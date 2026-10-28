Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη μετά από αρκετές απογοητευτικές ανακοινώσεις κερδών, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες επιδείνωσαν την ανησυχία των επενδυτών ενόψει της απόφασης για τα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αυξήθηκε κατά 0,07% στις 644,14 μονάδες. Τα μέσα ενημέρωσης και δείκτες εξόρυξης , ήταν από τους μεγαλύτερους καθυστερημένους.

Οι συγκρατημένες κινήσεις θα καθορίσουν τον τόνο ενόψει της απόφασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη. Οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση των επιτοκίων, αλλά θα εξακολουθούν να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία τους στο μέλλον.

Με τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, οι αγορές θα παρακολουθούν επίσης για σημάδια ενός πιο ήπιου τόνου από την ΕΚΤ ως απάντηση στην αναταραχή της χώρας.

«Δεν νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά εξίσου, παραδεχόμαστε ότι ένας πιο ήπιος τόνος σε περαιτέρω σύσφιξη θα ήταν πιθανώς η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην αυξημένη αστάθεια των ομολόγων», έγραψαν οι οικονομολόγοι της ING.

Thyssenkrupp ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος στον STOXX 600 μετά από πτώση 17%, μετά από ένα συγκρατημένο ντεμπούτο στην αγορά για το τμήμα εμπορίας υλικών.

Η ολλανδική πλατφόρμα πληρωμών Adyen ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη χαμένη, με πτώση άνω του 13%, αφότου μείωσε τον βασικό στόχο περιθωρίου κερδών για το 2026.

Ο δείκτης FTSE

Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ολοκληρώθηκε λίγο υψηλότερα αφότου ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, παρουσίασε τον πρώτο του προϋπολογισμό .

Μεταξύ των χρηματοοικονομικών μετοχών, η γερμανική Deutsche Bank σημείωσε άνοδο περίπου 4% μετά την ανακοίνωση απροσδόκητης αύξησης των κερδών του τρίτου τριμήνου .

Από την άλλη πλευρά, η ισπανική Santader υποχώρησε 5,6% μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου , καθώς τα ασθενέστερα κέρδη στη Βραζιλία επηρέασαν, οδηγώντας τον δείκτη αναφοράς της Ισπανίας με τις περισσότερες τράπεζες μειωμένη κατά 1,5%, η μεγαλύτερη μεταξύ των ομολόγων.

Η UBS μειώθηκε κατά 0,6% μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών τρίτου τριμήνου που ήταν περίπου σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ωστόσο, οι αναλυτές παρέμειναν θετικοί για τον κλάδο.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά την επιχειρηματική τους ισχύ, επειδή δεν έχουμε δει τις οικονομίες να αποδυναμώνονται τόσο πολύ όσο θα περιμέναμε», δήλωσε η Ipek Ozkardeskaya, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote.