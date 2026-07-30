Τράπεζες: Ισχυρές ενδείξεις υπέρβασης των στόχων για τα κέρδη του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κερδοφορία υψηλότερη της αρχικής καθοδήγησης αναμένεται να πετύχουν οι ελληνικές τράπεζες κατά την εφετινή χρήση, κόντρα στη γεωπολιτική αστάθεια και την όποια αρνητική της επίδραση στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν οι ελληνικές τράπεζες σε αναβάθμιση των προβλέψεών τους για την καθαρή κερδοφορία του 2026.

Αυτή είναι η πρόβλεψη αναλυτών που παρακολουθούν τον κλάδο, μετά την εκκίνηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου 2026, χθες, από την Τράπεζα Πειραιώς.

Σήμερα, ανακοινώνουν τα μεγέθη τους οι Εθνική Τράπεζα και Eurobank, ενώ το παζλ των συστημικών ομίλων θα συμπληρωθεί με την Alpha Bank την Παρασκευή.

Με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, τα οργανικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερα των στόχων που αναφέρονται στα επιχειρησιακά τους πλάνα.

Ήδη η Πειραιώς προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση για τα καθαρά της έσοδα τόσο από τόκους, όσο και από προμήθειες, μετά το ισχυρό α΄ εξάμηνο της χρονιάς.

Όπως ανέφερε η διοίκησή της, το έντοκο εισόδημα (ΝΙΙ) υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από τους μεγάλους όγκους νέων δανείων, που οδηγούν σε μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Δευτερεύοντα ρόλο στην άνοδο που καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο είχε η αύξηση των διατραπεζικών δεικτών euribor, που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, σημαντικά κέρδη αποκομίζουν οι τράπεζες από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν διαμορφώσει και κατά τη φάση που τα επιτόκια ήταν σε υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Έσοδα από προμήθειες

Από την άλλη, οι τομείς του bancassurance και του asset management συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, δίνοντας ώθηση στο εισόδημα από μη τοκοφόρες εργασίες.

Πρόκειται για κεντρική στόχευση των εγχώριων ομίλων, οι διοικήσεις των οποίων επιζητούν την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, προς την κατεύθυνση περιορισμού της ευαισθησίας τους στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν επιλέξει την οδό των εξαγορών, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούν στην οργανική ανάπτυξη με την αξιοποίηση όλων των καναλιών του δικτύου τους.

Τα έξοδα

Από την άλλη, όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα της Πειραιώς, η άνοδος των δαπανών είναι λελογισμένη.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο σύνολο του τραπεζικού τομέα και σίγουρα αρκετά κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Επιπλέον, στο βασικό σενάριο η επιβάρυνση από τον πιστωτικό κίνδυνο θα διατηρηθεί συγκρατημένη, καθώς φαίνεται ότι οι επιβαρύνσεις από την αναδιάρθρωση των δανείων του νόμου Κατσέλη, των στεγαστικών χορηγήσεων σε ελβετικό φράγκο και της επαναφοράς των λύσεων step up σε κανονικές δόσεις, δεν είναι σημαντικές.

Η διοίκηση της Πειραιώς χαρακτήρισε προληπτική τη μικρή ανοδική αναθεώρηση των σχετικών με τις επισφάλειες προβλέψεων.

Συγκεκριμένα, με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η μελλοντική κερδοφορία σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων στην οικονομία.

Η πιθανή αναθεώρηση

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα προχωρήσουν οι ελληνικές τράπεζες σε αναβάθμιση των προβλέψεών τους για την καθαρή κερδοφορία του 2026.

Όπως λένε αναλυτές, «το μόνο σίγουρο είναι πως οι όποιες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι πολύ προσεκτικές. Κι αυτό διότι η ζημιά από μία ενδεχόμενη διάψευση των εκτιμήσεών τους μπορεί να είναι σημαντική, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής τους από τους επενδυτές».

Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς να κρατήσει σταθερούς τους στόχους για τα κέρδη του 2026, παρά το γεγονός ότι αναμένει υψηλότερη οργανική κερδοφορία σε σχέση με το αρχικό guidance.

Η διοίκησή της ήταν ξεκάθαρη στο χθεσινό call για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.

«Στις τρέχουσες συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας επιλέγουμε να είμαστε προσεκτικοί και συντηρητικοί», τόνισε χαρακτηριστικά και παρέπεμψε τους αναλυτές στις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου.