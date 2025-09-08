Airbnb: Στο τραπέζι απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός Αττικής

Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) για τους νέους περιορισμούς και τις επιβαρύνσεις που φέρνει η κυβέρνηση.

«Είμαι ανοικτός στο να επεκτείνω την απαγόρευση ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση και εκτός Αττικής, σε άλλου δημοφιλείς προορισμούς, και είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε τους επόμενους έναν με δύο μήνες» τόνισε από την 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να χτύπημα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις «παγώνοντας» εκ νέου τις άδειες στο κέντρο της Αθήνας και εξετάζοντας την επέκταση του απαγορευτικού σε χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς όπου το στεγαστικό έχει φτάσει στο κόκκινο, ενώ την ίδια ώρα τίθενται σε εφαρμογή οι νέες αυστηρές προδιαγραφές που έχει επιβάλει το υπουργείο Τουρισμού για τα ακίνητα που βρίσκονται στις πλατφόρμες.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης είναι μέχρι το 2027 να συνεχιστεί η αναστολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, με στόχο να αποσυμπιεστεί η αγορά.

Από την άλλη πλευρά, μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδεικνύει ότι οι κατοικίες που διατίθενται αποκλειστικά για βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος στην Ελλάδα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του Airbnb στην αγορά κατοικίας είναι ελάχιστη. Δηλαδή, το 94% των οικοδεσποτών βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, ιδιώτες, οι περισσότεροι με ένα ή το πολύ δύο ακίνητα, και οι μισοί από αυτούς χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα ακίνητα για προσωπική χρήση κατά διαστήματα. Μόνο το 9% δηλώνει πρόθυμο να στραφεί στη μακροχρόνια μίσθωση.

Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 έρχονται και νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να:

α) αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

β) διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

γ) διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

δ) διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι και…

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις παραπάνω προδιαγραφές θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στον χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και παράλληλα δύναται να διενεργείται έλεγχος και από μικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού για την ταυτόχρονη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, προηγείται ενημέρωση προς τον διαχειριστή του ακινήτου, για να προσκομίσει κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των προδιαγραφών.

Αν κρίνεται απαραίτητο, οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, ζητούν τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του ελέγχου, τα οποία την παρέχουν κατά τον χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

…πρόστιμα

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ή ο διαχειριστής του ακινήτου δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Μάλιστα, εάν διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο (10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος (20.000 ευρώ).