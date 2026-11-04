 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Business Utilities"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026

Ποιες χώρες είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενέργεια και πού κινήθηκε η Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, σύμφωνα με τη Eurostat

World 04.11.2026, 15:54
Σχολιάστε
Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθοδικά κινήθηκε η μέση τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μειώσεις στην ενέργεια είδαν οι επιχειρήσεις και στην Ελλάδα.

Πιο ειδικά, η μέση τιμή του φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα €0,06 ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, που διαμορφώθηκε στα 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η τιμή της Ελλάδας στο φυσικό αέριο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 0,0491 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0510 ευρώ ανά κιλοβατώρα το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Όσο για το ηλεκτρικό ρέυμα, η τιμή στην Ελλάδα μειώθηκε στα 0,1702 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,1930 την ίδια περίοδο του 2025, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη μείωση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ για μη οικιακούς καταναλωτές.

Φυσικό αέριο: Πτώση τιμών σε 24 χώρες της ΕΕ

Το μέγεθος στο φυσικό αέριο είναι αυξημένο κατά 1,8% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αλλά μειωμένο κατά 6,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Ενέργεια

Όπως αναφέρει η Eurostat, η συμμετοχή των φορολογικών επιπέδων στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ανήλθε σε 16,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε 15,9% το δεύτερο εξάμηνο του 2025, προτού αυξηθεί στο 17,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν τις μέσες τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 10.000 γιγατζάουλ (GJ) και 100.000 GJ.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,11 ευρώ ανά kWh), τη Φινλανδία (0,09 ευρώ) και την Ολλανδία (0,08 ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Βουλγαρία και το Βέλγιο (αμφότερες στα 0,04 ευρώ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι 24 από τις 25 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανέφεραν μειώσεις στις μέσες τιμές φυσικού αερίου για τους μη οικιακούς καταναλωτές, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στο Βέλγιο και τη Γαλλία (-13,1%), τη Λιθουανία (-12,5%), την Ουγγαρία (-11,6%) και τη Βουλγαρία (-10,8%). Αντίθετα, η Σουηδία ήταν η μοναδική χώρα που κατέγραψε αύξηση της τιμής (+3,1%).

Καθοδικά κινήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα

Συνεχίζοντας την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν κατά 2,0% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ενέργεια

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν τις μέσες τιμές για μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 500 Μεγαβατωρών (MWh) και 2.000 MWh.

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (0,27 ευρώ ανά κιλοβατώρα), την Κύπρο και την Ιταλία (αμφότερες στα 0,23 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Φινλανδία (0,09 ευρώ), τη Σουηδία (0,12 ευρώ), τη Δανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (όλες με 0,13 ευρώ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 19 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τους μη οικιακούς καταναλωτές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη πτωτική τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (-23,8%), την Τσεχία (-11,9%) και την Ελλάδα (-11,8%).

Οι εξαιρέσεις

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές αυξήθηκαν σε 8 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Σουηδία (+18,8%), τη Φινλανδία (+18,7%) και τη Βουλγαρία (+14,2%).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας
ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές
World

AMD: Προβλέψεις-μαμούθ για έσοδα +80% το 2027
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια
Τραμπ: Παραδέχεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε σε ψήφους στους Ρεπουμπλικανούς, αλλά δεν μετανιώνει
World

Τραμπ: Παραδέχεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε σε ψήφους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax
Business

Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; 6 ερωτήσεις φωτιά

Τι προτείνει η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax στα ελληνικά σούπερ μάρκετ – Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα – Το χρονικό των υποθέσεων και ποιοι κρύβονται πίσω τους

Γιώργος Μανέττας
Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού

Ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης – Τα σχέδια για εξαγορές ξενοδοχείων και η στροφή της Συγγρού 101 στην κατοικία

Γιώργος Μανέττας
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων

Οι αυξανόμενες πιέσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι παλαιές ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια που δοκιμάζονται και η ανησυχία για νέες αθετήσεις πληρωμών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συνταξιούχοι: Σήμερα κρίνεται η εισφορά αλληλεγγύης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έφθασε η D-Day για την εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνει τον τρόπο υπολογισμού του μέτρου και όχι τη νομιμότητά του

