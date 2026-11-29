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Η πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Χαλίφα Χαφτάρ στην Αγκυρα την περασμένη Τετάρτη δεν αφορά αποκλειστικά τη γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την ανθρωπογεωγραφία της εξουσίας στη Λιβύη. Η συνάντηση φαίνεται να σηματοδότησε την απαρχή μιας ευρύτερης πολιτικής συναλλαγής, στην οποία διασταυρώνονται οι φιλοδοξίες της οικογένειας Χαφτάρ, οι αμερικανικοί σχεδιασμοί για την ενοποίηση της Λιβύης και η επιδίωξη της Αγκυρας να αποκτήσει λόγο στη συγκρότηση της μελλοντικής ηγεσίας της χώρας.

Η Άγκυρα φαίνεται ότι μετέτρεψε το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε παράγοντα προσέγγισης δύο αντίπαλων κέντρων εξουσίας

Η Αγκυρα και η Βεγγάζη προσέρχονται στη νέα αυτή σχέση με διαφορετικές, αλλά δυνητικά συμπληρωματικές επιδιώξεις. Η πρώτη αναζητεί έναν συνομιλητή που θα εγγυάται τη συνέχεια των συμφωνιών της με τη Λιβύη, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Η δεύτερη χρειάζεται την τουρκική συναίνεση για να μεταφέρει το κέντρο βάρους της εξουσίας από την Τρίπολη προς την οικογένεια Χαφτάρ.

Η σύγκλιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η Αγκυρα φαίνεται να έχει καταφέρει να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, άλλοτε σημείο διχασμού της Λιβύης, σε παράγοντα προσέγγισης των δύο αντίπαλων κέντρων εξουσίας.

Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Μοχάμεντ Ντόρντα, διευθύνων σύμβουλος της Global Insights Group (GIG), ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων γεωπολιτικού κινδύνου και στρατηγικής, το δίλημμα που απασχολούσε την Αγκυρα τον τελευταίο χρόνο ήταν τι θα προηγηθεί: η υποστήριξη των επιδιώξεων του Λιβυκού Εθνικού Στρατού για την ενοποίηση της χώρας ή η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Τώρα που το μνημόνιο έχει επικυρωθεί, εναπόκειται στην Τουρκία να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για υποστήριξη της πολιτικής και στρατιωτικής ενοποίησης της Λιβύης».

Τα δύο ορόσημα του 2027

Επιδιώκοντας, επομένως, να αναλάβει την πολιτική πατρότητα της επανένωσης της χώρας, θα επενδύσει τόσο στην ενδολιβυκή συνεννόηση όσο και στην ένταξη της Λιβύης σε ένα ευρύτερο πλέγμα περιφερειακής συνεργασίας.

Δύο είναι τα χρονικά ορόσημα και οι βασικοί άξονες αυτού του σχεδιασμού για την αναμόρφωση του λιβυκού πολιτικού τοπίου με τουρκική υπογραφή, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστική του δήλωση στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Τσετινέρ Τσετίν, συντονιστής θεμάτων ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του τηλεοπτικού δικτύου Habertürk.

Από τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να δρομολογηθεί πρωτοβουλία για τη συνάντηση πολιτικών παραγόντων της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης στην Κωνσταντινούπολη, με την Τουρκία να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή στη διαδικασία υπέρβασης της διχοστασίας της χώρας. Ενας διαμεσολαβητικός ρόλος «α λα Ουκρανία», αυτή τη φορά στο λιβυκό πεδίο.

Ο δεύτερος – -και πιο κρίσιμος –- χρονικός σταθμός τοποθετείται τον Μάρτιο του 2027. Τότε, αναμένεται να αρχίσουν οι διεργασίες για τη συγκρότηση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής θαλάσσιας ασφάλειας, με τη συμμετοχή, πέραν της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Συρίας και του Λιβάνου.

Δεν πρόκειται ακόμη για ειλημμένες επίσημες αποφάσεις, αλλά για στρατηγικές ζυμώσεις και εναλλακτικά σενάρια που φαίνεται να εξετάζει ο στενός πυρήνας της εξουσίας στην Αγκυρα.

Η πολιτική ενοποίηση της χώρας θα της επέτρεπε να απεξαρτήσει τις συμφωνίες της από την πολιτική επιβίωση της εκάστοτε κυβέρνησης της Τρίπολης και να αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο της λιβυκής επικράτειας.

Το τουρκολιβυκό

Κεντρικό πρόσωπο στην πολιτική συναλλαγή μεταξύ Αγκυρας και Βεγγάζης αναδεικνύεται ο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος μετέβη στην τουρκική πρωτεύουσα απευθείας από το Κατάρ, προκειμένου να παραστεί στη συνάντηση του πατέρα του με τον Ερντογάν.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπήρξαν, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ντόρντα, οι αρχιτέκτονες της προσέγγισης, με τις αναρίθμητες συναντήσεις τους, δημόσιες και μη, να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Ο γιος και φερόμενος ως διάδοχος του λίβυου στρατάρχη επιδιώκει να αναλάβει την προεδρία του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Για να καταστεί, όμως, πολιτικά βιώσιμη μια τέτοια διευθέτηση, χρειάζεται και τη συναίνεση της Τουρκίας, η οποία διατηρεί ισχυρά ερείσματα στη δυτική Λιβύη.

Ο ειδικός σε λιβυκά θέματα Τζαλέλ Χαρσάουι, μιλώντας στο Al Jazeera, συνδέει ευθέως την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης με την προσπάθεια της οικογένειας Χαφτάρ να εξασφαλίσει την τουρκική υποστήριξη στην ανέλιξη του Σαντάμ.

Ανάλογο σενάριο προβάλλει το ινστιτούτο στρατηγικών πληροφοριών Global Insights Group (GIG), φθάνοντας μέχρι το ενδεχόμενο η τουρκική υποστήριξη να διευκολύνει μελλοντικά ακόμη και την ανάδειξή του στην προεδρία μιας ενοποιημένης Λιβύης.

Εδώ, ωστόσο, ανακύπτει μια ενδιαφέρουσα απόκλιση μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Η τουρκική ηγεσία γνωρίζει ότι ισχυρές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις στην Τρίπολη και τη Μισράτα αντιτίθενται στην προοπτική ανάληψης της εξουσίας από τον Σαντάμ Χαφτάρ και ότι η επιβολή μιας τέτοιας λύσης θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αποσταθεροποίηση.

Κατά την αναμενόμενη επίσκεψή του στη Λιβύη τον Δεκέμβριο, ο Ερντογάν ενδέχεται, σύμφωνα με τον Χαρσάουι, να επιχειρήσει να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά και τον Χαλίφα Χαφτάρ, προωθώντας μια δική του φόρμουλα πολιτικής διευθέτησης, παράλληλα με την αμερικανική πρωτοβουλία.

Πολιτική κατοχύρωση

Για την Αθήνα, το κρισιμότερο ερώτημα είναι εάν η συνάντηση της Αγκυρας προοιωνίζεται τη μετάβαση από την πολιτική κατοχύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου στην έμπρακτη εφαρμογή του.

Η έγκριση της συμφωνίας και από την ανατολική Λιβύη δεν θεραπεύει τις νομικές αντιρρήσεις της Ελλάδας, ούτε καθιστά τις προβλέψεις της δεσμευτικές για τρίτα κράτη. Περιορίζει, όμως, τη δυνατότητα της ελληνικής διπλωματίας να αξιοποιεί τις ενδολιβυκές αντιπαραθέσεις έναντι της Αγκυρας.

Ο Μοχάμεντ Ντόρντα εκτιμά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ότι με την επικύρωση και την επίσημη δημοσίευση του μνημονίου αίρεται ένα σημαντικό πολιτικό και θεσμικό εμπόδιο για την εφαρμογή της συμφωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο στις τουρκικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, ιδίως στον τομέα των υπεράκτιων ενεργειακών ερευνών.

Οι σχεδιασμοί που περιγράφει ο Τσετίν στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» περιλαμβάνουν τη δημιουργία ευρύτερων μηχανισμών συνεργασίας για την προστασία ενεργειακών υποδομών, τη θαλάσσια ασφάλεια, τη στρατιωτική εκπαίδευση και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προσέδιδε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο επιχειρησιακή διάσταση, μετατρέποντάς το σε βάση συντονισμένης στρατιωτικής και ναυτικής δράσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διπλωματία του χρόνου

Το νέο γεωπολιτικό τοπίο θα συναντούσε, ωστόσο, τις ελληνικές ενεργειακές και στρατηγικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, η παρουσία της Chevron και οι σχεδιαζόμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν τα πεδία στα οποία θα δοκιμαστεί η ενισχυμένη τουρκολιβυκή συνεργασία.

Ο Χασάν Ουνάλ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπασκέντ της Αγκυρας, μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», περιγράφει δύο ενδεχόμενα για τις δραστηριότητες των ενεργειακών εταιρειών σε περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία:

– είτε η Αγκυρα θα τις επιτρέψει υπό όρους που, κατά την τουρκική αντίληψη, κατοχυρώνουν τη δικαιοδοσία της,

– είτε «θα σταματήσει τις μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες των εταιρειών».

Επικαλείται ως προηγούμενο τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο GSI, υιοθετώντας την τουρκική ερμηνεία περί αναγνώρισης της δικαιοδοσίας της Αγκυρας μέσω της ενημέρωσής της από την εμπλεκόμενη γαλλική εταιρεία.

«Ο χρόνος λειτουργεί από κάθε άποψη υπέρ της Τουρκίας», υποστηρίζει ο Ουνάλ, επικαλούμενος την αυξανόμενη – όσο περνάει ο καιρός – υπεροχή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας σε πληθυσμό, οικονομία και στρατιωτική ισχύ, αλλά και την πιθανή αποδυνάμωση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, των δύο βασικών στηριγμάτων της Αθήνας. Με αυτή τη λογική, η Αγκυρα δεν βιάζεται να επιλύσει τις διαφορές της με την Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι στο μέλλον οι συσχετισμοί θα είναι ακόμη πιο ευνοϊκοί για την ίδια.

Η εκτίμησή του ότι η Τουρκία «παίζει με τον χρόνο» αποτυπώνει μια σχολή σκέψης στην Αγκυρα που θεωρεί ότι η διατήρηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου δεν προϋποθέτει επίλυση των διαφορών, αλλά επιτρέπει την αποτροπή μιας πρόωρης αναμέτρησης.

Ο ίδιος, πάντως, δεν αποκλείει στρατιωτική κρίση, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη δυνατότητα ή την προθυμία των ΗΠΑ να παρέμβουν με την αποτελεσματικότητα του παρελθόντος.

Η αιγυπτιακή στάση

Ο αστάθμητος παράγοντας για την Αγκυρα παραμένει το Κάιρο. Ο Μοχάμεντ Ντόρντα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αιγυπτιακής στάσης έναντι του τουρκολιβυκού μνημονίου, επικαλούμενος την πρόσθετη θαλάσσια έκταση που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην Αίγυπτο.

Δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι η Αθήνα έχει εξαντλήσει τις επιλογές της. «Η επικύρωση του μνημονίου ασφαλώς δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου για την Αθήνα. Οι πόρτες τόσο της Τρίπολης όσο και της Βεγγάζης παραμένουν ανοιχτές σε νέες προτάσεις και πιο ελκυστικές συνεργασίες».

Η Τουρκία επιχειρεί σήμερα κάτι περισσότερο από τη διασφάλιση μιας αμφισβητούμενης θαλάσσιας οριοθέτησης. Για τον Μοχάμεντ Ντόρντα, η προσέγγιση Αγκυρας και Βεγγάζης υπερβαίνει πλέον τη λογική της πολιτικής συναλλαγής και αντανακλά μια βαθύτερη αναθεώρηση των στρατηγικών επιλογών των δύο πλευρών. Πρόκειται για αναδιάταξη συμμαχιών, οι συνέπειες της οποίας δεν περιορίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μπορούν να επεκταθούν μέχρι το Σαχέλ. Και η μεταστροφή της Αγκυρας είναι αν μη τι άλλο αξιοσημείωτη: ενώ μέχρι πρότινος αντλούσε την επιρροή της από τη διαίρεση της Λιβύης, υποστηρίζοντας τη μία πλευρά του εμφυλίου, σήμερα διαβλέπει μεγαλύτερα οφέλη στην ενοποίησή της.

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