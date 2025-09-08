Η Θεσσαλονίκη αποκτά νέα δυναμική: Ο Προβλήτας 6 αναβαθμίζει το λιμάνι και την πόλη

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στη σύγχρονη ιστορία του λιμένα ενισχύει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο χάρτη των logistics

Τα νέα της αγοράς 08.09.2025, 14:48
Newsroom

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια εμπορική σκακιέρα μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και οι θαλάσσιες εμπορευματικές ροές αναδιατάσσονται, τα ευρωπαϊκά λιμάνια ενισχύουν τον κομβικό ρόλο τους στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και ψηφιακές τεχνολογίες προάγουν τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε αυτό το περιβάλλον, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον, με την έναρξη του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της ιστορίας του: την επέκταση του 6ου Προβλήτα. Με την επένδυση συνολικού ύψους άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, η Θεσσαλονίκη ενισχύει τη θέση της στη λιμενική βιομηχανία της Μεσογείου, ως βασικός διαμετακομιστικός κόμβος για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Ο αντίκτυπος της υλοποίησης του έργου δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των υποδομών, αλλά σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής.

Υποδομές και logistics νέας γενιάς

Η επέκταση του Προβλήτα 6 σηματοδοτεί την είσοδο του λιμανιού σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή. Με την ολοκλήρωσή της, η Θεσσαλονίκη θα εξασφαλίσει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων εμπορευματοκιβωτίων και επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEU, καθώς το λιμάνι της θα είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα με αυτές τις δυνατότητες. Η σημαντική αυτή αναβάθμιση της υποδομής του κατατάσσει τη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στα κορυφαία μεσογειακά λιμάνια που διαχειρίζονται μεγάλους όγκους φορτίων, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο της ως διεθνές κέντρο διαμετακόμισης και εμπορίου.

Η αύξηση της χωρητικότητας και εμπορικής δραστηριότητας του λιμένα συνεισφέρει στην παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών λύσεων μεταφοράς φορτίων σε πολλούς προορισμούς της ΝΑ Ευρώπης. Το πλεονέκτημα αυτό ενισχύεται από την επέκταση του ΟΛΘ στον τομέα των dry ports, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών logistics και προσωρινής αποθήκευσης. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, ο οργανισμός συμμετέχει στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου, με στόχο τη δημιουργία ενός άμεσα συνδεδεμένου με το λιμάνι εμπορευματικού πάρκου, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες logistics. Ο επενδυτικός αυτός σχεδιασμός ενδυναμώνει περαιτέρω το οικοσύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή, προσφέροντας ταχύτερους χρόνους εξυπηρέτησης και προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων, με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Ένα λιμάνι με σταθερά ανοδική πορεία

Η επέκταση του Προβλήτα 6 επισφραγίζει τη σταθερά ανοδική πορεία του ΟΛΘ, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό του ρόλο. Σε μια περίοδο διεθνούς μεταβλητότητας, ο οργανισμός σημειώνει ισχυρές επιδόσεις: το 2024, τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε ρεκόρ διακίνησης και όγκων φορτίων σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων του, με ιστορικό υψηλό διακίνησης (566.000 TEU) στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. Το επικαιροποιημένο Master Plan, με κορωνίδα την κατασκευή του Προβλήτα 6, περιλαμβάνει επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, τεχνολογίες και εξοπλισμό, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του λιμανιού.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη ισχυροποιείται ως προορισμός στον χάρτη της μεσογειακής κρουαζιέρας. Ο νέος, σύγχρονος σταθμός κρουαζιέρας «Μέγας Αλέξανδρος» και η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών καθιστούν το λιμάνι επιλογή των εταιρειών κρουαζιέρας για τα δρομολόγιά τους, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και το τουριστικό προφίλ της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Το όφελος από αυτή τη δυναμική διαχέεται στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και αναβαθμίζοντας συνολικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης στη διεθνή αγορά.

Στρατηγικό όραμα και θετικές προοπτικές

Μια πόλη με σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο λιμάνι μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι οι ανταγωνιστικές λιμενικές υποδομές φέρνουν επενδύσεις, τεχνογνωσία και νέες προοπτικές στην οικονομία και την κοινωνία. Η αναπτυξιακή πορεία του ΟΛΘ τα επόμενα χρόνια μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα: περισσότερες θέσεις εργασίας, αναβαθμισμένες υποδομές, νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη, από παραδοσιακό περιφερειακό λιμάνι, μετατρέπεται σε σύγχρονο διεθνή κόμβο μεταφορών, εμπορίου και καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως πρωταγωνιστή στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ως βασικό σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

