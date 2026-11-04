 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Green 04.11.2026, 17:52
Σχολιάστε
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra, υποδεχεται αύριο στην Αθήνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κΣταύρος Παπασταύρου. 

Πρόκειται για την 3η επίσημη επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Ελλάδα, μετά τον Απρίλιο του 2024, όταν συμμετείχε στην 9η Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς, που διεξήχθη στην Αθήνα, αλλά και τον Μάιο του 2025, όταν πραγματοποίησε επίσημη διμερή επίσκεψη και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κ. Παπασταύρου και άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς και πολιτειακούς εκπροσώπους.

Διάσκεψη του ΟΗΕ για την  Κλιματική Αλλαγή (COP31)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Wopke Hoekstra θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, στο Υπουργείο, με αντικείμενο ζητήματα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, ενόψει της επικείμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Παράλληλα, θα επισκεφθεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ), με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «ROUTE 2025» και της επίτευξης του ιστορικού ορόσημου Net Zero Carbon, καθώς ο ΔΑΑ πέτυχε μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Net Zero) από τις δικές του απευθείας επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο στόχος επιτεύχθηκε με λύσεις όπως η ηλεκτροκίνηση του στόλου των οχημάτων του ΔΑΑ, η επέκταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Στο ελληνικό κοινοβούλιο

Στη συνέχεια, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συναντηθούν με εκπροσώπους των εταιρειών που υλοποιούν τα ελληνικά έργα τα οποία επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας.

Τέλος, ο κ. W. Hoekstra θα συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη τους σχετικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, παρουσία του Υπουργού κ. Παπασταύρου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν
Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανακούφισης στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover
Μεταφορές

Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover λέει ο Ν. Ταχιάος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα
Business

Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Wonderful ενισχύει την ελληνική της παρουσία, με έργα σε ΟΤΕ, Πειραιώς, Εθνική Ασφαλιστική και ΕΛΤΑ

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax
Business

Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; 6 ερωτήσεις φωτιά

Τι προτείνει η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax στα ελληνικά σούπερ μάρκετ – Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα – Το χρονικό των υποθέσεων και ποιοι κρύβονται πίσω τους

Γιώργος Μανέττας
Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού

Ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης – Τα σχέδια για εξαγορές ξενοδοχείων και η στροφή της Συγγρού 101 στην κατοικία

Γιώργος Μανέττας
Ομόλογα: Γιατί «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο
Ομόλογα

Γιατί τα ομόλογα «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο

Η διάσπαση της σύνδεσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αγοράς ομολόγων - Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων

Οι αυξανόμενες πιέσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι παλαιές ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια που δοκιμάζονται και η ανησυχία για νέες αθετήσεις πληρωμών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος - Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Green
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

DIMAND: Πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στην κλιματική αλλαγή
Green

DIMAND: Εννέα προτάσεις για ανθεκτικές πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, στις 31 Οκτωβρίου, η DIMAND παρουσιάζει τρεις νέες επιστημονικές μελέτες για τους κλιματικούς κινδύνους

Aζερμπαϊτζάν: Η άνθηση των ΑΠΕ μεταμορφώνει τον ενεργειακό τομέα της χώρας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η άνθηση των ΑΠΕ αλλάζει τον ενεργειακό τομέα του Αζερμπαϊτζάν

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του Αζερμπαϊτζάν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΥΠΟΙΚ: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του «Εξοικονομώ 2025»
Green

ΥΠΟΙΚ: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025

Με την ένταξη του «Εξοικονομώ 2025» στο ΕΣΠΑ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ

Τρία εκατομμύρια θάνατοι από την κλιματική κρίση
Κλιματική αλλαγή

Τρία εκατομμύρια θάνατοι από την κλιματική κρίση

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη βαρύ απολογισμό στην ανθρώπινη ζωή, ενώ η ακραία ζέστη προκάλεσε το 2025 απώλειες εισοδήματος άνω του ενός τρισ. δολαρίων

Νατάσα Μπαστέα
FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία
Business

FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία

Το αιολικό πάρκο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 75 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως

Latest News
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα

Πέντε ζητήματα που πρέπει να παρακολουθεί η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ- Η ανάλυση του Politico των ΗΠΑ

Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν

Ως «προκατειλημμένη» και προϊόν «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απoρριπτει η Άγκυρα τη σκληρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Υποστηρίζει τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα

Ο χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανακούφισης στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027

Έσοδα από τόκους, πιστωτική επέκταση και προμήθειες ενισχύουν τις επιδόσεις – Πού εντοπίζει η Εθνική Τράπεζα τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης

Αγης Μάρκου
Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover
Μεταφορές

Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover λέει ο Ν. Ταχιάος

Οι μελέτες για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ το Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου 2027 είπε ο Ν. Ταχιάος

ΗΠΑ: Πώς η οικονομική οργή οδήγησε σε σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών
World

Πώς η οικονομική οργή «φούσκωσε» το μπλε κύμα

Το 90% των ψηφοφόρων είπε ότι το κόστος ζωής αποτέλεσε καθοριστικό ή πολύ σημαντικό παράγοντα για την ψήφο του

Τζούλη Καλημέρη
LAMDA: Λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) εννεαμήνου στα 35 εκ. ευρώ
Business

LAMDA: Στα 35 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 4 δισ. ευρώ

Jumbo: Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο
Business

Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο για την Jumbo

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων της Jumbo σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 φτάνει το 13%, καταγράφοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς

QatarEnergy: Στροφή στο αμερικανικό LNG για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ
World

QatarEnergy: Ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG

H QatarEnergy ετοιμάζεται να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG παγκοσμίως - Uα ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αμερικανικής παραγωγής έως το 2033

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023
Επικαιρότητα

Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023

Το διοικητικό συμβούλιο της Riksbank αύξησε ομόφωνα το βασικό επιτόκιο από το 1,75% στο 2%

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»

Δριμεία κριτική στην Άγκυρα ασκεί η νέα ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Καταδίκη των απειλών πολέμου εναντιον της Ελλάδας

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο από την Εθνική 

Αισιοδοξία Μυλωνά για υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική Τράπεζα

Αγης Μάρκου
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Eurobank: Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά…
Economy

Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση σύμφωνα με την Eurobank

Οι πρώτες ενδείξεις για το δ’ τρίμηνο είναι λιγότερο ευνοϊκές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδήγησαν σε υψηλό ενός μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδήγησαν το ΧΑ σε υψηλό ενός μήνα

Με σημαντικά κέρδη και σε υψηλά σχεδόν ενός μήνα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies