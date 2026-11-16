Η ρελάνς των ξένων στο ΧΑ, το βλέμμα σε ΔΕΗ και Aegean, στην Αργεντινή ο Στουρνάρας, τι ετοιμάζει η Eurobank, τι δεν διέψευσε ο Σιάμισιης, τα σενάρια γνωστής… αλυσίδας

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Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου πλέον το Euronext Athens και μετά από τις αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων πολλά χαρτοφυλάκια ετοιμάζονται για το τελικό κλείσιμο του έτους.

Εδώ και εβδομάδες ο γενικός δείκτης κινείται στο ίδιο περίπου εύρος τιμών, χωρίς να καταφέρνει να ξεφύγει ανοδικά, αλλά και χωρίς να υποχωρεί σημαντικά.

Το θετικό είναι ότι η διόρθωση εκτονώνεται κυρίως μέσα από τη στασιμότητα των τιμών και όχι με μεγάλες απώλειες, επιτρέποντας στην αγορά να αφομοιώσει ένα μέρος της προηγούμενης ανόδου.

Και όσο η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη στο ίδιο εύρος, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η συμπεριφορά των μετοχών που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ισχυρών χαρτοφυλακίων.

Και με το τέλος Νοεμβρίου να πλησιάζει, οι επόμενες συνεδριάσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαμόρφωση των αποδόσεων των θεσμικών επενδυτών.

Το στοίχημα των τραπεζών

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση του ταμπλό για να διαπιστώσει κανείς πού βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να απορροφούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, επομένως, δύσκολα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή επιπέδου στο ΧΑ χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Και το στοίχημα είναι εάν ο κλάδος διαθέτει ακόμη τα περιθώρια να στηρίξει μια νέα ανοδική προσπάθεια ή αν οι διαχειριστές θα προτιμήσουν να προστατεύσουν τις αποδόσεις που έχουν ήδη εξασφαλίσει.

Υπάρχει, πάντως, και η ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση εκτός τραπεζών.

Οι μετοχές των διυλιστηρίων επιχειρούν να επιστρέψουν προς τα υψηλά τους, παρά την πίεση που δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Είναι μια υπενθύμιση ότι η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των εταιρειών του κλάδου δεν ακολουθεί απαραίτητα την πορεία του αργού, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα περιθώρια διύλισης.

Γεμάτη η ατζέντα με ΔΕΗ, Aegean και μερίσματα

Στο μεταξύ η νέα εβδομάδα ξεκινά με αρκετές εταιρικές εκκρεμότητες να κλείνουν.

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου, μετά τη συνεδρίαση, ανακοινώνουν αποτελέσματα η ΔΕΗ και η Aegean Airlines, δύο εταιρείες με διαφορετικούς καταλύτες.

Από σήμερα όμως, Εθνική Τράπεζα και Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα.

Η Εθνική διανέμει 0,26 ευρώ ανά μετοχή, με πληρωμή στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η Jumbo 1 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ακολουθούν Trade Estates, Quest Holdings, ElvalHalcor, Alpha Trust Ανδρομέδα και Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου τη σκυτάλη παίρνουν Ideal Holdings, Cenergy Holdings και Lavipharm.

Από τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης στη διεθνή αναγνώριση

Στο μεταξύ, μια πρόσκληση με ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα, έλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, από την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής.

Από σήμερα και έως αύριο, 17 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες ως κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference, προκειμένου να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από τη βαθιά οικονομική κρίση έως την αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης.

Και η επιλογή του μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Γιάννης Στουρνάρας έχει συνδέσει τη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος με μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.

Έχει, επομένως, ιδιαίτερη σημασία ότι σήμερα καλείται να μεταφέρει αυτή την εμπειρία σε μια χώρα που επιχειρεί τη δική της οικονομική ανασυγκρότηση. Είναι μια αναγνώριση τόσο της ελληνικής διαδρομής όσο και του θεσμικού ρόλου που έχει διαδραματίσει ο διοικητής της ΤτΕ στη διάρκειά της.

Deal που αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλγαρία

Μέσα στην εβδομάδα όμως μπορεί να έχουμε κι άλλες εξελίξεις, καθώς κάτι «ψήνεται» στη Βουλγαρία για τη Eurobank.

Η στήλη πληροφορείται ότι ο ελληνικός όμιλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από νέα τραπεζική εξαγορά στη γειτονική χώρα, με τις πληροφορίες να θέλουν την υπόθεση ουσιαστικά «τελειωμένη».

Εφόσον το deal επιβεβαιωθεί και ολοκληρωθεί, η Postbank, σήμερα τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της βουλγαρικής αγοράς, θα αναρριχηθεί στην τρίτη θέση.

Η κίνηση μόνο εκτός σχεδίου δεν είναι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έχει επανειλημμένως περιγράψει στρατηγική μεγέθυνσης μέσω εξαγορών στις αγορές όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία, με το ενδιαφέρον να εκτείνεται στο banking, στις ασφάλειες και στο asset management.

Μένει να φανεί πότε θα ανοίξουν επισήμως τα χαρτιά και, κυρίως, ποιος είναι ο στόχος. Προς το παρόν, πάντως, οι φήμες προμηνύουν ανακατατάξεις στον τραπεζικό χάρτη της γειτονικής χώρας.

Η Capital Markets Day

Ραντεβού τον Ιανουάριο του 2027 έδωσε στους αναλυτές ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY. Τότε, όπως έκανε γνωστό, θα παρουσιαστεί το νέο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.

Το ενδιαφέρον είναι πως σε αυτό εκτός από την οργανική ανάπτυξη θα περιλαμβάνονται και πλάνα για εξαγορές. Και, όπως μαθαίνω, δεν αποκλείεται την περίοδο εκείνη να ανακοινωθεί ένα deal του Ομίλου και μία επένδυση.

Το deal, όπως κυκλοφορεί στην αγορά και δεν το διέψευσε ο Σιάμισιης στο call που είχε την περασμένη Πέμπτη με τους αναλυτές, μπορεί να είναι κάποιο πετρελαϊκό asset στην περιοχή των Βαλκανίων και η επένδυση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση θα αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέτε να είναι το πολυθρύλητο CCGT της Θεσσαλονίκης;

FTSE Russell και MSCI

Στα «μικρότερα» τώρα, τα φώτα, πέφτουν αυτήν την εβδομάδα και στην Attica Department Stores που περιλήφθηκε στους δείκτες FTSE Micro Cap και FTSE Total-Cap, σύμφωνα με την αναθεώρηση του FTSE Russell.

Η αναδιάρθρωση των σχετικών χαρτοφυλακίων να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα, όμως, υπάρχει το ραντεβού της MSCI. Η τελευταία αναθεώρηση έφερε την ElvalHalcor στον MSCI Greece Small Cap και έβγαλε την Autohellas, αφήνοντας αμετάβλητο τον MSCI Greece Standard με τις δέκα υφιστάμενες μετοχές του.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναγκαίες προσαρμογές των χαρτοφυλακίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου.

Στην τελική ευθεία και η ΜΕΤΚΑ

Η αντίστροφη μέτρηση πλέον έχει αρχή για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο ελληνικό ταμπλό.

Γνωστό θα μονολογήσετε, αλλά το ενδιαφέρον είναι η κίνηση που θα υπάρξει στη Metlen.

Αυτό ακριβώς έχουν επισημαίνει και οι αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή, αντιμετωπίζοντας το IPO ως έναν ακόμη καταλύτη για τη μητρική.

Θυμίζω εδώ ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει και διάθεση υφιστάμενων μετοχών, ενώ τα νέα κεφάλαια προορίζονται κυρίως για επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις.

Το επενδυτικό επιχείρημα αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν κοιτάξει κανείς το ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ, αλλά και το περιθώριο EBITDA 18,2% που εμφάνισε η ΜΕΤΚΑ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό που είχε τονίσει προ ημερών η Edison για το ότι η ΜΕΤΚΑ μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο από τις επενδύσεις που αναμένονται σε δρόμους, σιδηροδρόμους και υδάτινες υποδομές.

Μάλιστα, οι αναλυτές της υπολογίζουν ότι το επενδυτικό έλλειμμα υποδομών στην Ελλάδα φτάνει τα 83 δισ. ευρώ.

Για τη Metlen, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη δημόσια προσφορά, αλλά η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ ως αυτόνομης εταιρείας, που θα μπορούσε να αναδείξει αξία η οποία σήμερα ενσωματώνεται στη συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου.

Η αλυσίδα, οι αλλαγές και τα σενάρια

Κινητικότητα καταγράφεται στη διοικητική πυραμίδα γνωστής αλυσίδας, η οποία αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και συνεχίζει να επενδύει στις υποδομές της.

Οι αλλαγές, ωστόσο, έρχονται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας στους επιχειρηματικούς κύκλους, μετά και τις πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν τον κλάδο.

Κάποιοι επιχειρούν να συνδέσουν τις διοικητικές μετακινήσεις με σενάρια περί οικονομικών παρατυπιών, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται, λοιπόν, στις επόμενες κινήσεις της διοίκησης και στο κατά πόσο πρόκειται για μια συνηθισμένη αναδιάταξη εν όψει περαιτέρω ανάπτυξης. Προς το παρόν, τα υπόλοιπα παραμένουν απλώς φήμες.

Όταν η απόδειξη διώχνει τον επαγγελματία

Να θέλεις να πληρώσεις και να μη βρίσκεις επαγγελματία επειδή ζητάς… απόδειξη! Την απίστευτη αυτή πραγματικότητα περιέγραψε στη στήλη γνωστός επιχειρηματίας, με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μας έλεγε, ειδικά στην επαρχία, δεν είναι λίγοι οι τεχνίτες που αρνούνται να αναλάβουν επισκευές όταν πληροφορούνται ότι απαιτείται τιμολόγιο. Και η επιχείρηση μένει με τη βλάβη. Αντίστοιχες πρακτικές, σημειώνει, συναντώνται και σε μικρά καταστήματα εστίασης, όπου η καλύτερη τιμή προϋποθέτει συναλλαγή χωρίς απόδειξη.

Με αφορμή τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικου, ο ίδιος επιμένει πως χρειάζονται ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα. Γιατί, όπως φαίνεται, η νομιμότητα δεν θεωρείται παντού αυτονόητη.