Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

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Παρά την εκρηκτική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 36,8% και τη συνεχή επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ένας στους δύο εργαζομένους εξακολουθεί να μην πληρώνεται τις επιπλέον ώρες της εργασίας του.

Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών αποδεικνύει το απύθμενο μέγεθος της παραβατικότητας, η οποία εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην αγορά εργασίας. Οι παραβάσεις, παρά τις διαφορετικές τους μορφές, συγκλίνουν στην ίδια πρακτική, δηλαδή την απόκρυψη πραγματικού χρόνου εργασίας και του αντιστοίχου εργασιακού κόστους.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 2.994 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου (2.332), η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (1.410) και η αδήλωτη εργασία (1.372).

Τα επίσημα στοιχεία

Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr, η οποία διεξήχθη τον Σεπτέμβριο μέσω LinkedIn, ένας στους δύο εργαζομένους δεν πληρώνεται την επιπλέον απασχόλησή του.

Συγκεκριμένα το 45% δηλώνει ότι πληρώνεται κανονικά για τις έξτρα ώρες, ενώ το 42% αναφέρει ότι οι ώρες αυτές ούτε δηλώνονται ούτε αμείβονται. Παράλληλα, το 7% σημειώνει ότι οι υπερωρίες διευθετούνται με άλλον τρόπο, ενώ το 4% λαμβάνει πρόσθετη άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης.

Το 36% των εργαζομένων που πήραν μέρος στην έρευνα αποδίδει την υπερωριακή απασχόληση στον αυξημένο φόρτο εργασίας, το 34% εκτιμά ότι αποτελεί εξαίρεση σε περιόδους αιχμής, το 21% «αναμενόμενο» μέρος της δουλειάς, ενώ μόλις το 10% τη συνδέει με την αφοσίωση του εργαζομένου. Την ίδια ώρα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν νέα αύξηση κατά 36,8% των δηλωθεισών υπερωριών το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, ενώ η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στο νέο σύστημα στα 2,5 εκατ. (περίπου το 63% των εργαζομένων στη χώρα).

Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων δείχνει το τεράστιο μέγεθος της παραβατικότητας που υπήρχε στο παρελθόν, αλλά και που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα στην αγορά εργασίας.

Τι δηλώθηκε

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας «μιλούν» για αύξηση κατά 1,5 εκατομμυρίων των επιπλέον ωρών στις δηλωμένες υπερωρίες, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το 2025 τα αντίστοιχα στοιχεία του είχαν καταγράψει αύξηση 80% σε σχέση με το 2024.

Συνολικά, στο επτάμηνο του 2026 δηλώθηκαν 5,7 εκατ. ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους ενταγμένους κλάδους, περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ήτοι, αύξηση 36,8%.

Το χονδρικό εμπόριο εμφανίζει άνοδο 212,8% και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, από περίπου 280.000 ώρες το 2025 σε περίπου 880.000 ώρες το 2026. Η διαφορά αγγίζει τις 600.000 ώρες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση μεταξύ των κλάδων που εξετάζονται.

Παρά αυτές τις αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες, η έρευνα του kariera.gr δείχνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι δεν πληρώνονται τις επιπλέον ώρες της εργασίας τους.

Οι υπερβάσεις

Τέλος, σε παλαιότερη έρευνα της ΓΣΕΕ εμφανίζεται το 43,4% να δηλώνει ότι εργάζεται πολύ συχνά επιπλέον ώρες και δεν αμείβεται για αυτές.

Συγκεκριμένα πάνω από ένας στους τρεις εργαζομένους (35,5%) δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το συμβατικό του ωράριο. Ωστόσο η πρόσθετη αυτή εργασία δεν συνοδεύεται πάντοτε από αντίστοιχη αμοιβή. Από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες, το 54,7% αναφέρει ότι αμείβεται για αυτές, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία αποζημίωση, ενώ ένα επιπλέον 8,9% αποζημιώνεται με άδεια ή ρεπό αντί χρημάτων.

Συνολικά, το 43,4% όσων πραγματοποιούν πρόσθετη εργασία δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή για τον επιπλέον χρόνο που προσφέρει.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το εύρημα σύμφωνα με το οποίο η υπέρβαση του ωραρίου αυξάνεται αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησης. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένων το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εργάζονται πέρα από το ωράριό τους φθάνει το 32%, ενώ στις επιχειρήσεις με 250 εργαζομένους και άνω εκτοξεύεται στο 45,4%.

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