Οι τράπεζες… κάνουν ταμείο, η Πειραιώς ανοίγει τον χορό, ο Εξάρχου γράφει βιβλίο, το μήνυμα Κοντόπουλου – Λαζαράκου, ο Φάις στη Μύκονο και η σιωπή του Γουόρς

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Παρά το συνεχές… σφυροκόπημα στις αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών που βάρυνε το κλίμα στη Λεωφόρο Αθηνών, το ελληνικό χρηματιστήριο κατάφερε χθες -έστω οριακά-, να κρατήσει το θετικό πρόσημο, σε μία συνεδρίαση που αναλυτές χαρακτηρίζουν… περίπλοκη.

Το στοιχείο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν τόσο η μικρή άνοδος του Γενικού Δείκτη όσο η ένταση των συναλλαγών. Ο τζίρος έφθασε τα 370 εκατ. ευρώ, επίπεδο αυξημένο που δείχνει ότι υπήρξε διάθεση για κινήσεις, αναδιατάξεις και τοποθετήσεις πριν ανοίξει ο κύκλος των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η σταθερή αξία της Coca-Cola

Η Coca-Cola HBC ήταν το βασικό highlight της ημέρας, με άνοδο 2,5%. Η μετοχή συγκεντρώνει αυτή την περίοδο ένα σπάνιο για τα δεδομένα της αγοράς μείγμα χαρακτηριστικών.

Από τη μία πλευρά αντιμετωπίζεται ως αμυντική επιλογή και από την άλλη διατηρεί αναπτυξιακή δυναμική, με την επέκταση στην Αφρική να τροφοδοτεί τις προσδοκίες.

Θετική ήταν άλλη μία συνεδρίαση και για τη Metlen. Η μετοχή κινήθηκε ανοδικά με συναλλαγές υψηλότερες από τον μέσο όρο, λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα χρηματιστηριακά γραφεία.

Οι τράπεζες παίρνουν τη σκυτάλη

Το επόμενο κομμάτι της χρηματιστηριακής διαδρομής ανήκει στις τράπεζες. Τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στην Πειραιώς. Οι προσδοκίες είναι θετικές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο κατά πόσο η διοίκηση μπορεί να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της.

Μαζί με την Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα ο ΟΤΕ, για τον οποίο οι εκτιμήσεις είναι επίσης θετικές, ενώ ακολουθεί και ο Τιτάν.

Πρόκειται για ένα πραγματικό μπουκέτο ανακοινώσεων, ικανό να μεταφέρει το ενδιαφέρον από τον Γενικό Δείκτη στις επιμέρους μετοχές.

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Στο Euronext Athens καλοκαιριάτικα…

Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω θέρους και λίγο πριν τις διακοπές του Αυγούστου ωστόσο στο Euronext Athens στη Λεωφόρο Αθηνών οι εκδηλώσεις για τις εισαγωγές νέων μετοχών από ΑΜΚ ή ομολόγων δεν σταματούν.

Χθες 28 Ιουλίου ήταν η σειρά (για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες) της AKTOR να γιορτάσει την επιτυχημένη έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.

Και η κεντρική αίθουσα ήταν γεμάτη από στελέχη της εισηγμένης αλλά και του Euronext Athens, χρηματιστηριακών εταιρειών και τραπεζών…

Το μήνυμα των Κοντόπουλου και Λαζαράκου

Από την εκδήλωση για την AKTOR δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Euronext Athens αλλά και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.

Ευδιάθετοι και οι δύο συγκέντρωσαν γύρω τους εκπροσώπους χρηματιστηριακών αλλά και της AKTOR. Βέβαια, όσο μπόρεσα να κρυφακούσω… οι συζητήσεις μάλλον γύρω από τις θερινές διακοπές περιστρέφονταν παρά από την αγορά.

Πάντως Κοντόπουλος και Λαζαράκου έχουν έναν θετικό απολογισμό για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι ΑΜΚ, νέες εισαγωγές, εταιρικές ομολογιακές εκδηλώσεις είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν να προβάλουν.

Και το μήνυμα που έστειλαν και οι δύο ήταν σαφές: Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Η Βασιλική Λαζαράκου πρόσθεσε δε και το στοιχείο της ωρίμανσης και του βάθους της αγοράς…

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Ο Αλέξανδρος Εξάρχου και η προσωπική ιστορία

Ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος ήταν χθες στην αίθουσα του Euronext Athens ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR είχε να θυμηθεί τις προσπάθειες που κατέβαλε για τη συγκεκριμένη εταιρεία για να τη βγάλει από τις «περιπέτειες», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αφηγήθηκε και μία προσωπική ιστορία για να τονίσει τη σημασία της χθεσινής ημέρας. Θυμήθηκε ότι η κόρη της συζύγου του, ακούγοντας τον να μιλάει για το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ, τον ρώτησε αν γράφει βιβλίο.

Ο Εξάρχου λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης είπε: «Το 2018 το βιβλίο είχε τίτλο: Make AKTOR great again. Σήμερα γράφουμε νέο τόμο με τίτλο: Make AKTOR even greater again…».

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Τα στελέχη της AKTOR

Η προσπάθεια που κατέβαλε η AKTOR για την ΑΜΚ και την ομολογιακή εκδήλωση έσπασε κάθε ρεκόρ σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων σημείωσε πώς όσο κι αν έψαξε κι εκείνος και οι συνεργάτες του δεν βρήκαν άλλο προηγούμενο, δηλαδή μέσα σε ενάμιση μήνα να τρέξουν διαδικασίες για ΑΜΚ και ομόλογο.

Ο ίδιος απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό της AKTOR, λέγοντας «έχω πει πως η AKTOR έχει απίστευτο προσωπικό δυναμικό» και μίλησε για τον CFO Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο και τους νομικούς της εισηγμένης.

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AI και δημοσιονομικοί κίνδυνοι

Μπορεί στο οικονομικό επιτελείο να πανηγυρίζουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, όμως στον ορίζοντα διαγράφεται ένας εντελώς διαφορετικός δημοσιονομικός κίνδυνος.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε πρόσφατα –σε μια έκθεση που πέρασε στα…ψιλά- ότι η ευρεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαβρώσει σταδιακά τη φορολογική βάση, καθώς η αντικατάσταση εργαζομένων και η μείωση της μισθωτής απασχόλησης περιορίζουν τα έσοδα από φόρους εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Την ίδια στιγμή, η μεταφορά της φορολογίας από την εργασία στο κεφάλαιο μόνο εύκολη δεν είναι, λόγω του διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού. Το Ταμείο απορρίπτει την ιδέα ενός γενικευμένου «φόρου στα ρομπότ» και εισηγείται καλύτερη φορολόγηση των υπερκερδών και των εισοδημάτων από κεφάλαιο, αλλά και αξιοποίηση της ίδιας της AI για αποτελεσματικότερους φορολογικούς ελέγχους και περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Για την Ελλάδα δεν υπάρχει ειδική αναφορά στην έκθεση, ωστόσο η συζήτηση δύσκολα θα αργήσει να φτάσει και στο ελληνικό ΥΠΟΙΚ, καθώς η διατήρηση των δημοσιονομικών επιδόσεων θα εξαρτηθεί και από το αν το φορολογικό σύστημα προσαρμοστεί έγκαιρα στη νέα εποχή.

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Τα γραφεία ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι

Κάτι αλλάζει στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία τα γραφεία βρέθηκαν χαμηλότερα στις προτεραιότητες των διεθνών επενδυτών, το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνει επιστροφή κεφαλαίων στον κλάδο. Και αυτή τη φορά οι αγοραστές δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές, ασφαλείς διευθύνσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Savills, οι διασυνοριακές επενδύσεις σε γραφεία έφθασαν τα 22,3 δισ. δολάρια στο πρώτο μισό της χρονιάς. Το ποσό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνολικού διασυνοριακού επενδυτικού τζίρου και επαναφέρει τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς.

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Ο Fais στα Ματογιάννια

Στην καρδιά της Μυκόνου επέλεξε το Fais Group να κάνει την επόμενη κίνηση για την αλυσίδα Kalogirou. Το νέο concept store άνοιξε στην περιοχή Ματογιάννια, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σημεία του νησιού, επενδύοντας στη συνάντηση της τοπικής αρχιτεκτονικής με τα μεγάλα διεθνή ονόματα της πολυτέλειας.

Το κατάστημα στεγάζεται στην ιστορική Οικία Βενιέρη, κτίριο των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα. Ο όμιλος προχώρησε σε προσεκτική αποκατάσταση, διατηρώντας τον αρχικό χαρακτήρα του ακινήτου και μετατρέποντάς το σε σύγχρονο προορισμό luxury shopping.

Η επιλογή ενός ιστορικού κτιρίου δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο για τις συλλογές. Δίνει στο νέο κατάστημα ξεχωριστή ταυτότητα μέσα σε μία αγορά όπου η εμπορική παρουσία των luxury brands είναι ήδη ισχυρή και ο ανταγωνισμός για τις καλύτερες θέσεις στα Ματογιάννια παραμένει υψηλός.

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Η σιωπή του Γουορς

Σήμερα αρχίζει και η διήμερη συνεδρίαση της Fed. Εκπλήξεις δεν αναμένονται.

Μπορεί ο Κέβιν Γουόρς, ο νέος πρόεδρος της Fed, να χαρακτηρίζεται χαρισματικός επικοινωνιακά, καθώς κάνει τους συνομιλητές του να αισθάνονται σημαντικοί έχει όμως δημιουργήσει ένταση στους κόλπους της Fed με τις αλλαγές που θέλει να κάνει.

Ο ίδιος φαίνεται ότι αισθάνεται άνετα και χαρακτηρίζει τις συγκρούσεις ως ένα καλό οικογενειακό καβγά. Ίσως αισθάνεται και αυτοπεποίθηση γιατί κατάφερε να πείσει το Τραμπ που διακαώς θέλει μείωση των επιτοκίων να τον επιλέξει παρά τις μακροχρόνιες ανησυχίες που έχει εκφράσει για τον πληθωρισμό.

Προς το παρόν ο ίδιος έχει αφομοιώσει μια αλλαγή, αυτή της σιωπής. Μιλάει λιγότερο για την οικονομία, για την πορεία της νομισματικής πολιτικής και για τις δικές τους θέσεις.

Η σιωπή του θα δοκιμαστεί στη σημερινή συνεδρίαση. Αν η Fed διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ ο ίδιος διακυρήττει με όλους τους τρόπους ότι ο πληθωρισμός πάνω από το στόχο του 2% δεν είναι επιτρεπτός, θα πρέπει να εξηγήσει τι θα ωθούσε την FOMC να δράσει αλλιώς κινδυνεύει να φανεί ότι είναι μόνο λόγια και όχι πράξεις.

Αν η Fed αυξήσει τα επιτόκια αυξήσει τα επιτόκια χωρίς να διευκρινίσει που σκοπεύει να φτάσει, οι επενδυτές θα μπορούσαν να προεξοφλήσουν μια σειρά επιτοκίων που η επιτροπή δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει.