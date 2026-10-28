 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600

Η Deutsche Bank ανεβαίνει μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου - Απώλειες για την ισπανική Santader αλλά και τηη UBS

Markets 28.10.2026, 19:41
Σχολιάστε
Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600
FTSE

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη μετά από αρκετές απογοητευτικές ανακοινώσεις κερδών, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες επιδείνωσαν την ανησυχία των επενδυτών ενόψει της απόφασης για τα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αυξήθηκε κατά 0,07% στις 644,14 μονάδες. Τα μέσα ενημέρωσης  και δείκτες εξόρυξης , ήταν από τους μεγαλύτερους καθυστερημένους.

Οι συγκρατημένες κινήσεις θα καθορίσουν τον τόνο ενόψει της απόφασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη. Οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση των επιτοκίων, αλλά θα εξακολουθούν να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία τους στο μέλλον.

Με τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, οι αγορές θα παρακολουθούν επίσης για σημάδια ενός πιο ήπιου τόνου από την ΕΚΤ ως απάντηση στην αναταραχή της χώρας.

«Δεν νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά εξίσου, παραδεχόμαστε ότι ένας πιο ήπιος τόνος σε περαιτέρω σύσφιξη θα ήταν πιθανώς η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην αυξημένη αστάθεια των ομολόγων», έγραψαν οι οικονομολόγοι της ING.

Thyssenkrupp ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος στον STOXX 600 μετά από πτώση 17%, μετά από ένα συγκρατημένο ντεμπούτο στην αγορά για το τμήμα εμπορίας υλικών.

Η ολλανδική πλατφόρμα πληρωμών Adyen ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη χαμένη, με πτώση άνω του 13%, αφότου μείωσε τον βασικό στόχο περιθωρίου κερδών για το 2026.

Ο δείκτης FTSE

Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ολοκληρώθηκε λίγο υψηλότερα αφότου ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, παρουσίασε τον πρώτο του προϋπολογισμό .

Μεταξύ των χρηματοοικονομικών μετοχών, η γερμανική Deutsche Bank σημείωσε άνοδο περίπου 4% μετά την ανακοίνωση απροσδόκητης αύξησης των κερδών του τρίτου τριμήνου .

Από την άλλη πλευρά, η ισπανική Santader υποχώρησε 5,6% μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου , καθώς τα ασθενέστερα κέρδη στη Βραζιλία επηρέασαν, οδηγώντας τον δείκτη αναφοράς της Ισπανίας με τις περισσότερες τράπεζες μειωμένη κατά 1,5%, η μεγαλύτερη μεταξύ των ομολόγων.
Η UBS μειώθηκε κατά 0,6% μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών τρίτου τριμήνου που ήταν περίπου σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ωστόσο, οι αναλυτές παρέμειναν θετικοί για τον κλάδο.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά την επιχειρηματική τους ισχύ, επειδή δεν έχουμε δει τις οικονομίες να αποδυναμώνονται τόσο πολύ όσο θα περιμέναμε», δήλωσε η Ipek Ozkardeskaya, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed
Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600
Markets

Σε πτώση οι ευρωπαικές μετοχές, με απώλειες Deutsche Bank και Santader
Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις στις μετοχές εν αναμονή της απόφασης της Fed
Wall Street

Μικρές διακυμάνσεις στη Wall Street εν αναμονή της απόφασης της Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία
Ασία

Η τεχνολογία οδηγεί τις ασιατικές αγορές
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας
Commodities

Πετρέλαιο: Άνοδος μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανατροπές Google στο cloud για να πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

Η Alphabet, ανακοίνωσε ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που αναπτύσσει από το 2013

Δημήτρης Σταμούλης
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζες: Η ώρα των απαντήσεων για δάνεια, κέρδη και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Markets
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις στις μετοχές εν αναμονή της απόφασης της Fed
Wall Street

Μικρές διακυμάνσεις στη Wall Street εν αναμονή της απόφασης της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τις εκθέσεις κερδών των τεχνολογικών εταιρειών με τεράστια κεφαλαιοποίηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών,

Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία
Ασία

Η τεχνολογία οδηγεί τις ασιατικές αγορές

Το άλμα της SK Hynix Inc. ωθεί επενδυτές σε δυναμική επιστροφή στην ΑΙ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας
Commodities

Πετρέλαιο: Άνοδος μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τον τομέα της τεχνολογίας
Wall Street

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τον τομέα της τεχνολογίας

Ο S&P 500 καταγράφει δύο συνεχόμενες ημέρες κερδών στη Wall Street, καθώς ο τομέας των ημιαγωγών σημειώνει άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν

Τεχνητή νοημοσύνη: Στην Κίνα έσκασε ήδη η «φούσκα»
Tεχνητή νοημοσύνη

Στην Κίνα έσκασε ήδη η «φούσκα» της AI

Ενώ οι μετοχές τεχνολογίας βρίσκονται σε αναταραχή, παγκοσμίως, στην Κίνα έχουν ήδη καταρρεύσει, καθώς οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις υποχωρούν υπό το βάρος των ανησυχιών για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης και τους περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές. Η κατάρρευση, η οποία έχει οδηγήσει σε πτώση κατά 40% σε λιγότερο από τέσσερις μήνες του δείκτη STAR50 της Κίνας, […]

Latest News
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα

Η Μπελέν Γκαρίχο αναδιοργανώνει την έρευνα και ανάπτυξη, περιορίζει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και στρέφεται σε εξαγορές, με στόχο να καλύψει το κενό που απειλεί τα μελλοντικά έσοδα της Sanofi

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

Αεροπορικές εταιρείες: Ακριβότερα εισιτήρια καθώς τελειώνουν οι αντισταθμίσεις κινδύνου καυσίμων
World

Γιατί έρχονται ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών διπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα,, ενώ οι αντισταθμιστικές συμβάσεις (hedging) που είχαν οι αεροπορικές αρχίζουν να εξαντλούνται, μετά από 8 μήνες πολέμου με το Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική
World

Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική

Ο επικεφαλής της Latam Airlines υπογραμμίζει την «εξαιρετικά ισχυρή» ζήτηση από την Ευρώπη για την Νότια Αμρική, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς μακριά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Επιλέγει διαδρομή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αρκτική για την εξαγωγή σιτηρών
World

Μέσω διαδρομής του Β΄ ΠΠ στην Αρκτική η Ρωσία εξάγει σιτηρά

Η Ρωσία ανακατευθύνει το εμπόριο σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Ευρώπη εναντίον Μασκ: 5 τρόποι με τους οποίους η ΕΕ προσπαθεί να εκτοπίσει το Starlink
Τεχνολογία

Οι 5 τρόποι της ΕΕ για να εκτοπίσει τη Starlink του Μασκ

Η Ευρώπη επεξεργάζεται διάφορα σχέδια με στόχο να ανατρέψει την κυριαρχία της υπηρεσίας δορυφορικών επικοινωνιών του δισεκατομμυριούχου του τομέα της τεχνολογίας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Tραμπ – Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία για Συμμαχία της Μέκκας και διμερείς σχέσεις
Κόσμος

Συνομιλία Tραμπ - Ερντογάν - Τι είπαν για Συμμαχία Μέκκας και διμερείς σχέσεις

Ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Airbus: Διατηρεί τον στόχο – ρεκόρ για παράδοση 870 αεροσκαφών το 2026
World

Επιμένει η Airbus για το ρεκόρ παράδοσης 870 αεροσκαφών το 2026

Η Airbus χρειάζεται ένα ρεκόρ στο τέταρτο τρίμηνο για να επιτύχει τον στόχο των περίπου 870 παραδόσεων

Costamare: Συμβολαιοποιημένα έσοδα 6 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτήσεις 1,4 δισ. δολαρίων
Λιμάνια

Εσοδα 6 δισ. δολ. για την Costamare

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 88,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανακοινωσε η Costamare

Λάμπρος Καραγεώργος
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό
World

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Η ομοσπονδιακή επιτροπή FOMC διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου

Δημήτρης Σταμούλης
Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία
Κόσμος

Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν θα παραιτηθεί, προκειμένου να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καταστροφής

Φυσικό αέριο: Πάνω από 100 ευρώ στην Ευρώπη – Φοβίζει η πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν
Φυσικό αέριο

Πάνω από 100 ευρώ το αέριο στην Ευρώπη - Ανησυχία για κλιμάκωση στο Ιράν

Ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για κρύο χειμώνα σε μια περίοδο που τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου είναι χαμηλά

Δημήτρης Σταμούλης
EBRD: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Σερβία σε συνεργασία με τη Raiffeisen Bank Serbia
Επικαιρότητα

Εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση ΜμΕ στη Σερβία απο την EBRD

Μηχανισμός για τη στήριξη έως και 70 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600
Markets

Σε πτώση οι ευρωπαικές μετοχές, με απώλειες Deutsche Bank και Santader

Η Deutsche Bank ανεβαίνει μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου - Απώλειες για την ισπανική Santader αλλά και τηη UBS

FTSE
GM: Η πρώτη παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία που μετακομίζει στον… Nasdaq
World

Η GM... μετακόμισε στο Nasdaq

Η GM έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 64,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies