Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

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Ισχυρό αποτύπωμα άφησε η έκρηξη και η πυρκαγιά του Ιανουαρίου στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Βιολάντα στα Τρίκαλα και την τραγική απώλεια της ζωής των πέντε εργαζομένων.

Η καταστροφή μέρους του κεντρικού εργοστασίου και η παύση λειτουργίας της μονάδας για ένα διάστημα, επηρέασε ουσιωδώς την ομαλή πορεία των δραστηριοτήτων της.

Οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα

Σύμφωνα και με την Έκθεση Διαχείρισης που αναρτήθηκε με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 στο ΓΕΜΗ, το συμβάν προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό και αποθέματα της εταιρείας, η αξία των οποίων, βάσει των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων, εκτιμάται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Η οριστική αποτίμηση των σχετικών ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και οι οικονομικές επιπτώσεις τους αναμένεται να αποτυπωθούν στη χρήση 2026. Η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστικές καλύψεις για κινδύνους που σχετίζονται με το συμβάν. Η διαδικασία αποτίμησης της ασφαλιστέας ζημίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2027. Τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση θα αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους προκειμένου να καλύψει τυχόν αποζημιώσεις προς τους συγγενείς των θυμάτων, λόγω του συμβάντος αυτού. Σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των εκκρεμών υποθέσεων. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών και το ύψος τυχόν πρόσθετων υποχρεώσεων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με επαρκή αξιοπιστία.

Η παραγωγή και η μονάδα της Vita Free

Το συμβάν επηρέασε σημαντικά την παραγωγική δραστηριότητα της Βιολάντα, με την παραγωγική δυναμικότητα να μειώνεται αρχικά κατά περίπου 20% σε σχέση με τα προ του συμβάντος επίπεδα οφειλόμενη στην απώλεια της παραγωγικής εγκατάστασης, των υποδομών και του εξοπλισμού.

Μια πρόσθετη μείωση καταγράφεται ως αποτέλεσμα της παύσης εργασιών στην πληγείσα μονάδα, κατόπιν σχετικών εντολών των αρμόδιων υπηρεσιών η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα.

Η διοίκηση προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή μέτρων επιχειρησιακής συνέχειας, μέσω, μεταξύ άλλων, της λειτουργίας νέας παραγωγικής μονάδας, της επαναλειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου Vita Free και της αξιοποίησης εναλλακτικών παραγωγικών δυνατοτήτων.

Εκτιμάται, δε, πως μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας, τόσο από απώλεια υποδομής όσο και από διοικητική παύση λειτουργίας, έχει αποκατασταθεί σε περίπου 70% των προ του συμβάντος επιπέδων. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Διοίκησης, εκτιμάται ότι εντός της χρήσης 2027 η παραγωγική δυναμικότητα δύναται να ανέλθει σε περίπου 80% των προ του συμβάντος επιπέδων.

Οι εκτιμήσεις για το 2026

Η χρήση 2026 αναμένεται να είναι ζημιογόνος, κυρίως λόγω των ζημιών και των λοιπών έκτακτων επιβαρύνσεων που συνδέονται με το συμβάν. Ωστόσο, η διοίκηση υπό τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη εκτιμά ότι η λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας θα παραμείνει κερδοφόρα και ότι, με την περαιτέρω αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ομαλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, θα επανέλθει σε συνολική κερδοφορία εντός της χρήσης 2027.

«Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική θέση και τη διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας, τις υφιστάμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τη λειτουργική της κερδοφορία, τη σταδιακή ανάκτηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τα μέτρα επιχειρησιακής συνέχειας που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμά ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της στο προβλεπτό μέλλον».

Ήδη το οικονομικό επιτελείο της Εταιρείας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να θέσει τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Με βάση το σχέδιο αυτό, η Διοίκηση εκτιμά ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει τα μερίδια αγοράς σταδιακά έως τα μέσα του 2027. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δραστήριας και δυναμικής εμπορικής πολιτικής στοχευμένη στις ανάγκες της αγοράς και της συνετής παραγωγικής λειτουργίας ευθυγραμμισμένης στη ζήτηση των προϊόντων.

Τι ταμείο άφησε το 2025

Το οικονομικό έτος 2025, η Βιολάντα εμφάνισε κύκλο εργασιών 43.287 χιλ. ευρώ έναντι των 37.794 χιλ. του προηγούμενου έτους . Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 15.868 χιλ. έναντι 13.354 χιλ.της προηγούμενης περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας, ανήλθαν σε 6.513 χιλ.

To γενικό σύνολο ενεργητικού της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 44.482 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 39.761 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα διαθέσιμα αανήλθαν στο ποσό των 10.860 χιλ. έναντι του ποσού των 9.527 χιλ. το 2024.