Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο

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Καλύτερα από τους ανταγωνιστές της κινήθηκε για ακόμη μια φορά η Hermès που είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται σύμφωνα με τις προσδοκίες της.

Τα έσοδα για τον κατασκευαστή των τσαντών Birkin αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα περίπου 4,1 δισ. ευρώ (4,7 δισ. δολάρια), ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 6,51%.

Πριν από την Τετάρτη, ωστόσο, οι μετοχές της Hermès είχαν σημειώσει πτώση περίπου 20% στο Παρίσι φέτος, με ορισμένους αναλυτές να διερωτώνται αν η μάρκα πρέπει να προβεί στο δύσκολο αλλά απαραίτητο βήμα της μείωσης της παραγωγής δερμάτινων ειδών, προκειμένου να διατηρήσει την αξία της μάρκας.

Το μοντέλο της Hermès

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η συγκράτηση των δαπανών από τους επίδοξους αγοραστές προϊόντων υψηλής ποιότητας έχουν πλήξει τον ευρύτερο κλάδο των ειδών πολυτελείας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ωστόσο, η Hermès έχει επιδείξει ανθεκτικότητα χάρη στο επιχειρηματικό μοντέλο της, το οποίο βασίζεται στην ελεγχόμενη σπανιότητα, και στις μακρές λίστες αναμονής για τα προϊόντα της, ιδίως για τις περιζήτητες τσάντες Kelly και Birkin.

Η ανάπτυξη της μάρκας τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%. Η Γαλλία, ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, σημείωσε αύξηση 6,2%, ενώ η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρότι τα αποτελέσματα παρέμειναν αρνητικά. Η εν λόγω περιοχή «επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον», σύμφωνα με όσα ανέφερε η εταιρεία κατά την ενημέρωση της αγοράς.

Ο ανταγωνισμός

Η έκθεση της Hermès ακολουθεί τα ως επί το πλείστον απογοητευτικά αποτελέσματα της ηγετικής δύναμης της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, καθώς και των Burberry Group Plc και Moncler SpA. Οι εν λόγω μάρκες έχουν μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα της μόδας και των δερμάτινων ειδών.

Ωστόσο, τα ισχυρά αποτελέσματα της Richemont, χάρη στις μάρκες κοσμημάτων της Cartier και Van Cleef & Arpels, σηματοδοτούν ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν για είδη πολυτελείας, αλλά είναι πιο επιλεκτικοί.