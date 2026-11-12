Nvidia: Είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει; Μπορεί η κρίση να απειλήσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΑΙ;

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Η αναταραχή γύρω από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δεν περιορίζεται πλέον στην προσωπική του ζωή ή στην εταιρική διακυβέρνηση του τεχνολογικού κολοσσού. Οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, καθώς και οι ισχυρισμοί περί πιθανών δεσμών μιας γυναίκας με την κινεζική κατασκοπεία, προκαλούν ένα ευρύτερο ερώτημα: μπορεί μια κρίση στην κορυφαία εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών να μεταδοθεί στο χρηματοπιστωτικό δίκτυο που στηρίζει την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Nvidia έχει εξελιχθεί σε κεντρικό χρηματοδότη της αγοράς AI, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων προς άλλες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει το CNBC. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και άλλοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια απότομη ανατροπή στις προσδοκίες για την AI θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στις αγορές.

Ήδη από τον Ιούλιο, αξιωματούχοι της Fed εξέταζαν το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης ανατιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση προβλημάτων στον κλάδο. Ωστόσο, αναλυτές και πρώην εποπτικές αρχές θεωρούν απίθανο να επαναληφθεί μια κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2007-2008. Η πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ, Σέιλα Μπερ, επεσήμανε στο CNBC ότι η Nvidia δεν είναι μια τράπεζα που μπορεί να καταρρεύσει από μια ξαφνική απώλεια εμπιστοσύνης. Διαθέτει ένα προϊόν με ισχυρή ζήτηση και σημαντικά ίδια κεφάλαια, τα οποία λειτουργούν ως αποθεματικό ασφαλείας.

Η τεράστια πτώση της μετοχής της Nvidia δεν μειώνει τις προσδοκίες

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι είναι αμελητέοι. Παρά τις αναταράξεις, οι προσδοκίες για τα οικονομικά αποτελέσματα παραμένουν υψηλές, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι τα έσοδα θα υπερδιπλασιαστούν κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και θα αυξηθούν περίπου με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα δύο χρόνια.

Το βασικό σημείο ευπάθειας βρίσκεται στις περίπλοκες χρηματοδοτικές σχέσεις που έχει αναπτύξει η Nvidia με μικρότερες εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, γνωστές ως neoclouds. Οι επιχειρήσεις αυτές κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων με επεξεργαστές της Nvidia και στη συνέχεια νοικιάζουν την υπολογιστική τους ισχύ σε άλλους πελάτες. Η Nvidia, με τη σειρά της, τις στηρίζει χρηματοδοτικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρχει ζήτηση για τα δικά της προϊόντα.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έχει δεσμευτεί να αγοράσει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους αξίας έως και 36 δισ. δολαρίων από τέτοιους παρόχους. Πρόκειται για μια μορφή κυκλικής χρηματοδότησης: η μεγάλη εταιρεία ενισχύει τους πελάτες της, ώστε αυτοί να μπορούν να αγοράζουν τον εξοπλισμό της και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Όσο η αγορά μεγαλώνει, το μοντέλο λειτουργεί. Αν όμως η Nvidia αδυνατούσε να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν στις εταιρείες που έχουν δανειστεί για να αναπτύξουν τις υποδομές τους, αλλά και στις τράπεζες που τις χρηματοδοτούν.

Η πίεση έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή. Το κόστος ασφάλισης του χρέους της CoreWeave αυξήθηκε κατά 94% μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 5ης Νοεμβρίου, ενώ η τιμή ενός μετατρέψιμου ομολόγου της IREN υποχώρησε κατά 23% μέσα σε δύο ημέρες. Παράλληλα, η Nvidia έχει αναλάβει πρόσθετες δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων εγγύηση έως 105 δισ. δολαρίων για μεγάλο έργο κέντρου δεδομένων στο Οχάιο, που συνδέεται με την OpenAI και την SB Energy, καθώς και κάλυψη έως 125 δισ. δολαρίων σε πιστωτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 500 δισ. δολαρίων.

Δεσμεύσεις 400 δισ. δολαρίων

Ο καθηγητής του Columbia Business School Στάιν βαν Νιούβενμπουργκ υπολογίζει ότι οι συνολικές δεσμεύσεις της Nvidia προσεγγίζουν τα 400 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τεράστιο ποσό, αντιστοιχεί όμως σε μικρό μέρος της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας, η οποία παραμένει κοντά στα 4 τρισ. δολάρια. Όπως εκτιμά, θα έπρεπε η Nvidia να φτάσει πολύ κοντά στην εξαφάνισή της προτού τεθούν σε κίνδυνο όλες οι εγγυήσεις της.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί, ωστόσο, για τη συσσώρευση μόχλευσης στον κλάδο. Σύμφωνα με τον Τζέισον Γου, αξιωματούχο του ΔΝΤ, οι αγορές και η πραγματική οικονομία στηρίζονται ολοένα περισσότερο στην ίδια κινητήρια δύναμη. Εάν η αξία των μικροεπεξεργαστών υποχωρήσει, οι επενδυτές ενδέχεται να αμφισβητήσουν κατά πόσο οι εταιρείες που δανείστηκαν για να τους αγοράσουν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Μακροπρόθεσμα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση της αγοράς από τη Nvidia. AMD, Broadcom, Intel, Google, Microsoft και OpenAI αναπτύσσουν δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν, πάντως, οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχες για το ενδεχόμενο μιας απότομης διόρθωσης, καθώς οι συνέπειες μιας κρίσης στην αγορά AI ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τον τεχνολογικό κλάδο.