παρά από τα αναψυκτικά που διανέμονται απο μηχανή. Και οι δοκιμές εμφιαλωμένων ποτών με την PepsiCo έληξαν το 2009. Τα στελέχη της Coca-Cola το πρόσεξαν και κάποιοι ανησυχούσαν για την κορυφαία θέση της εταιρείας τους στο «Golden Arches», στην αλυσιδα της McDonalds.

Στη συνέχεια, η McDonald έδωσε θέσεις σε μερικά αναψυκτικά στον Dr Pepper, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το λιγότερο αγαπημένο αναψυκτικό Mr. Pibb της Coca-Cola μέχρι το 2010.

Η αμερικανική αλυσίδα είχε τους δικούς της λόγους να εξετάσει άλλους συνεργάτες, σημειώνει η WSJ.

Η PepsiCo βοήθησε την Taco Bell να κερδίσει το χρυσό με το Mountain Dew Baja Blast, ένα αναψυκτικό που αναπτύχθηκε ειδικά για την αλυσίδα, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2004 και θα συνέχιζε να αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις ετησίως.

Η ίδια η σόδα αντιμετώπισε μια νέα απειλή. Η Starbucks επέκτεινε τα παγωμένα και αναμεμειγμένα κρύα ποτά της, και τα φρουτώδη αναψυκτικά της που εισήχθησαν το 2012 θα εξελιχθούν σε μια μάρκα 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αλυσίδα του Σιάτλ μετέτρεψε τον κρύο αφρό και άλλα προσαρμοσμένα συστατικά σε ετήσια έσοδα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, προσελκύοντας περισσότερους νεότερους καταναλωτές.

Το 2015, η Coca-Cola απέκτησε μερίδιο στην Monster, έναν σκληρό ανταγωνιστή της Red Bull, και η McDonald’s δοκίμασε την Monster σε μια χούφτα εστιατόρια στις ΗΠΑ.

Τα ποτά δεν πούλησαν καλά. Η McDonald’s επέλεξε αντ’ αυτού να επεκτείνει τη σειρά premium καφέ McCafe.

Η νέα αγορά

Η McDonald’s προσέλαβε τον νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο Κρις Κεμπζίνσκι το 2015 ως επικεφαλής στρατηγικής επιχειρήσεων, ανάπτυξης και καινοτομίας, εντασσόμενη στην εταιρεία burger με τη δική του εμπειρία στα ποτά. Ο Κεμπζίνσκι ήρθε στην McDonald’s από την Kraft Heinz και είχε προηγουμένως περάσει οκτώ χρόνια ως στέλεχος στην PepsiCo.

Ο Κεμπζίνσκι έθεσε ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων ποτών. Η παγκόσμια αγορά ποτών είχε σχεδόν διπλασιαστεί τα προηγούμενα 15 χρόνια, φτάνοντας τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, και ήθελε η McDonald’s να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο από αυτήν. Το 2023, η McDonald’s λάνσαρε ένα νέο concept εστιατορίου με την ονομασία CosMc’s, το οποίο σερβίρει λάτε, φραπέ, γρανίτες και άλλα καινοτόμα ποτά.

Το CosMc’s είχε βραχύβια πορεία — τα πέντε καταστήματά του έκλεισαν περίπου 18 μήνες αργότερα — αλλά η McDonald’s σύντομα άρχισε να ενσωματώνει όσα είχε μάθει. Το 2025, ο Κεμπζίνσκι διόρισε τον Τσάρλι Νιούμπεργκερ , τον διευθυντικό στέλεχος που είχε ηγηθεί του CosMc’s, για να επιβλέπει την ανάπτυξη των ποτών της McDonald’s.

«Χρειαζόμαστε κάποιον που να σκέφτεται αποκλειστικά πώς πρέπει να είναι η γκάμα ποτών της McDonald’s σε πέντε χρόνια, δεδομένου ότι ο κόσμος θα είναι διαφορετικός», δήλωσε ο Kempcinski σε συνέντευξη το 2025.

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