Ελληνικές Φάρμες: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά τους από την Leader

Ύστερα από την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η ελληνική εταιρεία τροφίμων Leader ολοκλήρωσε στις 29 Αυγούστου την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες».

Η κίνηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της DECA Investments, αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική της Leader στην αγορά, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τα τυροκομικά, προς προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικά.

Η ιστορία και τα μεγέθη της «Ελληνικές Φάρμες»

Η εταιρεία «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται από το 2010 στην παραγωγή και διανομή τυροκομικών και φυτικών υποκατάστατων.

Το 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, κερδίζοντας θέση ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Στρατηγική διαφοροποίηση και ανάπτυξη

Για την Leader, η συμφωνία αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα διαφοροποίησης.

Η ένταξη της ομάδας της «Ελληνικές Φάρμες» στον Όμιλο ενισχύει την τεχνογνωσία, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ταλέντων στον τομέα.

Επένδυση με το βλέμμα στη βιωσιμότητα

Η εξαγορά αναδεικνύει τη δέσμευση της Leader να επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς τροφίμων και δημιουργώντας αξία για καταναλωτές, συνεργάτες και την εθνική οικονομία.

Η διαδρομή της Leader

Με περισσότερα από 45 χρόνια παρουσίας, η Leader συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες διανομής και εμπορίας τροφίμων.

Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλα τα δίκτυα διανομής και ηγετική θέση στην αγορά των τυροκομικών.

Από το 2023, η DECA Investments κατέχει την πλειοψηφία της εταιρείας μέσω του Diorama Investments II RAIF, ενισχύοντας τη στρατηγική ανάπτυξης δυναμικών και βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων.