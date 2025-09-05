Coca-Cola HBC: Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τις 4.500 πένες δίνει η UBS

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τις 4.500 πένες (η εταιρεία είναι εισηγμένη και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου) επαναδιατύπωσε για την μετοχή της Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCH), η UBS, στο πλαίσιο και της παρουσιάσεις των προοπτικών της εταιρείας από τον CEO της Zoran Bogdanovic, που συμμετείχε σήμερα σε μία συζήτηση σε μορφή «fireside chat».

Η διοίκηση, αναφέρει ο αναλυτής Sanjeet Aujla στο σημείωμα της UBS, δήλωσε ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου, καθώς τα έσοδα και τα περιθώρια βελτιώθηκαν, η καθοδήγηση (guidance) αναθεωρήθηκε προς το ανώτερο άκρο του εύρους προβλέψεων. Σε πολλές αγορές παρατηρείται μεγαλύτερη «ευαισθησία στην τιμή», λόγω της σωρευτικής επίδρασης του κόστους διαβίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές αγορές με θετική δυναμική όπως π.χ. Ιρλανδία και Τσεχία που εμφανίζουν ισχυρή πορεία.

Oι επιμέρους προβλέψεις ανά χώρα

Η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων κατά 40% στην Ιταλία και καλές επιδώσεις στην Ιρλανδία. Στην Ελβετία, προέκυψαν προσωρινά προβλήματα με μεγάλο πελάτη, τα οποία έχουν επιλυθεί και η διοίκηση είναι πλέον αισιόδοξη, ενώ στην Αυστρία, η εισαγωγή Συστήματος Επιστροφής Καταθέσεων (Deposit Return Scheme) είχε αρχικά αρνητική επίδραση. Γενικά, τα τελευταία 3–4 χρόνια, σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, η διοίκηση δηλώνει ικανοποιημένη από την ικανότητα της εταιρείας να εφαρμόζει αυξήσεις τιμών και να διαχειρίζεται παράλληλα τους όγκους πωλήσεων.

Στην Πολωνία παρατηρείται συνεχής αύξηση του μεριδίου αγοράς. Η CCH κερδίζει μερίδιο τόσο στα μη αλκοολούχα έτοιμα προς κατανάλωση ποτά, όσο και στα ανθρακούχα, προσαρμοσμένα στην πρόσφατη επανατοποθέτηση ανταγωνιστή. Η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά αισιόδοξη για τις δυνατότητες της αγοράς με την Πολωνία να θεωρείται βασική αγορά ανάπτυξης για την εταιρεία. Όσον αφορά την Αφρική, στη Νιγηρία το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται, με αυξημένη διαθεσιμότητα σκληρού νομίσματος στη χώρα, ενώ η Αίγυπτος θεωρείται δύσκολη αγορά με πολλές μακροοικονομικές προκλήσεις. Ωστόσο, μετά από εξαγορές σημειώνεται πλέον επιστροφή στην ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων.

Η Coca-Cola Hellenic θεωρείται ως εταιρεία με επίκεντρο την ανάπτυξη εσόδων (topline growth), ενώ έχει τριπλασιάσει τις επενδύσεις στους τομείς των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας και παρατηρείται σταθερή επέκταση των περιθωρίων. Για τον ισολογισμός της στόχος είναι ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA να κυμανθεί μεταξύ 1,5–2 φορές από 1 φορά σήμερα. Αναμένεται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) να βρεθούν στο ανώτερο άκρο του 6,5%–7,5% επί των καθαρών πωλήσεων, για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη. Η μερισματική πολιτική παραμένει θετική, με διανομή του 40%–50% των καθαρών κερδών. Πέραν αυτού, η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μικρές εξαγορές (bolt-on M&A) ή γεωγραφική επέκταση.