 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Η ρελάνς των ξένων στο ΧΑ, το βλέμμα σε ΔΕΗ και Aegean, στην Αργεντινή ο Στουρνάρας, τι ετοιμάζει η Eurobank, τι δεν διέψευσε ο Σιάμισιης, τα σενάρια γνωστής… αλυσίδας

Το 15ήμερο που κρίνει τη χρονιά

Inside Stories 16.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η ρελάνς των ξένων στο ΧΑ, το βλέμμα σε ΔΕΗ και Aegean, στην Αργεντινή ο Στουρνάρας, τι ετοιμάζει η Eurobank, τι δεν διέψευσε ο Σιάμισιης, τα σενάρια γνωστής… αλυσίδας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου πλέον το Euronext Athens και μετά από τις αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων πολλά χαρτοφυλάκια ετοιμάζονται για το τελικό κλείσιμο του έτους.

Εδώ και εβδομάδες ο γενικός δείκτης κινείται στο ίδιο περίπου εύρος τιμών, χωρίς να καταφέρνει να ξεφύγει ανοδικά, αλλά και χωρίς να υποχωρεί σημαντικά.

Το θετικό είναι ότι η διόρθωση εκτονώνεται κυρίως μέσα από τη στασιμότητα των τιμών και όχι με μεγάλες απώλειες, επιτρέποντας στην αγορά να αφομοιώσει ένα μέρος της προηγούμενης ανόδου.

Και όσο η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη στο ίδιο εύρος, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η συμπεριφορά των μετοχών που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ισχυρών χαρτοφυλακίων.

Και με το τέλος Νοεμβρίου να πλησιάζει, οι επόμενες συνεδριάσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαμόρφωση των αποδόσεων των θεσμικών επενδυτών.

Το στοίχημα των τραπεζών

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση του ταμπλό για να διαπιστώσει κανείς πού βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να απορροφούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, επομένως, δύσκολα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή επιπέδου στο ΧΑ χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Και το στοίχημα είναι εάν ο κλάδος διαθέτει ακόμη τα περιθώρια να στηρίξει μια νέα ανοδική προσπάθεια ή αν οι διαχειριστές θα προτιμήσουν να προστατεύσουν τις αποδόσεις που έχουν ήδη εξασφαλίσει.

Υπάρχει, πάντως, και η ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση εκτός τραπεζών.

Οι μετοχές των διυλιστηρίων επιχειρούν να επιστρέψουν προς τα υψηλά τους, παρά την πίεση που δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Είναι μια υπενθύμιση ότι η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των εταιρειών του κλάδου δεν ακολουθεί απαραίτητα την πορεία του αργού, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα περιθώρια διύλισης.

Γεμάτη η ατζέντα με ΔΕΗ, Aegean και μερίσματα

Στο μεταξύ η νέα εβδομάδα ξεκινά με αρκετές εταιρικές εκκρεμότητες να κλείνουν.

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου, μετά τη συνεδρίαση, ανακοινώνουν αποτελέσματα η ΔΕΗ και η Aegean Airlines, δύο εταιρείες με διαφορετικούς καταλύτες.

Από σήμερα όμως, Εθνική Τράπεζα και Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα.

ΧΑ

Η Εθνική διανέμει 0,26 ευρώ ανά μετοχή, με πληρωμή στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η Jumbo 1 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ακολουθούν Trade Estates, Quest Holdings, ElvalHalcor, Alpha Trust Ανδρομέδα και Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου τη σκυτάλη παίρνουν Ideal Holdings, Cenergy Holdings και Lavipharm.

Από τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης στη διεθνή αναγνώριση

Στο μεταξύ, μια πρόσκληση με ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα, έλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, από την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής.

ΧΑ

Από σήμερα και έως αύριο, 17 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες ως κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference, προκειμένου να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από τη βαθιά οικονομική κρίση έως την αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης.

Και η επιλογή του μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Γιάννης Στουρνάρας έχει συνδέσει τη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος με μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.

Έχει, επομένως, ιδιαίτερη σημασία ότι σήμερα καλείται να μεταφέρει αυτή την εμπειρία σε μια χώρα που επιχειρεί τη δική της οικονομική ανασυγκρότηση. Είναι μια αναγνώριση τόσο της ελληνικής διαδρομής όσο και του θεσμικού ρόλου που έχει διαδραματίσει ο διοικητής της ΤτΕ στη διάρκειά της.

Deal που αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλγαρία

Μέσα στην εβδομάδα όμως μπορεί να έχουμε κι άλλες εξελίξεις, καθώς κάτι «ψήνεται» στη Βουλγαρία για τη Eurobank.

