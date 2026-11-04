Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026

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Καθοδικά κινήθηκε η μέση τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μειώσεις στην ενέργεια είδαν οι επιχειρήσεις και στην Ελλάδα.

Πιο ειδικά, η μέση τιμή του φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα €0,06 ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, που διαμορφώθηκε στα 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η τιμή της Ελλάδας στο φυσικό αέριο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 0,0491 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0510 ευρώ ανά κιλοβατώρα το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Όσο για το ηλεκτρικό ρέυμα, η τιμή στην Ελλάδα μειώθηκε στα 0,1702 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,1930 την ίδια περίοδο του 2025, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη μείωση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ για μη οικιακούς καταναλωτές.

Φυσικό αέριο: Πτώση τιμών σε 24 χώρες της ΕΕ

Το μέγεθος στο φυσικό αέριο είναι αυξημένο κατά 1,8% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αλλά μειωμένο κατά 6,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Όπως αναφέρει η Eurostat, η συμμετοχή των φορολογικών επιπέδων στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ανήλθε σε 16,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε 15,9% το δεύτερο εξάμηνο του 2025, προτού αυξηθεί στο 17,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν τις μέσες τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 10.000 γιγατζάουλ (GJ) και 100.000 GJ.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,11 ευρώ ανά kWh), τη Φινλανδία (0,09 ευρώ) και την Ολλανδία (0,08 ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Βουλγαρία και το Βέλγιο (αμφότερες στα 0,04 ευρώ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι 24 από τις 25 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανέφεραν μειώσεις στις μέσες τιμές φυσικού αερίου για τους μη οικιακούς καταναλωτές, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στο Βέλγιο και τη Γαλλία (-13,1%), τη Λιθουανία (-12,5%), την Ουγγαρία (-11,6%) και τη Βουλγαρία (-10,8%). Αντίθετα, η Σουηδία ήταν η μοναδική χώρα που κατέγραψε αύξηση της τιμής (+3,1%).

Καθοδικά κινήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα

Συνεχίζοντας την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν κατά 2,0% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν τις μέσες τιμές για μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 500 Μεγαβατωρών (MWh) και 2.000 MWh.

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (0,27 ευρώ ανά κιλοβατώρα), την Κύπρο και την Ιταλία (αμφότερες στα 0,23 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Φινλανδία (0,09 ευρώ), τη Σουηδία (0,12 ευρώ), τη Δανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (όλες με 0,13 ευρώ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 19 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τους μη οικιακούς καταναλωτές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη πτωτική τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (-23,8%), την Τσεχία (-11,9%) και την Ελλάδα (-11,8%).

Οι εξαιρέσεις

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές αυξήθηκαν σε 8 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Σουηδία (+18,8%), τη Φινλανδία (+18,7%) και τη Βουλγαρία (+14,2%).