Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι

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Οργανισμός επιφορτισμένος με τον έλεγχο του επιπέδου των ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες στην Νέα Υόρκη αποφάσισε την Πέμπτη 26 Ιουνίου να παγώσουν από την Οκτώβριο, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε νίκη για τον αριστερό δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι.

Το Rent Guidelines Board, τα εννέα μέλη του οποίου ονομάζονται από τον δήμαρχο—ορισμένα όμως είχαν αναλάβει επί προηγούμενων—ορίζει κάθε χρόνο τα πλαφόν της αύξησης των ενοικίων για τις κατοικίες που υπάγονται στον μηχανισμό αυτόν.

Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός ή δύο ετών, αποφάσισε ο φορέας.

«Αυτή είναι ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της πόλης της Νέας Υόρκης», και «η ανακούφιση που άξιζαν εργαζόμενοι σε όλη την πόλη μας», έκρινε ο δήμαρχος Μαμντάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στον δήμο.

Το μέτρο αυτό αποτελούσε προεκλογική υπόσχεση του δημοκρατικού υποψήφιου που συνέβαλε στη νίκη του τον Νοέμβριο του 2025. Ανήκει στη μικρή τάση της αριστεράς Democratic Socialists of America (DSA, «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής»). Στην εκστρατεία του υποσχέθηκε κυρίως πως θα αγωνιστεί εναντίον της ανόδου του κόστους ζωής.