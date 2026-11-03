Πορτογαλία: Αυστηροποιεί το πλαίσιο χρήσης νερού και ενέργειας για data centers

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Nα τροφοδοτούνται με ανανεώσιμη ενέργεια και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες ψύξης χωρίς νερό ή εναλλακτικές πηγές νερού, θα απαιτήσει η Πορτογαλία από τα κέντρα δεδομένων ώστε να μην διακυβεύεται η παροχή νερού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δήλωσε την Τρίτη η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο.

Το Start Campus διαθέτει ένα από τα έξι προγραμματισμένα κτίρια που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, το οποίο τροφοδοτείται με ανανεώσιμη ενέργεια και χρησιμοποιεί σύστημα ψύξης με θαλασσινό νερό

Η χώρα αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό κόμβο κέντρων δεδομένων, με περισσότερα από 2,6 γιγαβάτ υπό ανάπτυξη, με επικεφαλής το έργο Start Campus ισχύος 1,2 GW στο Σίνες, το οποίο υποστηρίζεται από επενδύσεις της Microsoft σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κέντρα δεδομένων αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινότητες που ανησυχούν για την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση των data center

Ο Καρβάλιο ανέφερε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη σύνταξη ενός διατάγματος, βάσει του οποίου τα κέντρα δεδομένων θα υπόκεινται σε «αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση νερού» και σε «πολύ αυστηρή» περιβαλλοντική αξιολόγηση.

«Θα απαιτήσουμε από τα έργα είτε να διαθέτουν τεχνολογία ψύξης που δεν απαιτεί γλυκό νερό, καθώς αυτό είναι ήδη εφικτό, είτε μια λύση για τη χρήση νερού που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την παροχή νερού για τον γενικό πληθυσμό και άλλες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες», δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης.

Τα κέντρα δεδομένων θα υποχρεούνται να λειτουργούν με ανανεώσιμη ενέργεια, την οποία οι διαχειριστές μπορούν να αγοράζουν από εταιρείες κοινής ωφέλειας, δεδομένων των άφθονων πόρων ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας, ανέφερε.

Το Start Campus διαθέτει ένα από τα έξι προγραμματισμένα κτίρια που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, το οποίο τροφοδοτείται με ανανεώσιμη ενέργεια και χρησιμοποιεί σύστημα ψύξης με θαλασσινό νερό.