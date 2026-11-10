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Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%

Μετατρέποντας τις σπάνιες τσάντες Birkin και Kelly της Hermès σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, ένα αμερικανικό fund επιχειρεί να αξιοποιήσει την υψηλή ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά στην αγορά πολυτελών ειδών

World 10.11.2026, 07:15
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Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Τα πολυτελή ρολόγια Rolex, τα σπάνια γαλλικά κρασιά και τα έργα τέχνης έχουν ήδη αποκτήσει τη θέση τους στον κόσμο των εναλλακτικών επενδύσεων. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ακόμη πιο απρόσμενο περιουσιακό στοιχείο: οι τσάντες Hermès. Ένα επενδυτικό fund με έδρα τη Νέα Υόρκη επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διαχρονική ζήτηση για τα μοντέλα Birkin και Kelly, αγοράζοντάς τα στη δευτερογενή αγορά και μεταπωλώντας τα με κέρδος.

Η Luxus, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ίδρυσε το 2021 η Ντάνα Άουσλαντερ, ολοκλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο της επενδυτικό κύκλο. Το αρχικό κεφάλαιο του fund ανήλθε σε 1 εκατ. δολάρια και επενδύθηκε σε αρκετές δεκάδες τσάντες. Σε διάστημα 15 μηνών, η επένδυση απέφερε απόδοση σχεδόν 24%, επίδοση που ξεπέρασε σημαντικά την πορεία της μετοχής της Hermès, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 33% κατά την ίδια περίοδο.

Hermès

Πώς λειτουργεί η επένδυση σε τσάντες Hermès

Η στρατηγική της Luxus βασίζεται στη σπανιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων και στη δυσκολία απόκτησής τους απευθείας από την Hermès. Ο γαλλικός οίκος διαθέτει τις εμβληματικές τσάντες του αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων του και αποθαρρύνει τη μεταπώλησή τους. Η αγορά μιας Birkin ή Kelly δεν είναι απλή υπόθεση: οι ενδιαφερόμενοι συχνά χρειάζεται να αναπτύξουν επί σειρά ετών σχέση με έναν πωλητή και να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές άλλων προϊόντων.

Η περιορισμένη προσφορά, σε συνδυασμό με το κύρος του εμπορικού σήματος, δημιουργεί μια ιδιαίτερα ισχυρή δευτερογενή αγορά. Η Luxus αγοράζει τις τσάντες από μεταπωλητές και χονδρεμπόρους, κυρίως στην Ιαπωνία, όπου η νομοθεσία κατά των απομιμήσεων είναι αυστηρή. Σύμφωνα με την Άουσλαντερ, το κόστος απόκτησης κυμαίνεται συνήθως 5% έως 10% πάνω από την αρχική λιανική τιμή.

Στη συνέχεια, η εταιρεία μεταπωλεί τα προϊόντα μέσω οίκων δημοπρασιών και εξειδικευμένων πλατφορμών, όπως η RealReal. Το πρώτο fund περιλάμβανε 56 τσάντες Birkin και Kelly, από τις οποίες πωλήθηκαν οι 52, δηλαδή περίπου το 93% του χαρτοφυλακίου.

Η ελάχιστη συμμετοχή στο fund είναι 100.000 δολάρια και απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους επενδυτές, δηλαδή σε άτομα που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Το πρώτο επενδυτικό σχήμα προσέλκυσε επτά συμμετέχοντες.

Η άνοδος των εναλλακτικών επενδύσεων

Η Luxus δεν είναι η μοναδική εταιρεία που επιχειρεί να μετατρέψει συλλεκτικά αντικείμενα σε επενδυτικά προϊόντα. Η πλατφόρμα Rally επιτρέπει σε χρήστες να αγοράζουν μερίδια σε αντικείμενα όπως vintage Rolex, συλλεκτικά αυτοκίνητα, πρώτες εκδόσεις βιβλίων και αθλητικές κάρτες. Η Masterworks, από την πλευρά της, προσφέρει συμμετοχή σε έργα καλλιτεχνών όπως ο Μπασκιά, ο Μπάνκσι και ο Πάμπλο Πικάσο.

Η Άουσλαντερ, πρώην στέλεχος της Blackstone, υποστηρίζει ότι η αγορά πολυτελών ειδών μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες όταν οι παραδοσιακές πωλήσεις επιβραδύνονται. Η κάμψη της αγοράς πολυτελείας, ιδίως στην Κίνα, έχει επηρεάσει τις πωλήσεις μεγάλων οίκων, αλλά η ίδια εκτιμά ότι η μεταπώληση μπορεί να αποδειχθεί πιο ανθεκτική σε τέτοιες περιόδους.

Η Luxus σχεδιάζει ήδη την επέκτασή της. Ένα δεύτερο fund, με 75 τσάντες, ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους, ενώ η εταιρεία συγκεντρώνει κεφάλαια για ένα νέο επενδυτικό σχήμα 5 εκατ. δολαρίων, με ορίζοντα τρεισήμισι ετών. Μακροπρόθεσμα, η Άουσλαντερ εξετάζει τη δημιουργία χαρτοφυλακίων που θα περιλαμβάνουν και άλλα πολυτελή αγαθά, όπως ρολόγια και κρασιά, ώστε να περιορίζεται η μεταβλητότητα.

Hermès

Υψηλές αποδόσεις, αλλά και σημαντικοί κίνδυνοι

Η επένδυση σε πολυτελή αντικείμενα δεν εγγυάται κέρδη. Η ζήτηση μπορεί να μεταβληθεί απότομα, ενώ η αγορά είναι συχνά περιορισμένης ρευστότητας: δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί αγοραστής στην επιθυμητή τιμή. Η πορεία των συλλεκτικών ρολογιών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι τιμές μοντέλων Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet εκτοξεύθηκαν κατά την πανδημία, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν σημαντικά.

Υπάρχουν επίσης πρακτικές δυσκολίες, όπως η ασφαλής φύλαξη, η μεταφορά και η αποφυγή απομιμήσεων. Η Luxus συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους για την πιστοποίηση των τσαντών, ενώ χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις ελεγχόμενης θερμοκρασίας για την αποθήκευσή τους.

Η επένδυση προσελκύει κυρίως πολύ εύπορους ιδιώτες, hedge funds και οικογενειακά γραφεία. Στους στρατηγικούς επενδυτές της εταιρείας περιλαμβάνεται και η Christie’s Ventures. Για τους συμμετέχοντες, οι τσάντες Hermès αποτελούν πλέον κάτι περισσότερο από σύμβολα κοινωνικού κύρους: είναι μια εναλλακτική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Το κατά πόσο θα διατηρήσουν την επενδυτική τους αξία, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το αν η σπανιότητα και η ζήτηση θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές τιμές τους.

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