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Με έμφαση στην τοποθέτησή του για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ στη σύνοδο Κορυφής την εβδομάδα που πέρασε, αλλά και σαφή προεκλογικό τόνο για εσωτερική κατανάλωση, η σημερινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει τον απολογισμό της εβδομάδας «εξηγώντας» όπως αναφέρει τη θέση του για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, γράφει στην ανάρτησή του: «Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια αντίφαση στην ευρωπαϊκή συζήτηση: ενώ θεωρητικά συμφωνούμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια με τις διαπιστώσεις της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, κάποιοι από εμάς δεν είμαστε εξίσου φιλόδοξοι ως προς τους πόρους που θέλουμε να διαθέσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και δεν θεωρώ αποδεκτό να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης μειώνοντας τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η θέση που υποστηρίζω είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με νέες πηγές εσόδων, και ενδεικτικά αναφέρω μία από τις προτάσεις που έχoυμε καταθέσει που είναι η δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν πόροι της τάξης των 12 έως 15 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πόροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, χωρίς να περιοριστεί η χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών. Διότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και άμυνας προϋποθέτει περικοπές στα κονδύλια για τους αγρότες μας και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτή είναι μια θέση την οποία θα συνεχίσω να υποστηρίζω με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Και γι’ αυτό έχει σημασία ποια πολιτική δύναμη θα κάθεται στη θέση της ελληνικής προεδρίας αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν κλείσει και μεταφερθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

«Υποσχετικές» για το εθνικό πολυετές δημοσιονομικό

Ακόμη, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στον εθνικό προϋπολογισμό και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 με το γνωστό ύφος των υποσχετικών για το μέλλον: «Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζουμε στην ψήφισή του στη Βουλή. Αυτήν την εβδομάδα, πάντως, παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει ή ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να συγκρατήσουμε ένα ποσό: 3,6 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ύψος θα ανέλθουν αθροιστικά έως το 2030 τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Επίσης, μεταξύ άλλων επισημαίνει την επιστροφή ενοικίου, που καταβλήθηκε την Πέμπτη, το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων άνω των 30 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στους άνω των 50 που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά και στην πληρωμή της προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες που ξεκινάει από αύριο Δευτέρα.