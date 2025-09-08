Πιερρακάκης: Στο 1,76 δισ. ευρώ το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, προχωράει αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ παρουσιάσει αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων.

Οι μειώσεις εστιάζουν σε άμεσους φόρους, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά.

Μειώνεται ι ο ΦΠΑ κατά 30% σε τουλάχιστον 20 ακριτικά νησιά τους Αιγαίου. Μειώσεις έως 10 μονάδες θα δουν και χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και εισοδηματίες.

Δείτε live από τον ΟΤ την εξειδίκευση των μέτρων