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Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Business 15.07.2026, 07:00
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Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά έξω από το κατάστημα της Hermès στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Σταδίου, επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού βραχίονα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, τονίζοντας πως η εταιρεία συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή εμπορική δραστηριότητα και υψηλή κερδοφορία κατά τη χρήση του 2025.

Οι λάτρεις των πολυτελών αγορών της κοινότητας Hermès στο Reddit εξάλλου επισημαίνουν ότι το κατάστημα της Αθήνας είναι εξαιρετικά δημοφιλές, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχώς ουρά για να μπει κανείς μέσα. Γι’ αυτό και όπως δηλώνει ο οίκος στην επίσημη ιστοσελίδα του, προτεραιοποιεί συχνά τους πελάτες με ραντεβού.

Η Hermès στην Αθήνα

Η Hermès άνοιξε το κατάστημά της στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2005 από την Hermès Grece που είχε συσταθεί λιγους μόλις μήνες νωρίτερα.

Το πρώτο σημείο βρισκόταν στο ισόγειο ενός διατηρητέου κτιρίου της δεκαετίας του 1930, ακριβώς στην καρδιά της αγοράς πολυτέλειας.

Το κατάστημα μεταφέρθηκε στην κοντινή οδό Βαλαωρίτου το καλοκαίρι του 2016, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης στην ιστορική μπουτίκ της οδού Βουκουρεστίου.

Το κατάστημα άνοιξε ξανά τις πόρτες του τον Απρίλιο του 2017, με τη σφραγίδα του RDAI, του παρισινού αρχιτεκτονικού γραφείου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Denis Montel, επίσης υπεύθυνο για το σχεδιασμό όλων των καταστημάτων της Hermès παγκοσμίως.

Hermès

Κερδοφορία

Συμπληρώνοντας 21 χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, η εταιρεία υπό τη διοίκηση της CEO -από την 1η Σεπτεμβρίου- Paola Maria Triolo, διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 της προηγούμενες χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 18,67%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,9% σε σχέση με τα 3,99 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 39,9%, έναντι 41% περίπου το 2024. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν στα 751 χιλ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε 3,93 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας την ανάπτυξη του δικτύου και των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Μερισματική πολιτική

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2025 ήταν μία ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται ταχύτερα από τα λειτουργικά έξοδα και την εταιρεία να διατηρεί πολύ υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και ρευστότητας, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον.

Η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος 4,73 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 8,35 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας την πολιτική υψηλής ανταμοιβής των μετόχων μέσω της διάθεσης σημαντικού μέρους των ετήσιων κερδών.

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