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Volkswagen: Αναγκάζεται σε νέα στρατηγική στην Κίνα – Στροφή στις εξαγωγές και στην κινεζική τεχνολογία

Η Volkswagen αλλάζει τη στρατηγική του στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως, καθώς αντιμετωπίζει μια απότομη κάμψη.

World 10.11.2026, 22:30
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Volkswagen: Αναγκάζεται σε νέα στρατηγική στην Κίνα – Στροφή στις εξαγωγές και στην κινεζική τεχνολογία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής «In China, For China», με στόχο την ανάκαμψη των πωλήσεων στην κινεζική αγορά, η Volkswagen βρίσκεται και πάλι μπροστά στην ανάγκη να αλλάξει πορεία. Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο έχει μεταμορφωθεί με ταχύτητα, καθώς οι εγχώριοι κατασκευαστές κυριαρχούν πλέον στα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η ζήτηση για παραδοσιακά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υποχωρεί. Για τον γερμανικό όμιλο, η νέα απάντηση είναι μια στρατηγική «In China, and beyond», με μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές και στην αξιοποίηση τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Κίνα, σημειώνουν οι Financial Times.

Η πίεση είναι ήδη εμφανής στα οικονομικά αποτελέσματα. Οι κοινοπραξίες της Volkswagen στην Κίνα πέρασαν σε ζημίες το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ οι παραδόσεις οχημάτων στην αγορά μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων δεν προσφέρουν μέχρι στιγμής την αναμενόμενη διέξοδο. Το πρώτο SUV που ανέπτυξε σε συνεργασία με την Xpeng, ανταγωνίστρια της Tesla, έχει καταγράψει μόλις 2.523 πωλήσεις από την παρουσίασή του τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Omdia. Συνολικά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Volkswagen στην Κίνα υποχώρησαν κατά 43% στο εννεάμηνο.

Ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, περιέγραψε την κατάσταση ως μια συνεχή πρόκληση τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και όγκου πωλήσεων. Η εκτίμηση αναλυτών είναι ότι δεν διαφαίνεται ουσιαστική ανάκαμψη για τα συμβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα στην Κίνα. Το 2020, τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αντιπροσώπευαν πάνω από το 95% των πωλήσεων. Σήμερα καλύπτουν μόλις περίπου το ένα τρίτο της αγοράς, με το μερίδιό τους να εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο ένα τέταρτο.

Volkswagen

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Η μεταβολή αυτή πλήττει συνολικά τους δυτικούς κατασκευαστές. Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής Automobility, οι πωλήσεις των γερμανικών ομίλων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 30% στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, ενώ εκείνες των ιαπωνικών εταιρειών υποχώρησαν κατά 25%. Αντίθετα, οι όγκοι πωλήσεων των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών παρέμειναν σταθεροί. BMW, Mercedes-Benz και Volvo έχουν επίσης προειδοποιήσει για επιπτώσεις στην κερδοφορία τους από την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά.

Για τη Volkswagen, η απώλεια εδάφους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επί χρόνια αποτελούσε έναν από τους κυρίαρχους ξένους κατασκευαστές στην Κίνα. Ο όμιλος έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τοπική παραγωγή και σε συνεργασίες με κινεζικές εταιρείες, μεταξύ άλλων στους ημιαγωγούς και στα συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης. Συνεργάζεται με την Xpeng, την εταιρεία λογισμικού Momenta και την Horizon Robotics, ενώ έχει μειώσει κατά 30% τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων για την κινεζική αγορά και έχει περιορίσει στο μισό το κόστος της πλατφόρμας ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία φιλοδοξεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το 10% των πωλήσεών της στην Κίνα φέτος, ενώ σχεδιάζει να παρουσιάσει 30 νέα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα έως το 2030. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσαρμογή άργησε και ότι η Volkswagen εξακολουθεί να περιορίζεται από τις παλαιότερες διαδικασίες ανάπτυξης, τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και τους πιο αργούς κύκλους ανανέωσης των μοντέλων της. Επιπλέον, η μάρκα εξακολουθεί να συνδέεται στη συνείδηση πολλών Κινέζων καταναλωτών με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και όχι με την καινοτομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Κίνα ως εξαγωγική βάση

Η νέα στρατηγική προβλέπει και αξιοποίηση της Κίνας ως εξαγωγικής βάσης. Ο Άντλιτς έχει θέσει ως στόχο την εξαγωγή έως και 300.000 οχημάτων κινεζικής παραγωγής μέχρι το 2030, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% των τοπικών πωλήσεων του ομίλου. Η προοπτική αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των κινεζικών μοντέλων, ιδίως χάρη στο λογισμικό και τις ψηφιακές λειτουργίες τους.

Υπάρχει, ωστόσο, και ο κίνδυνος οι εξαγωγές αυτές να ανταγωνιστούν αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε ακριβότερες αγορές, όπως η Ευρώπη. Παράλληλα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αυξανόμενη παρουσία κινεζικών κατασκευαστών, οι οποίοι επεκτείνονται επιθετικά στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσουν την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα στην εγχώρια αγορά.

Το πρόβλημα, όπως συνοψίζει για τους FT ο Μπιλ Ρούσο της Automobility, είναι ότι οι δυτικοί όμιλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διπλή πίεση: η παραδοσιακή δραστηριότητά τους στα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης συρρικνώνεται στην Κίνα, την ώρα που οι κινεζικοί ανταγωνιστές τους διεισδύουν όλο και περισσότερο στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Για τη Volkswagen, η επιτυχία της νέας στρατηγικής θα κρίνει όχι μόνο τη θέση της στην Κίνα, αλλά και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί διεθνώς στη νέα εποχή της αυτοκινητοβιομηχανίας.

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