Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας

Για το νέο φόρο στη δεύτερη κατοικία που πρότεινε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι και η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ διαμαρτύρονται οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης.

Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds, Ντάνιελ Λόεμπ, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «υποκινεί ταξικό πόλεμο» σε μια ανάρτηση στο X.

Είπε επίσης ότι ο Μαμντάνι «αποκάλυψε προσωπικά στοιχεία» τον επενδυτή Κεν Γκρίφιν, του οποίου το ρετιρέ αξίας 238 εκατ. δολαρίων στο Μανχάταν παρουσιάστηκε σε ένα βίντεο που συνόδευε την αποκάλυψη του νέου φορολογικού σχεδίου την Τετάρτη.

@NYCMayor stirring up class warfare and doxing one of the city’s biggest employers whose employees contribute billions in taxes. Note his demonic expression. Our theater kid Mayor about to learn some cruel laws of economics: you can’t tax a city into prosperity and you don’t… https://t.co/7zmN0xHNk3 — Daniel S. Loeb (@DanielSLoeb1) April 16, 2026

«Δεν μπορείς να φορολογήσεις μια πόλη για την ευημερία και δεν προσελκύεις κεφάλαια δαιμονοποιώντας τους φιλάνθρωπους», είπε ο Λόεμπ, ο οποίος έκανε μεγάλες δωρεές για να εμποδίσει τον Μαμντάνι να κερδίσει την δημαρχιακή κούρσα του 2025.

Υπερασπιστές του Γκρίφιν εναντίον Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι υπογράμμισε ότι ο φόρος, ο οποίος θα ισχύει για δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων, απευθύνεται «στους πλουσιότερους των πλουσίων» που «αποθηκεύουν τον πλούτο τους σε ακίνητα της Νέας Υόρκης, αλλά που στην πραγματικότητα δεν ζουν εδώ».

Η πρόταση, την οποία η Χόκουλ είπε ότι θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτή την άνοιξη, θα είναι ο πρώτος σημαντικός νέος φόρος για τους πλουσιότερους κατοίκους της πόλης από τότε που ο Μαμντάνι εξελέγη τον Νοέμβριο με μια ατζέντα που περιελάμβανε την αύξηση των φόρων στα υψηλά εισοδήματα.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης εξήγησε ότι ο προτεινόμενος φόρος «pied-à-terre» θα συγκέντρωνε τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια ετησίως για τη Νέα Υόρκη, η οποία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκρίφιν κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων στις ΗΠΑ και το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, όπου μετέφερε την έδρα του hedge fund του, Citadel, από το Σικάγο το 2022.

Η Citadel βοηθά επίσης στην ανέγερση ενός νέου ουρανοξύστη για τα γραφεία της στη Νέα Υόρκη, όπου εδρεύουν περισσότεροι από 1.800 υπάλληλοί της.

Μερικοί από τους πλουσιότερους κατοίκους της πόλης συσπειρώθηκαν γύρω από τον Γκρίφιν. «Θα έπρεπε να χειροκροτούμε τον Κεν που ξόδεψε 238 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη, όχι να του επιτιθέμεθα που το έκανε αυτό», έγραψε στο X ο Μπιλ Άκμαν, ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds που δαπάνησε 1 εκατομμύριο δολάρια αντιτιθέμενος στην υποψηφιότητα του Μαμντάνι.

Non-residents who spend millions of dollars on NYC apartments help drive NYC’s economy. Most of the profit in condominium development is in the penthouses. The Ken Griffins of the world make NYC high end development viable, driving high-paying construction, brokerage, legal,… https://t.co/7Iv6UhGzdf — Bill Ackman (@BillAckman) April 16, 2026

Πρόσθεσε ότι, ενώ «στον Μαμντάνι αρέσει η φράση «Φορολογήστε τους πλούσιους»», τα σχέδιά του «θα βλάψουν τις εκλογικές περιφέρειες που υποτίθεται ότι προσπαθεί να βοηθήσει».

Ο Μαμντάνι είχε δηλώσει προηγουμένως στους FT: «Δεν έχω κάποια αντανακλαστική αντίθεση σε κανέναν κλάδο ή σε κανένα άτομο ή σε οποιαδήποτε κατηγορία καθαρής περιουσίας».

Τι λένε οι μεσίτες

Ο Νόμπλ Μπλακ, μεσίτης στον όμιλο πολυτελών ακινήτων Corcoran, δήλωσε ότι οι πελάτες του τηλεφωνούσαν από τότε που ανακοινώθηκε η είδηση ​​για τον φόρο δεύτερης κατοικίας. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αιχμάλωτοι, οι πλούσιοι που αγοράζουν εδώ δεν χρειάζεται να αγοράζουν εδώ».

Ο Μπλακ προειδοποίησε ότι οι πλούσιοι υποψήφιοι αγοραστές δεύτερης κατοικίας θα μπορούσαν αντ’ αυτού να επιλέξουν να μείνουν σε ξενοδοχεία, κάτι που θα επηρέαζε τους «κανονικούς Νεοϋορκέζους» των οποίων τα επαγγέλματα – από οικοδόμους μέχρι οικιακές βοηθούς και σχεδιαστές – υποστηρίζουν «πλουσιότερους ανθρώπους που έρχονται και ξοδεύουν χρήματα στην πόλη».

Ωστόσο, ορισμένες προσωπικότητες στον κλάδο πολυτελών κατοικιών της πόλης δεν ανησύχησαν από την ανακοίνωση. «Το έχουμε αντιμετωπίσει τόσες πολλές φορές, φόρος κατοικιών, 11/9… κάθε φορά που κάποιος αμφιβάλλει για τη Νέα Υόρκη, διαψεύδεται», δήλωσε την Πέμπτη ο Matthew Lesser, ανώτερος συνεργάτης στην εταιρεία μεσιτείας κατοικιών της Νέας Υόρκης Leslie J Garfield. «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αντίκτυπος» στον όγκο των συναλλαγών στην πόλη, πρόσθεσε.