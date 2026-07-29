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Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Business 29.07.2026, 07:00
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Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Σε… ατμομηχανή ανάπτυξης εξελίσσονται οι ΗΠΑ για τον όμιλο «Σαράντης» καθώς η εισηγμένη επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές και να διευρύνει το αποτύπωμά της.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η αμερικανική αγορά εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια, με τις πωλήσεις να αναπτύσσονται με ρυθμούς περίπου 30% με όχημα το Carroten ενώ τονίζουν πως παράλληλα δρομολογείται ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η διεύρυνση των σημείων πώλησης.

Από τις ΗΠΑ στη Χιλή η «Σαράντης»

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμοι κωδικοί αναμένεται να αυξηθούν από επτά σήμερα σε δεκαπέντε μέσα στην επόμενη χρονιά ενώ πέρα από την Amazon και την Target σχεδιάζεται η είσοδος και σε άλλες μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Πέρα από την αγορά των ΗΠΑ, το διεθνές πλάνο περιλαμβάνει και την επέκταση σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων και το Μεξικό ενώ υπάρχει ήδη παρουσία στη Χιλή.

Σαράντης

Ο Γιάννης Μπούρας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σαράντης

Η απόφαση για τη Μέση Ανατολή

Στον αντίποδα, η εταιρεία πατάει προσωρινά φρένο στη Μέση Ανατολή λόγω των πολεμικών συγκρούσεων που άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Όπως ανάφερουν οι πληροφορίες, οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για τη φετινή χρονιά δεν εγκαταλείπονται, ωστόσο μετατίθενται χρονικά καθώς η κατανάλωση εξελίχθηκε πιο αργά από τις αρχικές προβλέψεις.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές που έχει ήδη παρουσία, πίεση υπάρχει στην αγορά της Ρουμανίας ενώ η Ουκρανία παραμένει δέσμια του πολέμου. Αντίθετα, η πορεία σε Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία εξελίσσεται ενθαρρυντικά και βάση του προγραμματισμού.

Οι επιδόσεις του Ομίλου Σαράντης κινούνται υψηλότερα από την αγορά, ξεπερνώντας το 5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική των βασικών του κατηγοριών.

Σταθερή αξία η Ελλάδα για την «Σαράντης»

Την ευχάριστη… έκπληξη κάνει η Ελλάδα, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Οι κατηγορίες καλλυντικών, προσωπικής υγιεινής και προϊόντων για το σπίτι καταγράφουν άνοδο 4,5% σε αξία μέχρι τον Ιούνιο, με ακόμη καλύτερη εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες του εξαμήνου.

Η αύξηση των πωλήσεων δεν οφείλεται στις γενικευμένες ανατιμήσεις αλλά στην ισχυρή ζήτηση που εξακολουθεί να υπάρχει. Ο ανταγωνισμός άλλωστε παραμένει και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ανατιμήσεων. Οι επιδόσεις του Ομίλου Σαράντης κινούνται υψηλότερα από την αγορά, ξεπερνώντας το 5%.

Σαράντης

Ο όμιλος Σαράντης έχει αναπτύξει παρουσία μέσω θυγατρικών σε 12 χώρες και δραστηριοποιείται συνολικά σε 13 αγορές, διαθέτει 8 παραγωγικές μονάδες ενώ απασχολεί 3.100 εργαζόμενους.

Οι τιμές και ο κρίσιμος Σεπτέμβριος

Αναφορικά με την Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η εμπορική πολιτική του ομίλου δεν διαφοροποιείται καθώς διαχρονικά επιδιώκει να διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές.

Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα προϊόντα πλύσης πιάτων, οι τιμές των προϊόντων του βρίσκονται έως και 30% χαμηλότερα από αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο μισό της χρονιάς και ιδιαίτερα στον Σεπτέμβριο, όταν θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η επίδραση του κόστους παραγωγής και θα αξιολογηθεί αν απαιτούνται προσαρμογές στις εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους.

Ο όμιλος Σαράντης έχει παρουσία μέσω θυγατρικών σε 12 χώρες, διαθέτει 8 παραγωγικές μονάδες ενώ απασχολεί 3.100 εργαζόμενους.

Την περσινή χρονιά εμφάνισε πωλήσεις ύψους 599,6 εκατ. ευρώ,  σταθερές σε σύγκριση με τα €600,1 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου σημείωσαν αύξηση 9,1% και ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ.

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