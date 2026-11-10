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JobReady by DYPA: Δωρεάν εργαστήρια επιχειρηματικότητας

Στο JobReady by DYPA συμμετέχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 10.11.2026, 20:44
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JobReady by DYPA: Δωρεάν εργαστήρια επιχειρηματικότητας
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Το ερχόμενο Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το 13ο «JobReady by DYPA» στην Αθήνα, με την εκδήλωση να περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τι προσφέρει το JobReady by DYPA

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για την αναζήτηση εργασίας και να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Όπως αναφέρεται, η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-athina-2026

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους.
  • Προετοιμαστούν αποτελεσματικά για μια συνέντευξη εργασίας.
  • Εντοπίσουν και αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες.
  • Μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα.
  • Γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών.
  • Ανακαλύψουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σημειώνεται ότι στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη

Εν τω μεταξύ το 14ο JobReady by DYPA έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-thessaloniki-2026.

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