Η στήλη πληροφορείται ότι ο ελληνικός όμιλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από νέα τραπεζική εξαγορά στη γειτονική χώρα, με τις πληροφορίες να θέλουν την υπόθεση ουσιαστικά «τελειωμένη».

Εφόσον το deal επιβεβαιωθεί και ολοκληρωθεί, η Postbank, σήμερα τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της βουλγαρικής αγοράς, θα αναρριχηθεί στην τρίτη θέση.

Η κίνηση μόνο εκτός σχεδίου δεν είναι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έχει επανειλημμένως περιγράψει στρατηγική μεγέθυνσης μέσω εξαγορών στις αγορές όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία, με το ενδιαφέρον να εκτείνεται στο banking, στις ασφάλειες και στο asset management.

Μένει να φανεί πότε θα ανοίξουν επισήμως τα χαρτιά και, κυρίως, ποιος είναι ο στόχος. Προς το παρόν, πάντως, οι φήμες προμηνύουν ανακατατάξεις στον τραπεζικό χάρτη της γειτονικής χώρας.

Η Capital Markets Day

Ραντεβού τον Ιανουάριο του 2027 έδωσε στους αναλυτές ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY. Τότε, όπως έκανε γνωστό, θα παρουσιαστεί το νέο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.

ΧΑ

Το ενδιαφέρον είναι πως σε αυτό εκτός από την οργανική ανάπτυξη θα περιλαμβάνονται και πλάνα για εξαγορές. Και, όπως μαθαίνω, δεν αποκλείεται την περίοδο εκείνη να ανακοινωθεί ένα deal του Ομίλου και μία επένδυση.

Το deal, όπως κυκλοφορεί στην αγορά και δεν το διέψευσε ο Σιάμισιης στο call που είχε την περασμένη Πέμπτη με τους αναλυτές, μπορεί να είναι κάποιο πετρελαϊκό asset στην περιοχή των Βαλκανίων και η επένδυση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση θα αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέτε να είναι το πολυθρύλητο CCGT της Θεσσαλονίκης;

FTSE Russell και MSCI

Στα «μικρότερα» τώρα, τα φώτα, πέφτουν αυτήν την εβδομάδα και στην Attica Department Stores που περιλήφθηκε στους δείκτες FTSE Micro Cap και FTSE Total-Cap, σύμφωνα με την αναθεώρηση του FTSE Russell.

Η αναδιάρθρωση των σχετικών χαρτοφυλακίων να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα, όμως, υπάρχει το ραντεβού της MSCI. Η τελευταία αναθεώρηση έφερε την ElvalHalcor στον MSCI Greece Small Cap και έβγαλε την Autohellas, αφήνοντας αμετάβλητο τον MSCI Greece Standard με τις δέκα υφιστάμενες μετοχές του.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναγκαίες προσαρμογές των χαρτοφυλακίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου.

Στην τελική ευθεία και η ΜΕΤΚΑ

Η αντίστροφη μέτρηση πλέον έχει αρχή για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο ελληνικό ταμπλό.

Γνωστό θα μονολογήσετε, αλλά το ενδιαφέρον είναι η κίνηση που θα υπάρξει στη Metlen.

Αυτό ακριβώς έχουν επισημαίνει και οι αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή, αντιμετωπίζοντας το IPO ως έναν ακόμη καταλύτη για τη μητρική.

ΧΑ

Θυμίζω εδώ ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει και διάθεση υφιστάμενων μετοχών, ενώ τα νέα κεφάλαια προορίζονται κυρίως για επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις.

Το επενδυτικό επιχείρημα αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν κοιτάξει κανείς το ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ, αλλά και το περιθώριο EBITDA 18,2% που εμφάνισε η ΜΕΤΚΑ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό που είχε τονίσει προ ημερών η Edison για το ότι η ΜΕΤΚΑ μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο από τις επενδύσεις που αναμένονται σε δρόμους, σιδηροδρόμους και υδάτινες υποδομές.

Μάλιστα, οι αναλυτές της υπολογίζουν ότι το επενδυτικό έλλειμμα υποδομών στην Ελλάδα φτάνει τα 83 δισ. ευρώ.

Για τη Metlen, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη δημόσια προσφορά, αλλά η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ ως αυτόνομης εταιρείας, που θα μπορούσε να αναδείξει αξία η οποία σήμερα ενσωματώνεται στη συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου.

Η αλυσίδα, οι αλλαγές και τα σενάρια

Κινητικότητα καταγράφεται στη διοικητική πυραμίδα γνωστής αλυσίδας, η οποία αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και συνεχίζει να επενδύει στις υποδομές της.

Οι αλλαγές, ωστόσο, έρχονται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας στους επιχειρηματικούς κύκλους, μετά και τις πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν τον κλάδο.

Κάποιοι επιχειρούν να συνδέσουν τις διοικητικές μετακινήσεις με σενάρια περί οικονομικών παρατυπιών, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται, λοιπόν, στις επόμενες κινήσεις της διοίκησης και στο κατά πόσο πρόκειται για μια συνηθισμένη αναδιάταξη εν όψει περαιτέρω ανάπτυξης. Προς το παρόν, τα υπόλοιπα παραμένουν απλώς φήμες.

Όταν η απόδειξη διώχνει τον επαγγελματία

Να θέλεις να πληρώσεις και να μη βρίσκεις επαγγελματία επειδή ζητάς… απόδειξη! Την απίστευτη αυτή πραγματικότητα περιέγραψε στη στήλη γνωστός επιχειρηματίας, με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μας έλεγε, ειδικά στην επαρχία, δεν είναι λίγοι οι τεχνίτες που αρνούνται να αναλάβουν επισκευές όταν πληροφορούνται ότι απαιτείται τιμολόγιο. Και η επιχείρηση μένει με τη βλάβη. Αντίστοιχες πρακτικές, σημειώνει, συναντώνται και σε μικρά καταστήματα εστίασης, όπου η καλύτερη τιμή προϋποθέτει συναλλαγή χωρίς απόδειξη.

Με αφορμή τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικου, ο ίδιος επιμένει πως χρειάζονται ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα. Γιατί, όπως φαίνεται, η νομιμότητα δεν θεωρείται παντού αυτονόητη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της
Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Inside Stories
Η ρελάνς των ξένων στο ΧΑ, το βλέμμα σε ΔΕΗ και Aegean, στην Αργεντινή ο Στουρνάρας, τι ετοιμάζει η Eurobank, τι δεν διέψευσε ο Σιάμισιης, τα σενάρια γνωστής… αλυσίδας
Inside Stories

Η ρελάνς των ξένων στο ΧΑ, το βλέμμα σε ΔΕΗ και Aegean, στην Αργεντινή ο Στουρνάρας, τι ετοιμάζει η Eurobank, τι δεν διέψευσε ο Σιάμισιης, τα σενάρια γνωστής… αλυσίδας

Το 15ήμερο που κρίνει τη χρονιά

Μίνι profit taking στο ΧΑ, οι δύο «άσσοι» της Helleniq Energy, οι υπερβολές στην Jumbo, οι στόχοι της CrediaBank, γρήγορα αντανακλαστικά Θεοδωρικάκου, τα περιθώρια της Star Bulk
Inside Stories

Μίνι profit taking στο ΧΑ, οι δύο «άσσοι» της Helleniq Energy, οι υπερβολές στην Jumbo, οι στόχοι της CrediaBank, γρήγορα αντανακλαστικά Θεοδωρικάκου, τα περιθώρια της Star Bulk

«Κλείδωσαν» τα κέρδη

Οι οιωνοί του Νοεμβρίου, το βλέμμα του ΧΑ στις 30/11, το στοίχημα της Optima bank, το ράλι της Safe Bulkers, η διάκριση υψηλής τάσης, τα μπλε τιμολόγια και οι δύο γραμμές της κυβέρνησης
Inside Stories

Οι οιωνοί του Νοεμβρίου, το βλέμμα του ΧΑ στις 30/11, το στοίχημα της Optima bank, το ράλι της Safe Bulkers, η διάκριση υψηλής τάσης, τα μπλε τιμολόγια και οι δύο γραμμές της κυβέρνησης

Το Χρηματιστήριο ξαναβρίσκει τον βηματισμό του

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

Ασανσέρ… το ΧΑ, βαρύ το τίμημα για την Allwyn, η ανάκαμψη της Coca Cola HBC, οπισθοχωρούν οι short στη Metlen, τα «πρόσωπα» της Eurobank, το αθόρυβο έργο Θεοδωρικάκου
Inside Stories

Ασανσέρ… το ΧΑ, βαρύ το τίμημα για την Allwyn, η ανάκαμψη της Coca Cola HBC, οπισθοχωρούν οι short στη Metlen, τα «πρόσωπα» της Eurobank, το αθόρυβο έργο Θεοδωρικάκου

Ενώπιον αντίστασης…

Κρίσιμη εβδομάδα για το ΧΑ, οι 22 «μεσαίες»… παρουσιάζονται, οι «πλάτες» της ΔΕΗ, που στοχεύει ο Ψάλτης, μύλος στη Φρανκφούρτη, τι είδε στη Silicon Valley ο Χαρπαντίδης
Inside Stories

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

Latest News
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ΑΑΔΕ: Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά
AGRO

Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους αγρότες για την καταβολή της προκαταβολής από την ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies