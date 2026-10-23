Χρυσός: Οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed

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Ο χρυσός υποχώρησε την Παρασκευή, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης υποχώρησε κατά 0,2% στα 4.016,27 δολάρια ανά ουγγιά στις 06:51 ώρα Ελλάδος, περιορίζοντας ελαφρώς τις απώλειες αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 20 Ιουλίου.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει πτώση 3,5% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο, αναφέρει το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχώρησαν κατά 0,7% στα 4.030,40 δολάρια.

Οι κερδοσκόποι προσπαθούν να υπερασπιστούν το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων για τον χρυσό, καθώς μια σαφής διάσπαση προς τα κάτω θα σηματοδοτούσε ότι η αγορά δεν αναμένει πλέον χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αλλά αντ’ αυτού προεξοφλεί επίμονο πληθωρισμό, υψηλές αποδόσεις ομολόγων και ισχυρότερο δολάριο, δήλωσε στο ο Reuters ο Μόντε Σαφιεντίνε, επικεφαλής έρευνας αγοράς στην Capital.com.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, φτάνοντας σε υψηλό πέντε μηνών την Πέμπτη, μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες πυροδότησαν ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο χρυσός υπό τη δαμόκλειο των υψηλών επιτοκίων

Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκους.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στο γεωπολιτικό μέτωπο ενέχει τον κίνδυνο να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα. Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό, ανεβάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων και καθυστερούν τη χαλάρωση της πολιτικής της Fed. Πρόκειται για έναν δύσκολο συνδυασμό για τον χρυσό», πρόσθεσε ο Σαφιεντίνε.

Η προσοχή στρέφεται στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου, καθώς και στα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για έναν δείκτη που παρακολουθείται στενά, καθώς αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας, η οποία στοχεύει σε ρυθμό πληθωρισμού 2%. Οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένουν στο 80%.

Παράλληλα, σε ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι αναλυτές της HSBC αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τη μέση τιμή της πλατίνας και του παλλαδίου το 2026, επικαλούμενοι τις μεταβαλλόμενες θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς καθώς και τις ρευστοποιήσεις θέσεων από επενδυτές.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή άμεσης παράδοσης (spot) του αργύρου υποχώρησε κατά 1% στα 53,98 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 0,1% στα 1.568,58 δολάρια, ενώ το παλλάδιο παρέμεινε σταθερό στα 1.054,50 δολάρια.

Και τα τρία μέταλλα οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες.