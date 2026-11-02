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ΚΑΠ: Νέες ρυθμίσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Συνεχίζεται η ολοκλήρωση των επενδύσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που μεταφέρονται από το ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27

AGRO 02.11.2026, 14:35
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ΚΑΠ: Νέες ρυθμίσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
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Νέες ρυθμίσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων φέρνει νέα τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας και εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Ειδικότερα σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, συνεχίζεται η ολοκλήρωση των επενδύσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που μεταφέρονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στο ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27, ενώ επικαιροποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου, πληρωμών και εξέτασης προσφυγών.

Στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων οι αντίστοιχοι δικαιούχοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ ή/και τον εξουσιοδοτημένο φορέα

Αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών ορίζεται η ΑΑΔΕ.

Οι ενστάσεις

Στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων, όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση, οι αντίστοιχοι δικαιούχοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ ή/και τον εξουσιοδοτημένο φορέα στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα, σχετικά με τους λόγους επιβολής τους και τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής μέσω του ΟΠΚΣΕ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του δικαιούχου.

«Η ενημέρωση τεκμαίρεται ότι έχει λάβει χώρα κατά την ημέρα αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παραπάνω ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Προσφυγών στην ΑΑΔΕ ή στον εξουσιοδοτημένο φορέα στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι ο/η υπάλληλος που λειτούργησε ως αξιολογητής/τρια της αίτησης πληρωμής δεν συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής».

Δείτε αναλυτικά την 3η τροποποίηση ΕΔΩ

Ανειλημμένες υποχρεώσεις

Για τις πράξεις που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2022 και μεταφέρθηκαν στην Παρέμβαση Π3-73-2.3 του ΣΣΚΑΠ 2023-2027, οι όροι, οι προϋποθέσεις στήριξης, τα ποσοστά και τα ποσά ενίσχυσης εξακολουθούν να διέπονται από τις προηγούμενες αποφάσεις του ΥπΑΑΤ.

Στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων «κατά την εξέταση αιτημάτων πληρωμής των πράξεων που διέπονται από την υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση και εντάσσονται στην Παρέμβαση Π3-73-2.3 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις, η υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 23 του άρθρου 12 της παρούσας».

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