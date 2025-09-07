Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Κοινωνία 07.09.2025, 07:00
Κείμενο Μαρία Σιδέρη

Για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μίλησαν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του OT FORUM η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

H κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ερωτηθείσα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αφού διευκρίνισε ότι η λειτουργία τους βασίζεται σε νόμο που έχει κριθεί από το ΣτΕ, ανέφερε ότι η αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έγινε με αυστηρά κριτήρια, σημειώνοντας ότι η ίδια αρχή είναι αυτή που με τον ίδιο τρόπο αδειοδοτεί και τα ελληνικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

«Αδειοδοτήθηκαν πανεπιστήμια και όχι προγράμματα σπουδών», είπε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι «δεν μπορώ να προδικάσω τι θα κάνει η Αρχή, θα εφαρμοστεί ακριβώς αυτό που θα ορίσει» και συμπλήρωσε πως «μόνο για αδειοδοτημένα προγράμματα σπουδών θα εγγραφούν οι φοιτητές».

«Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο 40ημερο, όλα εξαρτώνται από την αρμόδια αρχή» προσέθεσε, και είπε ότι είναι η πρώτη εφαρμογή του νόμου:« Kάθε αρχή είναι απαιτητική, είναι λογικό να εκφράζουμε προβληματισμούς, αλλά ο χρόνος θα δείξει πώς θα λειτουργήσει».

Πρώτος στόχος να είναι η έρευνα

Σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, ο κ. Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης του ΕΚΠ, είπε: το κρίνω θετικά, δηλαδή ναι, εμείς ως Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δίνουμε δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών, άρα τον βλέπουμε θετικά τον σκοπό. Τώρα για την υλοποίηση του σκοπού θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Τόνισε, πάντως, ότι «όποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο έρθει στη χώρα να έχει πρώτο στόχο την έρευνα και καινοτομία και όχι το κέρδος. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν θα αποκτήσει ποτέ φήμη» και πρόστεσε ότι «εμείς είμαστε εδώ να συνδράμουμε στη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων με τεχνογνωσία. Το να έχουμε καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι προς όφελος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Πανεπιστήμιο στη Στερεά Ελλάδα

Την ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημίου στη Στερεά Ελλάδα υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Είπε χαρακτηριστικά:«δεν είμαστε δογματικοί σε σχέση με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα υποδεχόμασταν με χαρά και ένα σωστά οργανωμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο οποίο θα συμμετείχε και η περιφέρεια. Αυτή είναι η επιθυμία μας».

Εξηγώντας είπε ότι η εισφορά της Περιφέρειας θα μπορούσε να είναι είτε με είτε με κτήρια είτε με καθαρό κεφάλαιο. «Η ύπαρξη ενός σωστού, οργανωμένου, ελκυστικού για τους Στεροελλαδίτες Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Το μείζον είναι να είναι να γίνει ένα πανεπιστήμιο που την καινοτομία και την έρευνα θα την φέρει στον τόπο μας», ανέφερε.

Σε σχέση με τις κινήσεις που έχουν γίνει γύρω από αυτό, είπε πως η Περιφέρεια συνεργάζεται για ένα σχέδιο ανεπισήμως με φορείς, που «πιστεύουμε ότι θα οδηγηθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και εν τέλει σε μια ρεαλιστική προοπτική».

