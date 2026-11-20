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Η σύγκρουση ανάμεσα στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και την Amazon κλιμακώνεται, με επίκεντρο ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να αλλάξει τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων στις υπηρεσίες διανομής. Την Πέμπτη, κάτοικοι της πόλης που άνοιξαν την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της Amazon είδαν μια προειδοποίηση: «Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης μπορεί να προσθέσει έως και 5 δολάρια ανά παραγγελία».

Η ειδοποίηση αφορά το Delivery Protection Act. Πρόκειται για νομοσχέδιο που υποστηρίζει ο Μαμντάνι και έχει εισηγηθεί η δημοτική σύμβουλος Τίφανι Καμπάν. Η πρόταση προβλέπει ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις διανομής τελευταίου σταδίου θα πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια λειτουργίας από τον δήμο, τηρώντας νέους κανόνες για την ασφάλεια, την εκπαίδευση και τις εργασιακές συνθήκες. Η πιο κρίσιμη διάταξη για την Amazon είναι η υποχρέωση να προσλαμβάνει απευθείας τους διανομείς που σήμερα εργάζονται για μικρότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με την εταιρεία, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η Amazon κινητοποιεί τους πελάτες

Η Amazon υποστηρίζει ότι, εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί στην υφιστάμενη μορφή του, θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος λειτουργίας και διανομής. Η εταιρεία εκτιμά ότι η επιβάρυνση μπορεί να φθάσει τα 5 δολάρια ανά παραγγελία, ενώ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να μεταφέρει δραστηριότητες και εγκαταστάσεις εκτός των ορίων της πόλης, με συνέπεια πιο αργές και ακριβότερες παραδόσεις.

Η καμπάνια δεν περιορίστηκε στην εμφάνιση της προειδοποίησης. Η Amazon δημιούργησε σύνδεσμο που οδηγεί σε ηλεκτρονική φόρμα, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να συμπληρώσουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους και να στείλουν αυτοματοποιημένο μήνυμα στον δημοτικό τους σύμβουλο, ζητώντας να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Το προτεινόμενο κείμενο αναφέρει ότι το μέτρο θα μπορούσε να αυξήσει το ετήσιο κόστος παραδόσεων για ένα νοικοκυριό έως και 664 δολάρια.

Η χρονική στιγμή της κινητοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία: η Amazon ξεκίνησε την εκστρατεία περίπου μία εβδομάδα πριν από τη Black Friday, μία από τις σημαντικότερες ημέρες αγορών του έτους. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα στις πρώτες έξι ώρες περίπου 20.000 πελάτες της στη Νέα Υόρκη έστειλαν μηνύματα στους δημοτικούς συμβούλους, ζητώντας να απορρίψουν την πρόταση.

Η απάντηση Μαμντάνι και οι προηγούμενες συγκρούσεις

Ο δήμαρχος απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, κατηγορώντας την Amazon ότι επιχειρεί να μεταφέρει στους καταναλωτές το κόστος της συμμόρφωσης με βασικούς κανόνες προστασίας των εργαζομένων. «Η Amazon είναι μια εταιρεία αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων», έγραψε, προσθέτοντας ότι εάν ο ιδρυτής της, Τζεφ Μπέζος, επιβάλει επιπλέον χρέωση 5 δολαρίων, αυτό δεν θα οφείλεται στην προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου να προστατεύσει τους εργαζομένους και να διατηρήσει ασφαλείς τους δρόμους, αλλά στην εταιρική απληστία.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαμάχη του Μαμντάνι με την Amazon. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο δήμαρχος είχε ανακοινώσει την είσπραξη προστίμων άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομη στάθμευση και παρατεταμένη ακινησία οχημάτων διανομής της εταιρείας. Είχε επίσης αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές και εντολές παύσης δραστηριότητας σε διαδικτυακούς εμπόρους, μεταξύ των οποίων και η Amazon, για ηλεκτρικά ποδήλατα που η πόλη θεωρούσε ότι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προδιαγραφές.

Η Amazon απάντησε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας της πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Για τα πρόστιμα στάθμευσης, υποστήριξε ότι είχε συνεργαστεί με τις δημοτικές αρχές για την επίλυσή τους, επισημαίνοντας ότι αρκετές παραβάσεις δεν είχαν καταγραφεί σωστά στους ανεξάρτητους συνεργάτες διανομής της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει τις προειδοποιήσεις

Στη διαμάχη παρενέβη και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Τζούλι Μένιν, η οποία χαρακτήρισε παραπλανητική την εκστρατεία της Amazon. Υποστήριξε ότι είναι παράλογο μια εταιρεία αξίας περίπου 3 τρισ. δολαρίων να απειλεί με αύξηση του κόστους ζωής επειδή καλείται να τηρήσει βασικούς κανόνες προστασίας των εργαζομένων. Πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο επεξεργάζεται νομοθεσία που θα ρυθμίζει τη δραστηριότητα της Amazon χωρίς να προκαλεί αυξήσεις τιμών ή απώλειες θέσεων εργασίας.

Το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, αναδεικνύει μια ευρύτερη σύγκρουση για το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων εταιρειών διανομής: ποιος φέρει την ευθύνη για τους εργαζομένους, ποιος επωμίζεται το κόστος της συμμόρφωσης και κατά πόσο αυτό μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές. Για τη Νέα Υόρκη, η έκβαση της διαμάχης θα καθορίσει όχι μόνο τους όρους εργασίας χιλιάδων διανομέων, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη δημοτική ρύθμιση.