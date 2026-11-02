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Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες

Ένας στους τέσσερις συνεχίζει να εργάζεται μετά το «χτύπημα» της κάρτας - Τι έδειξε έρευνα του kariera.gr

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 02.11.2026, 13:32
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Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες
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Τα νέα δεδομένα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των εργαζομένων, έρχονται στο φως μέσα από πρόσφατη έρευνα του kariera.gr, η οποία διεξήχθη τον Σεπτέμβριο μέσω LinkedIn polls. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν τις ποικίλες εμπειρίες που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από τη χρήση της κάρτας, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν τις προκλήσεις που προκύπτουν εντός των επιχειρήσεων.

Μετά το «χτύπημα» της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Συγκεκριμένα, το 62% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι μετά τη λήξη του ωραρίου σχολάει και αποσυνδέεται κανονικά. Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (26%) αναφέρουν ότι συνεχίζουν να εργάζονται, χωρίς να καταγράφεται ο επιπλέον χρόνος απασχόλησης. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το 7% δεν γνωρίζει αν οι έξτρα ώρες εργασίας του καταχωρούνται επιπλέον, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται, με τις πρόσθετες ώρες να καταγράφονται κανονικά.

Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα στους κόλπους των εργαζομένων, καθώς ορισμένοι αποχωρούν από τη δουλειά τους μόλις «χτυπήσουν» την κάρτα, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να δηλώνονται οι επιπλέον ώρες απασχόλησης.

Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην ανάγκη για εργασία πέρα από το ωράριο

Διαφορετικές αντιδράσεις καταγράφονται, μάλιστα, και στην περίπτωση που κληθούν από τον προϊστάμενό τους να ολοκληρώσουν μια εργασία, παρότι έχουν ήδη καταγράψει την αποχώρησή τους. Συγκεκριμένα, το 36% των συμμετεχόντων ζητά να δηλωθεί επισήμως ο επιπλέον χρόνος απασχόλησης, προκειμένου να παραμείνουν, ενώ το 25% ανταποκρίνεται θετικά χωρίς οι πρόσθετες ώρες να αποτυπώνονται στο ωράριό του. Παράλληλα, το 20% επιλέγει να μην αναλάβει την εργασία, καθώς έχει ήδη σχολάσει, ενώ το 19% αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη κατάσταση.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος διαχείρισης του αιτήματος του manager για παραπάνω ώρες εργασίας διαφέρει, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι ζητούν την επίσημη αναγνώριση του πρόσθετου χρόνου απασχόλησης, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά χωρίς καταγραφή.

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των συμμετεχόντων

Τι συμβαίνει, όμως, εάν ένας εργαζόμενος χρειαστεί να δουλέψει περισσότερες ώρες για ένα σημαντικό project; Σχεδόν μοιρασμένες φαίνεται να είναι οι απαντήσεις στο ζήτημα της αμοιβής των υπερωριών. Συγκεκριμένα, το 45% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι πληρώνεται κανονικά για τις έξτρα ώρες, ενώ το 42% αναφέρει ότι οι ώρες αυτές ούτε δηλώνονται ούτε αμείβονται. Παράλληλα, το 7% σημειώνει ότι οι υπερωρίες διευθετούνται με άλλον τρόπο, ενώ το 4% λαμβάνει πρόσθετη άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης.

Η διαφορά των μόλις τριών ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ όσων δηλώνουν ότι αμείβονται για την υπερωριακή εργασία τους και όσων αναφέρουν ότι απασχολούνται επιπλέον χωρίς αποζημίωση είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της δημοσκόπησης.

Οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αποτελούν ένδειξη αφοσίωσης

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι όταν συνεχίζουν να δουλεύουν σε συστηματική βάση μετά από το κανονικό τους ωράριο. Συγκεκριμένα, το 36% των συμμετεχόντων θεωρεί την υπερωριακή απασχόληση ένδειξη αυξημένου φόρτου εργασίας, ενώ το 34% εκτιμά ότι αποτελεί εξαίρεση σε περιόδους αιχμής. Από την άλλη πλευρά, το 21% τη θεωρεί αναμενόμενο μέρος της δουλειάς, ενώ μόλις το 10% τη συνδέει με την αφοσίωση του εργαζομένου.

Συνολικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συνδέουν τις υπερωρίες με τις αυξημένες απαιτήσεις της δουλειάς ή με έκτακτες ανάγκες και όχι τόσο με τη στάση του εργαζομένου απέναντι στην εταιρεία του.

Η Ζένια Δελαγραμμάτη CHRO Optima Group & kariera.gr, δηλώνει: «Η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, όμως η ουσιαστική αλλαγή δεν έρχεται μόνο μέσα από τη νομοθεσία και τα συστήματα. Έρχεται όταν οι επιχειρήσεις καλλιεργούν μια κουλτούρα σεβασμού στον χρόνο εργασίας και οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να μιλούν ανοιχτά για την καθημερινότητά τους. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφουμε σωστά τις ώρες, αλλά να διαχειριζόμαστε καλύτερα τον χρόνο και τους ανθρώπους μας».

Καταλήγοντας, στη δημοσκόπηση του kariera.gr αποτυπώνεται μια σύνθετη εικόνα γύρω από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και τη διαχείριση της υπερωριακής εργασίας στην πράξη. Μέσα από τις διαφορετικές εμπειρίες των συμμετεχόντων αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους καταγράφεται ο χρόνος εργασίας, αλλά και όσα συμβαίνουν όταν η απασχόληση συνεχίζεται μετά τη δηλωμένη ώρα αποχώρησης.

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