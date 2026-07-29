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Πειραιώς: Κερδίζει το στοίχημα της διαφοροποίησης των εσόδων

Τι είπε ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές - Διατηρείται ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ

Τράπεζες 29.07.2026, 15:32
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Πειραιώς: Κερδίζει το στοίχημα της διαφοροποίησης των εσόδων
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Την ικανοποίησή της για την πρόοδο που καταγράφει σε σχέση με το στρατηγικό της στόχο για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, εξέφρασε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου 2026.

Όπως είπε ο CEO του ομίλου Χρήστος Μεγάλου, πρόκειται για μία εξέλιξη ευθέως συνδεδεμένη με την πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα αποτελέσματα της οποίας πλέον ενοποιούνται.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος, οι προμήθειες από το bancassurance διατήρησαν την εξαιρετική τους δυναμική, με τη συνεισφορά της ασφαλιστικής εταιρείας να ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο, υπερβαίνοντας την αναλογία του ετήσιου στόχου των περίπου 110 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε δε πως «βρισκόμαστε κοντά στο management της εταιρείας, με στόχο την ανάληψη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση πρόσθετων ευκαιριών ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, στόχο αποτελεί η Εθνική Ασφαλιστική από τον ερχόμενο Ιανουάριο να αποτελεί τη μονάδα ανάπτυξης (product factory) ασφαλιστικών προϊόντων του δικτύου της Πειραιώς.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεισφορά των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων στα συνολικά έσοδα.

Τα έσοδα

Όπως ανέφερε ο  CEO της τράπεζας, το εισόδημα από υπηρεσίες ανήλθε στο α΄ εξάμηνο του 2026 στις 101 μονάδες βάσης επί του ενεργητικού που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή (68 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ).

Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση της Πειραιώς προχώρησε στην αναβάθμιση του στόχο για τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες για τη χρήση του 2026 στη ζώνη των 850 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί το στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ εφέτος.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η επίδοση του α΄ εξαμήνου σε αυτό το μέτωπο έδωσε μεγαλύτερη του αναμενόμενου ώθηση στα έντοκα έσοδα, τα οποία πλέον αναμένονται στα 2 δισ. ευρώ το 2026 έναντι προηγούμενης εκτίμησης στα 1,9 δισ. ευρώ.

Ανέφερε δε ότι από τις συμβάσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 2 δισ. ευρώ, μέχρι στιγμής έχει εκταμιευτεί το 50%.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένει ότι μέσα στα επόμενα λίγα τρίμηνα θα προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις και του υπόλοιπου 1 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της διοίκησης της Πειραιώς εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία των δανειοδοτήσεων μετά το πέρας του RRF.

Όπως εξήγησε, μπορεί οι σχετικές χορηγήσεις να έδωσαν ώθηση στα μεγέθη της τράπεζας τον πρώτο καιρό μετά την πανδημία, αλλά πλέον άλλοι τομείς είναι εκείνοι που πρωταγωνιστούν στις νέες δανειοδοτήσεις.

Κατά τον ίδιο, οι επιχειρηματικές χορηγήσεις παραμένουν στην κορυφή, ωστόσο υπάρχει ικανοποίηση και για το γύρισμα των δανείων λιανικής τραπεζικής σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης.

Εξάλλου, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο για την αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, η οποία στο εξάμηνο έφτασε το 1 δισ. ευρώ.

Αναθεώρηση καθοδήγησης

Σημειώνεται ότι η διοίκησή της επέλεξε να μην προχωρήσει σε αυτή τη φάση σε προς τα πάνω αναπροσαρμογή των στόχων για την κερδοφορία.

Όπως εξήγησε ο κ. Μεγάλου, «είμαστε προσεκτικοί και συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας για τα αποτελέσματα της χρήσης, δεδομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του γ΄ τριμήνου 2026 τις όποιες αλλαγές στη στοχοθεσία του 2026, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα για τις εξελίξεις.

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