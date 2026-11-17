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Μια νέα γενιά εγχώριων brands με αγγλόφωνα ονόματα αναπτύσσεται στην Κίνα, καθώς δυτικοί όμιλοι καταναλωτικών προϊόντων, όπως η Lululemon και η On Running, επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους. Εταιρείες όπως οι Monday Sleeping Club, Crying Center, AW Project, an action a day και Liegee προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, παρά τη στασιμότητα των λιανικών πωλήσεων στη χώρα.

Η επιτυχία τους βασίζεται σε μια κοινή στρατηγική, όπως σημείωσε στο CNBC η Σίνθια Ζανγκ, αναλύτρια της Euromonitor International. Οι εταιρείες δημιουργούν πρώτα ένα ισχυρό άυλο πλεονέκτημα, όπως η ποιότητα των υφασμάτων, μια αναγνωρίσιμη αισθητική ή μια συναισθηματική ταυτότητα, και στη συνέχεια το μετατρέπουν σε πωλήσεις μέσω περιεχομένου που συνδέεται με τους ιδρυτές, συνεργασιών με influencers και αποτελεσματικών αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, αξιοποιούν την τάση για διακριτική πολυτέλεια και το κίνημα Guochao, που ενισχύει την προτίμηση για εγχώρια προϊόντα και την κινεζική δημιουργικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Liegee, που ιδρύθηκε το 2022 στη Χανγκζού. Η συνιδρύτριά της, Κόκοα Λιν, δήλωσε στο CNBC ότι οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν περίπου 160% κατά την πρόσφατη περίοδο της Singles Day, φτάνοντας σε δεκάδες εκατομμύρια γουάν. Το brand απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας και αναζητούν ρούχα που εκφράζουν την προσωπικότητά τους.

Η Liegee έχει περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα στην πλατφόρμα Taobao και πάνω από 22.000 στο Xiaohongshu, το κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που συνδυάζει στοιχεία του Instagram και του Pinterest. Εκεί προβάλλει φωτογραφίες προϊόντων και διαφημιστικά βίντεο, ενώ πρόσφατα άνοιξε ένα προσωρινό κατάστημα με την ονομασία «Liegee Motel» στη Σενζέν. Η εταιρεία εκτιμά ότι η σύνδεση φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου θα γίνει ακόμη στενότερη, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερο βιωματικές εμπειρίες.

Οι επιδόσεις των δυτικών brands στην κινεζική αγορά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις

Η Nike ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων 22% στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας στο τρίμηνο έως τις 31 Αυγούστου, ενώ η Lululemon κατέγραψε μείωση 2% στις συγκρίσιμες πωλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα. Αντίθετα, η Adidas σημείωσε αύξηση 20%.

Σημαντικό ρόλο στη νέα αγορά παίζει το Xiaohongshu. Παρότι οι ημερήσιοι χρήστες του έφτασαν τα 120 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, αριθμός μικρότερος από εκείνους των Taobao και Douyin, η πλατφόρμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επιρροή στην ανακάλυψη προϊόντων, κυρίως από γυναίκες και νεότερους καταναλωτές. Όπως επισημαίνει στο CNBC ο Τζέικομπ Κουκ, συνιδρυτής της WPIC Marketing + Technologies, το Xiaohongshu εξελίσσεται σταδιακά και σε χώρο πραγματοποίησης αγορών, πέρα από την προβολή και την αναζήτηση προϊόντων.

Η αλλαγή συνδέεται και με τη μεταστροφή της καταναλωτικής κουλτούρας. Όπως εξηγεί η Κριστίν Πενγκ της UBS, την περίοδο της ταχείας ανόδου των τιμών των ακινήτων οι καταναλωτές επιδίωκαν την επίδειξη κοινωνικής και οικονομικής θέσης μέσω ακριβών αγορών. Σήμερα, όμως, οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα που εκφράζουν την ταυτότητά τους και προσφέρουν προσωπική ικανοποίηση, χωρίς να παραβλέπουν την τιμή και την ποιότητα.

Ακόμη και οι εύποροι Κινέζοι στρέφονται πλέον περισσότερο σε εγχώριες μάρκες, αντί να περιορίζονται στα παραδοσιακά πολυτελή σήματα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο η αναγνωρισιμότητα ενός διεθνούς ονόματος δεν εγγυάται πλέον την προτίμηση του καταναλωτή.