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Στο επίκεντρο της μεγαλύτερης αναστάτωσης στις αερομεταφορές των τελευταίων ετών βρέθηκε η L3Harris Technologies, ένας από τους σημαντικότερους αμυντικούς εργολάβους των ΗΠΑ, όταν η εγκατάσταση ενός δρομολογητή (router) σε εγκατάσταση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε αλυσιδωτές δυσλειτουργίες. Το περιστατικό οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) στην καθήλωση των εσωτερικών πτήσεων για ώρες την Παρασκευή, επηρεάζοντας χιλιάδες δρομολόγια και τα ταξιδιωτικά σχέδια δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών.

Η εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο μια εταιρεία που μέχρι πρότινος λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις επικοινωνιακές υποδομές της αμερικανικής αεροναυτιλίας, τονίζει η Wall Street Journal. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι εξετάζεται εάν ευθύνεται η «ανικανότητα» του αναδόχου, προσθέτοντας πως «ο εργολάβος μας δεν ανταποκρίθηκε στις περιστάσεις» ή ότι ο εξοπλισμός δεν στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεων.

Η L3Harris, με έδρα τη Φλόριντα και χρηματιστηριακή αξία περίπου 50 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και αντιμετωπίζει το συμβάν με τη μέγιστη σοβαρότητα. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το έργο και επικαλείται η Wall Street Journal, το σχέδιο εγκατάστασης είχε εγκριθεί από την FAA, ενώ εκπρόσωπος της υπηρεσίας βρισκόταν στον χώρο. Η ίδια η FAA επιβεβαίωσε ότι εκπρόσωπός της βοήθησε υπάλληλο της εταιρείας να αποκτήσει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Η L3Harris από «ειδικός επισκευών» σε υπόλογος

Η υπόθεση είναι ασυνήθιστη για την L3Harris, η οποία έχει αποκτήσει στην Ουάσιγκτον τη φήμη της εταιρείας που αναλαμβάνει περίπλοκα έργα όταν άλλοι ανάδοχοι αποτυγχάνουν ή αδυνατούν να τα ολοκληρώσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετατροπή ενός Boeing 747 που δώρισε η κυβέρνηση του Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Air Force One. Η L3Harris ανέλαβε να προσαρμόσει το μη στρατιωτικό αεροσκάφος, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις στο πρόγραμμα της Boeing για την αντικατάσταση των προεδρικών αεροσκαφών.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία εξασφάλισε επίσης επένδυση 1 δισ. δολαρίων από το Πεντάγωνο στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του τομέα εξαρτημάτων πυραύλων. Τα κεφάλαια προορίζονται για τη δημιουργία νέων εργοστασίων, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση του αμερικανικού στρατού για προηγμένα οπλικά συστήματα.

Η L3Harris κατέγραψε έσοδα περίπου 21,9 δισ. δολαρίων την περασμένη χρονιά. Ωστόσο, η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 11% από τις αρχές του 2026, καθώς οι προσδοκίες για τις αμυντικές δαπάνες περιορίστηκαν. Μετά την είδηση του περιστατικού, υποχώρησε περίπου 4% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς την Κυριακή.

Ένα έργο δισεκατομμυρίων με παλιές υποδομές

Η συνεργασία της L3Harris με την FAA ξεκίνησε το 2002, όταν η υπηρεσία ανέθεσε στην εταιρεία τη δημιουργία και συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της. Το σύστημα, γνωστό ως FAA Telecommunications Infrastructure, υποστηρίζει τις επικοινωνίες που χρειάζονται οι ελεγκτές για να καθοδηγούν τα αεροσκάφη στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες. Η FAA πιέζει για ταχεία ολοκλήρωση και η L3Harris πραγματοποιεί χιλιάδες παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία ανέφερε το Σάββατο ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 70%.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο μια λανθασμένα ρυθμισμένη λειτουργία του νέου δικτυακού εξοπλισμού διέδωσε περιττά δεδομένα σε άλλα συστήματα, προκαλώντας γενικευμένη αναστάτωση. Η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού σε ένα δίκτυο που πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς να διακόπτονται οι υφιστάμενες επικοινωνίες, αποτελεί σύνθετη τεχνική πρόκληση.

Το περιστατικό περιπλέκει και την αρχή της θητείας του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Σαμ Μέχτα, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο, μετά την απομάκρυνση του επί χρόνια επικεφαλής Κρις Κουμπάσικ. Η L3Harris δημιουργήθηκε το 2019 από τη συγχώνευση των L3 Technologies και Harris, σε συμφωνία αξίας άνω των 15 δισ. δολαρίων. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ανάληψη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της FAA, η εταιρεία καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει μια κρίσιμη υποδομή χωρίς να διακινδυνεύσει τη λειτουργία της.