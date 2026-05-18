Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

World 18.05.2026, 22:15
Σχολιάστε
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
Επιμέλεια Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Αποδεικνύεται ο Ζόχραν Μαμντάνι σε ένα βιρτουόζο των δημοσίων οικονομικών;», αναρωτιέται ο Τιμπό Ντελεάζ στη γαλλική «Le Figaro». Και θυμίζει ότι στις 12 Μαΐου ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης (ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2026) οριστικοποίησε τον πρώτο προϋπολογισμό της θητείας του. Ο προϋπολογισμός αφορά το 2027 και προβλέπει δαπάνες 125 δισ. δολαρίων, κάτι που σημαίνει ότι ο Μαμντάνι κατάφερε να κλείσει μια «τρύπα» 12 δισ. δολαρίων που του κληροδότησε ο προκάτοχός του.

«Δεν το κάναμε εις βάρος των εργαζομένων», καυχήθηκε ο δήμαρχος. «Το πετύχαμε χρηματοδοτώντας παράλληλα πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστερους δρόμους και ιστορικές επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες», δήλωσε περιχαρής ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Ωστόσο, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος των 12 δισ. δολαρίων που βρέθηκαν στον προϋπολογισμό προήλθε από ευνοϊκές παραχωρήσεις που έκανε η Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο προϋπολογισμός της Πολιτείας προβλέπει 7,6 δισ. δολάρια επιπλέον κονδύλια και άλλες «παραχωρήσεις» για την πόλη, συμπεριλαμβανομένων 4 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκαν την τελευταία στιγμή.

Μαμντάνι: Έρχεται φόρος δεύτερης κατοικίας

Ένας προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος όταν κατατίθεται, αλλά πρέπει και να τηρείται στη λήξη του, να μη δημιουργεί ελλείμματα δηλαδή, σαν κι αυτά που κληρονόμησε ο Μαμντάνι από τον Έρικ Άνταμς. Ο ρεπόρτερ του «Figaro» σημειώνει ότι μεταξύ άλλων ο πρώτος προϋπολογισμός του νέου δημάρχου προβλέπει για την πόλη έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες με αξία άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Όταν αυτά τα σπίτια μένουν κενά, θα υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή από 0,5% έως 4% της αγοραίας τους αξίας, επιπλέον των ήδη πολύ υψηλών φόρων ακίνητης περιουσίας που επιβάλλονται ούτως ή άλλως στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για ένα φόρο που θα επιβαρύνει όντως τους πολύ πλούσιους και ο οποίος δεν εκπλήσσει αν σκεφθεί κανείς τις ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές θέσεις που έχει κατά καιρούς διατυπώσει ο Μαμντάνι. Ωστόσο, «οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι αυτές οι προβλέψεις εσόδων θα μπορούσαν να υπολείπονται των προσδοκιών, καθώς οι επιβαρυνόμενοι συχνά βρίσκουν τρόπους για να τους παρακάμπτουν», σημειώνει ο Τιμπό Ντελεάζ του «Figaro».

Ο Ντελεάζ εξηγεί ότι στη Γαλλία ένα παρόμοιο δημοτικό φόρο στις πολυτελείς δευτερεύουσες κατοικίες που μένουν κλειστές επέβαλε η πόλη του Μπιαρίτς. Και το αποτέλεσμα που απέφερε ο φόρος αυτός ήταν πολύ απογοητευτικό, αφού «η πόλη εν τέλει έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε».

Αναβολή πληρωμών

«Σε τέσσερις μήνες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επανέφερε τον προϋπολογισμό της πόλης σε ισορροπία», πανηγύρισε η βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Κλεμάνς Γκετέ. Αποτελεί αναμφίβολα μια επιτυχία για τον Μαμντάνι το ότι κατάφερε να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και ο ρεπόρτερ του «Figaro» παρατηρεί ότι το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν θεωρεί την επιτυχία αυτή ως απόδειξη ότι η Αριστερά μπορεί να τα καταφέρει κάλλιστα όχι μόνο στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική διαχείριση.

Σίγουρα ο Μαμντάνι εκμεταλλεύθηκε και τη συγκυρία. Οι «New York Times» αναφέρουν ότι το επίτευγμά του οφείλεται εν πολλοίς στις εισροές στο Δήμο 4 δισ. δολαρίων από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και το μεγαλύτερο μέρος των εισροών αυτών προέρχεται από την έγκριση ενός λογιστικού ελιγμού που θα εξοικονομήσει για το Δήμο περί τα 2,3 δισ. δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, η πόλη θα αναβάλει έως το 2032 τις πληρωμές που οφείλει στο δημοτικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο, το οποίο χορηγεί τις συντάξεις στους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αυτή η αναβολή δεν θα επηρεάσει άμεσα τις τρέχουσες πληρωμές συντάξεων. Ωστόσο, «ο Μαμντάνι ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό μεταφέροντας το οικονομικό βάρος στους Νεοϋορκέζους του μέλλοντος, οι οποίοι τελικά θα πρέπει να πληρώσουν», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Προϋπολογισμού Πολιτών, μια δεξαμενή ανεξάρτητη σκέψης πολιτών που αναλύει τα οικονομικά της πόλης.

Πίστωση χρόνου

«Πρόκειται για ελιγμούς που έχουμε ξαναδεί, για μια μεμονωμένη κίνηση που αναβάλλει το πρόβλημα να λυθεί το επόμενο έτος», καταγγέλλει το think tank, προσπερνώντας βέβαια το γεγονός ότι η χρονική παράταση της αποπληρωμής ενός δανείου ή ομολόγου – η γνωστή «επιμήκυνση χρέους» – είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται συνηθέστατα στο χώρο και των ιδιωτικών και των δημοσίων πιστώσεων.

Εν προκειμένω «ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα μόνο για λίγους μήνες, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει χρόνο για να ισοσκελίσει πλήρως και με βιώσιμο τρόπο τον προϋπολογισμό του», παρατηρεί ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Έχει και μια σημαντική πολιτική διάσταση ο διακανονισμός που έγινε μεταξύ Δήμου και Πολιτείας της Νέας Υόρκης, καθώς αυτός «σηματοδοτεί πρωτίστως μια χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ των αρχών της πόλης και της Πολιτείας, μια και ο Μαμντάνι υποστηρίζει αναφανδόν την κυβερνήτη Κάθι Χότσαλ, η οποία θα διεκδικήσει την επανεκλογή της το Νοέμβριο», σημειώνει ο Τιμπό Ντελεάζ. Ο ρεπόρτερ διευκρινίζει ότι η Κάθι Χότσαλ είναι επίσης Δημοκρατική όπως ο Μαμντανί, αλλά πιο μετριοπαθής απ’ αυτόν.

Διαλλακτικός και ρεαλιστής

Εν κατακλείδι, ο Μαμντάνι εμφανίζεται προσώρας ευέλικτος και διόλου δογματικός στον τρόπο που ασκεί τις εξουσίες που απορρέουν από το αξίωμά του. Δεν διστάζει να εγκαταλείψει ορισμένα κάπως «ακραία» σχέδια που είχε αρχικά, όπως είναι μια γενικευμένη αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες όχι μόνο από μεγαλοϊδιοκτήτες αλλά και από δικούς του ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης που μένουν σε ιδιόκτητο σπίτι και βέβαια από ενοικιαστές που προειδοποιούσαν ότι οι αυξήσεις θα μετακυλίονταν, ως συνήθως, από τους ιδιοκτήτες στα ήδη πανάκριβα ενοίκια.

Ακόμα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού Πολιτών, παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την αναβολή πληρωμών στα δημοτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, χαιρέτισε τις αρχικές εξοικονομήσεις των δαπανών που πέτυχε ο νέος δήμαρχος, ζητώντας περαιτέρω περικοπές.

«Η πόλη αξίζει τα εύσημα που άρχισε να μειώνει τις δαπάνες. Αλλά οι κινήσεις που γίνονται είναι δειλές και διστακτικές απέναντι στις ευκαιρίες που εμφανίζονται και στις ανάγκες που υπάρχουν», προσθέτει το think tank.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι
Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies