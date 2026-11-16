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Η αγορά αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) στις ΗΠΑ γνώρισε εντυπωσιακή αναζωπύρωση το 2026, με την αξία των νέων εισαγωγών να έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Ωστόσο, η αυξημένη δραστηριότητα των επενδυτικών τραπεζών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε κέρδη για όσους αγοράζουν μετοχές κατά την εισαγωγή τους. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές της χρονιάς καταγράφουν σημαντικές απώλειες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς και τη βιωσιμότητα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι δέκα μεγαλύτερες IPO της Wall Street για το 2026 έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο 20,5% σε σχέση με την τιμή διάθεσής τους. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, όταν ένας επενδυτής που τοποθετούνταν στις δέκα μεγαλύτερες εισαγωγές κάθε χρονιάς θα βρισκόταν στο τέλος του έτους σε θετικό έδαφος. Ακόμη και το 2022, όταν ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 19,4%, οι επενδυτές των μεγαλύτερων IPO είχαν καταγράψει κέρδη.

«Η απόδοση των IPO ήταν απαίσια φέτος», δήλωσε στους FT ανώτατο στέλεχος μεγάλου αμερικανικού διαχειριστή κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι οι εισαγωγές του 2026 έχουν προσφέρει ελάχιστα στους επενδυτές. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια απογοητευτική πορεία της μετοχής θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις ετήσιες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Υπερπροσφορά τίτλων και επενδυτική κόπωση

Ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από την αδύναμη εικόνα είναι η μεγάλη προσφορά νέων τίτλων στην αγορά. Εκτός από τις IPO, πολλές εισηγμένες εταιρείες προχώρησαν σε αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί εξέδωσαν σημαντικό όγκο νέου χρέους για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.

Ο Σαντζάι Ριτζσίνγκχανι, επικεφαλής επενδύσεων της LGT Wealth Management, έκανε λόγο για «κόπωση» των επενδυτών, επισημαίνοντας ότι η αγορά ομολόγων και μετοχών απορροφά πλέον υπερβολικά μεγάλο όγκο νέων εκδόσεων. Ειδικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο ενθουσιασμός ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις ήδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλές εταιρείες AI αποτιμώνται με βάση προσδοκίες για μελλοντικά έσοδα και κέρδη, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν. «Δεν πρόκειται για IPO σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές», σημείωσε ο Ριτζσίνγκχανι, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αποτίμησης επιχειρήσεων που βασίζονται σε ένα μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η δοκιμασία της Anthropic

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται πλέον η Anthropic, δημιουργός του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude. Η εταιρεία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα την παρουσίαση της επενδυτικής της πρότασης σε θεσμικούς επενδυτές, αφού κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στις ρυθμιστικές αρχές. Το σχέδιο προβλέπει την πώληση 825 εκατ. μετοχών, με εύρος τιμής 70 έως 78 δολάρια, που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και 1,4 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι ανάδοχοι εξετάζουν μάλιστα το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής διάθεσης, λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Η μεγαλύτερη IPO της χρονιάς, της SpaceX του Ίλον Μασκ, προσφέρει πάντως μια προειδοποίηση. Η μετοχή εκτινάχθηκε κατά την εισαγωγή της, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες υποχώρησε, περνώντας μεγάλο μέρος του τελευταίου μήνα κοντά στην τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων.

Η υποχώρηση των IPO δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς μετά την αρχική ευφορία οι επενδυτές επαναξιολογούν τις αποτιμήσεις και σταδιακά διατίθενται στην αγορά μετοχές που προηγουμένως υπόκεινταν σε περιορισμούς πώλησης. Φέτος, ωστόσο, η ένταση των απωλειών είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ένα δύσκολο περιβάλλον για τις τεχνολογικές IPO

Η Anthropic επιχειρεί να εισέλθει στο χρηματιστήριο σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Τον Οκτώβριο, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές AI θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου. Η ευρεία νίκη των Δημοκρατικών, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπου είχαν προεκλογικά αντιταχθεί στην επέκταση των κέντρων δεδομένων, δημιούργησε φόβους για πιθανή πολιτική αντίδραση απέναντι στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, το ενδιαφέρον για την Anthropic παραμένει ισχυρό. Ο Ριτζσίνγκχανι τη χαρακτηρίζει την πρώτη αμιγώς επενδυτική επιλογή στον χώρο της AI που προσφέρεται στο χρηματιστήριο. Από την πλευρά του, ο Τζον Έτινγκερ της Federated Hermes υπογραμμίζει ότι εταιρείες με ισχυρή ανάπτυξη, καλές επιδόσεις και λογική αποτίμηση μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια ακόμη και σε δύσκολες αγορές.

Η επικείμενη IPO θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία και όχι μόνο για την Anthropic, αλλά και για το κατά πόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλό τίμημα για τις μεγάλες υποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης.