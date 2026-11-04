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Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Wonderful ενισχύει την ελληνική της παρουσία, με έργα σε ΟΤΕ, Πειραιώς, Εθνική Ασφαλιστική και ΕΛΤΑ

Business 04.11.2026, 17:23
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Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Με την Αθήνα ως διοικητική και τεχνική βάση για την ανάπτυξή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Wonderful διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τη δημιουργία νέου περιφερειακού κέντρου με σχέδια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Στα νέα γραφεία της στο κέντρο της πρωτεύουσας απασχολούνται σήμερα 30 στελέχη, στη συντριπτική πλειονότητά τους μηχανικοί, ενώ στόχος είναι ο τετραπλασιασμός του προσωπικού για την περιοχή μέσα στην επόμενη χρονιά. Το κέντρο της Αθήνας θα καλύπτει επίσης τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των έργων που έχει ήδη αναπτύξει η εταιρεία στην Ελλάδα για πελάτες όπως ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο του ομίλου Deutsche Telekom, η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική και τα ΕΛΤΑ. Οι επόμενοι στόχοι της περιλαμβάνουν την επέκταση των υφιστάμενων λύσεων σε τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ενέργεια, λιανικό εμπόριο και ναυτιλία, με έμφαση στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων.

Η ελληνική αγορά ως επιχειρησιακή βάση

Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες η Wonderful άνοιξε γραφείο. Παράλληλα, στην Αθήνα ξεκίνησε το πρώτο έργο της για τον όμιλο Deutsche Telekom, με εφαρμογή στον ΟΤΕ και με την ομάδα μηχανικών της να εργάζεται πάνω στη διασύνδεση της πλατφόρμας με τα υφιστάμενα συστήματα του οργανισμού.

Στον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Wonderful, η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε σε παραγωγική λειτουργία φωνητικούς ψηφιακούς βοηθούς τον Μάιο του 2026, έπειτα από περίοδο υλοποίησης 12 εβδομάδων. Η ταχύτητα εγκατάστασης και λειτουργίας των εφαρμογών αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης της Wonderful, η οποία στηρίζεται σε τοπικές ομάδες μηχανικών που συνεργάζονται άμεσα με τους πελάτες.

Την παρουσίαση της δραστηριότητας και των σχεδίων για την περιοχή πραγματοποίησαν η Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ο Γιώργος Κοντογιάννης, Site CTO για την ίδια περιοχή.

Από τις μεμονωμένες εφαρμογές σε μια ενιαία πλατφόρμα

Στον πυρήνα της δραστηριότητας της Wonderful βρίσκεται το Wonderful AI OS, μια πλατφόρμα που συντονίζει ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, ροές εργασίας και εφαρμογές σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού. Η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από το μοντέλο της αγοράς επιμέρους εργαλείων για μεμονωμένες ανάγκες, προτείνοντας ένα κοινό περιβάλλον για την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε ευρύτερη επιχειρησιακή κλίμακα.

Όπως τα στελέχη της εταιρείας, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μην εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και να ενσωματώνεται στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές του εκάστοτε πελάτη. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσθέτουν νέες δυνατότητες χωρίς διαρκείς αλλαγές στα συστήματά τους και χωρίς αποκλειστική δέσμευση σε έναν πάροχο.

Οι εφαρμογές της περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση σύνθετων διαδικασιών από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ψηφιακούς βοηθούς που υποστηρίζουν τους εργαζομένους, εφαρμογές που συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν παλαιότερο λογισμικό, καθώς και συστήματα φωνητικής και γραπτής επικοινωνίας με πελάτες. Τα εργαλεία μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ή συνδυαστικά, με κοινούς κανόνες ασφάλειας, διακυβέρνησης και διαχείρισης.

Το μοντέλο υλοποίησης προβλέπει ότι οι μηχανικοί της Wonderful συνεργάζονται με την επιχείρηση μέχρι η πρώτη εφαρμογή να περάσει σε παραγωγική λειτουργία. Ακολουθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε ο πελάτης να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης, επέκτασης και διαχείρισης της πλατφόρμας με δικές του δυνάμεις.

Το παράδειγμα της Cosmote TV

Ενδεικτικό της προσέγγισης της εταιρείας είναι το έργο για την Cosmote TV (πλέον Magenta TV), όπου ο ψηφιακός βοηθός ανέλαβε αιτήματα εξυπηρέτησης συνδρομητών σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει παλαιότερα και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Σύμφωνα με τη Wonderful, η εφαρμογή πέρασε από τον σχεδιασμό στην παραγωγική λειτουργία μέσα σε οκτώ εβδομάδες, απαιτώντας τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων και διεπαφών.

Το εύρος της εφαρμογής περιέλαβε δέκα πεδία λειτουργιών, μεταξύ των οποίων η ταυτοποίηση συνδρομητών, η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, η παροχή πληροφοριών για πακέτα και χρεώσεις, η διαχείριση προφίλ, η φραγή υπηρεσιών και η αναζήτηση τηλεοπτικού προγράμματος.

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, το ποσοστό των κλήσεων που εξυπηρετήθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση έφτασε το 50%, επίπεδο σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το σημείο αναφοράς του έργου. Παράλληλα, ο μέσος χρόνος διαχείρισης κλήσεων μειώθηκε κατά 30% με τη χρήση του AI agent. Η Wonderful αναφέρει ότι η προσθήκη νέων ροών εργασίας και γνώσεων διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες του συστήματος.

Χρηματοδοτήσεις άνω των 800 εκατ. δολαρίων

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή επέκταση. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Wonderful, η εταιρεία ιδρύθηκε το 2025 και, σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, έφτασε σε αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων, έχοντας αντλήσει συνολικά περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια. Επίσης,  δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες, απασχολεί 850 εργαζομένους και εξυπηρετεί πάνω από 150 μεγάλους πελάτες σε 12 κλάδους.

Στη χρηματοδοτική της πορεία περιλαμβάνονται γύρος Series A ύψους 100 εκατ. δολαρίων από την Index Ventures και γύρος Series B ύψους 150 εκατ. δολαρίων με επικεφαλής την Insight Partners, ο οποίος ανέβασε την αποτίμησή της στα 2 δισ. δολάρια. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ακολούθησε χρηματοδότηση Series C ύψους 550 εκατ. δολαρίων, επίσης υπό την Insight Partners. Στους επενδυτές που τη στηρίζουν συγκαταλέγονται ακόμη οι Bessemer Venture Partners, IVP, Vine Ventures, 9Yards και Salesforce.

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