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ποιες χώρες είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενέργεια και πού κινήθηκε η Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, σύμφωνα με τη Eurostat

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές
World

AMD: Προβλέψεις-μαμούθ για έσοδα +80% το 2027

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και το επεκτεινόμενο οικοσύστημα λογισμικού τοποθετούν την AMD σε πλεονεκτική θέση για να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Τραμπ: Παραδέχεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε σε ψήφους στους Ρεπουμπλικανούς, αλλά δεν μετανιώνει
World

Τραμπ: Παραδέχεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε σε ψήφους

«Το Ιράν ήταν μέρος της απώλειας ψήφων», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη WSJ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Biontech: «Στο πόδι» οι εργαζόμενοι μιλούν για ρατσισμό και απειλές
World

«Στο πόδι» οι εργαζόμενοι της Biontech, μιλούν για ρατσισμό και απειλές

Το συμβούλιο εργαζομένων της Biontech ασκεί δριμεία κριτική στη διοίκηση της εταιρείας και αντιδρά - Κάνουν λόγο για στασιμότητα και φόβο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Latest News
Coca-Cola HBC: Τιμή στόχος στις 50,25 στερλίνες για την μετοχή εκτιμά η Citi
Business

Citi: Τιμή στόχος στις 50,25 στερλίνες για την μετοχή της Coca-Cola HBC

Σύσταση «ουδέτερης θέσης» με τιμή στόχο τις 50,25 στερλίνες για την μετοχή της Coca-Cola HBC, επαναδιατύπωσε η Citi

ΟΟΣΑ: Περιορισμένη η προαιρετική ασφάλιση στην Ελλάδα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Περιορισμένη η προαιρετική ασφάλιση στην Ελλάδα λέει ο ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες του ΟΟΣΑ με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων

ΕΘΕΑΣ: Πώς θα αποφευχθούν αποκλεισμοί στις επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Πώς θα αποφευχθούν αποκλεισμοί στις επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας

Αίτημα συμπληρωματικών προβλέψεων για την αντιχαλαζική προστασία κατέθεσε προς το ΥπΑΑΤ η ΕΘΕΑΣ

Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ποιες χώρες είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενέργεια και πού κινήθηκε η Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, σύμφωνα με τη Eurostat

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

ΥπΑΑΤ: Συνεχίζεται ο «Διάλογος με την Παραγωγή»
AGRO

ΥπΑΑΤ: Συνεχίζεται ο «Διάλογος με την Παραγωγή»

Αύριο στις 10:00 η τρίτη συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεν είδε καρτέλ στα καύσιμα, προτείνει τέσσερα μέτρα
Πετρέλαιο

Δεν διαπίστωσε καρτέλ στα καύσιμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Η απόφαση στο ΦΕΚ

Μετά από τρία χρόνια έρευνας η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδοτεί παρεμβάσεις για τις τιμές, τις συμβάσεις και τα αποθέματα ασφαλείας στα καύσιμα

Χρήστος Κολώνας
Ομόλογα: Γιατί «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο
Ομόλογα

Γιατί τα ομόλογα «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο

Η διάσπαση της σύνδεσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αγοράς ομολόγων - Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άλμα άνω του 2% οδηγούν οι τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε άλμα άνω του 2% οδηγούν το ΧΑ οι τράπεζες

Σε υψηλά ενός μήνα κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει τις 2.670 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Διπλό καμπανάκι για την οικονομία – Δαπάνες με μέτρο
Economy

Διπλό καμπανάκι για την οικονομία - Δαπάνες με μέτρο

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο συστήνει συγκράτηση της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit

Στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η πραγματική ιστορία της προστασίας των ανηλίκων, από το ταμείο της μικρής λιανικής

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ξεκίνησε τις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank για το επενδυτικό σχέδιο στη Σάνη Χαλκιδικής

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος - Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

Η ΑΑΔΕ απαντά σε 10 ερωτήματα που γεννούν οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα Pizza Fan και Χωριάτικο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies