Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

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Στην έκδοση των αδειών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου το επόμενο διάστημα και στην πρόοδο των ερευνών αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Athens Investment Forum 2026. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια, ούτε να ενημερώσει κανέναν», τόνισε.

Χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία έκδοσης των αδειών, ο υπουργός σημείωσε: «Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες και αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι έρευνες. Προχωρούμε θεσμικά, με σχέδιο και χωρίς τυμπανοκρουσίες».

Προειδοποίηση για την ενεργειακή κρίση

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αντανακλαστικά της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Παπασταύρου προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση, κινδυνεύει σημαντικά η κοινωνική συνοχή και θα υπάρξουν ρήγματα στην νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που υπέβαλε αίτημα για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και η μοναδική που διαθέτει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παράλληλα, ανέφερε πως, εάν τον περασμένο Νοέμβριο δεν είχαν αντιδράσει η Ελλάδα και άλλες έξι χώρες, προκειμένου να αναβληθεί η επέκταση του συστήματος εμπορίας ρύπων στις μεταφορές και στα κτίρια, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα προέκυπταν πρόσθετες επιβαρύνσεις στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης.

«Δεν γίνεται να μην μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος για να πετύχουμε τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πράσινη μετάβαση, αλλά χρειάζεται ενεργειακός ρεαλισμός», υπογράμμισε.

Διπλασιάστηκε η χρήση του κάθετου διαδρόμου

Ο υπουργός ανέφερε, τέλος, ότι η χρήση του κάθετου διαδρόμου εφοδιασμού των χωρών της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Χαρακτήρισε το εγχείρημα μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές που διαθέτει.