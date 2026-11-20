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Το νέο κιτ επιβίωσης για τουλάχιστον 72 ώρες που συνιστούν οι Βρυξέλλες καθιστά ανάρπαστα ανά την Ευρώπη σακίδια και ραδιόφωνα έκτακτης ανάγκης, κάνοντας έτσι τους λεγόμενους preppers, που προετοιμάζονται για εικόνες «αποκάλυψης» να φαντάζουν τουλάχιστον… προνοητικοί!

Στην Ελλάδα μάλιστα προϊόντα όπως μπαταρίες, φακοί και κονσέρβες έγιναν ξαφνικά περιζήτητα, ενισχύοντας τις επιδόσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου συνολικά τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Σε άλλες χώρες βέβαια το κιτ χωράει… πολύ περισσότερα. Η Σουηδία συστήνει προεοιμασία για μία εβδομάδα ενώ η Γερμανία προτείνει δέκα μέρες, όπως αναφέρει το Euronews.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, μένει να φανεί αν η ζήτηση για τα κιτ των 72 ωρών και των σχετικών προϊόντων θα πιέσουν προς τα πάνω τον τζίρο των σούπερ μάρκετ.

Οι εκτιμήσεις των μεγάλων αλυσίδων για την αύξηση του τζίρου το 2026 συγκλίνουν σε ένα 6%.

Social media, φήμες και γεωπολιτική «κινούν» την κατανάλωση

Παράλληλα, φαίνεται ότι στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών να προβούν σε αγορές, όπως οι διαφημίσεις και τα λανσαρίσματα νέων προϊόντω, είναι τα social media, η γεωπολιτική, ακόμα και οι… φήμες.

Έτσι αναφέρει ο Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader στην NielsenIQ σε πρόσφατη ανάρτησή του στο LinkedIn, εξηγώντας ότι η πρόσφατη ανακοίνωση για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης αυτής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα ταχυκίνητα προϊόντα ως και τις 8 Νοεμβρίου, πολλές κατηγορίες προϊόντων με μακρά διάρφκεια ζωής

Ως και τις 8 Νοεμβρίου αρκετές κατηγορίες προϊόντων μακράς διάρκειας ζωής κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις πωλήσεις, όπως τα έτοιμα γεύματα (+151%), τα αλλαντικά σε κονσέρβα (+127%), οι σούπες (+58%) και τα κονσερβοποιημένα ψάρια (+48%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, επισημαίνει ο κ. Φλώρος.

«Πονοκέφαλος» για την αγοραστική δύναμη

Μόνιμος προβληματισμός για τα σούπερ μάρκετ είναι φυσικά η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, αφού το κόστος στην ενέργεια και τη στέγαση περιορίζουν το ήδη μειωμένο τόσο διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού, όπως αποτυπώνεται και σε στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Στην Ελλάδα ο δείκτης κατέγραψε πτώση της τάξης του 22,3% – την μεγαλύτερη συγκριτικά με το 0,6% της Γαλλίας. Πάντως, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μεταξύ 2010 και 2025 κατά 25,4%.

Ετοιμότητα μετά τους «χάκερ των ψυγείων»

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ παρουσιάστηκαν από την Επίτροπο για την Ετοιμότητα, τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ισότητα, Χατζά Λαμπίμπ στις 3 Νοεμβρίου.

«Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα συμμετέχοντα κράτη στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM). Πρόκειται για μια συλλογική διαδικασία, η οποία περιλάμβανε εργαστήρια και διαβουλεύσεις», εξήγησε η κ. Λαμπίμπ.

Για την ιστορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Στρατηγική της Ένωσης για την Ετοιμότητα τον Μάρτιο του 2025, με στόχο να μετατοπίσει την Ευρώπη από την αντίδραση στην πρόληψη.

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές αποκτούν, ως φαίνεται, άλλη βαρύτητα μετά από τους «χάκερ των ψυγείων» τις προηγούμενες εβδομάδες.

Αν αναλογιστεί δε κανείς συνολικά την έξαρση σε δολιοφθορές, δεν φαίνεται άκαιρη η προτροπή της ΕΕ σε ετοιμότητα, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.