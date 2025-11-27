Τσίρπας: Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση- παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει και στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού κάνουν τον πρώτο απολογισμό τους. Τα δεδομένα που προκύπτουν λίγα 24ωρα μετά την έκδοση του βιβλίου αφήνουν ιδιαίτερα θετική εντύπωση τους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και αυτό διότι ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής και ορισμένοι από τους βασικούς του στόχους έχουν ήδη επιτευχθεί όπως αναφέρουν.

Best seller με το καλημέρα

Αναντίρρητα, και με το καλημέρα η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller. Το βιβλίο εξαφανίστηκε από τα βιβλιοπωλεία και ο εκδοτικός οίκος ετοιμάζει επανεκδόσεις για να ικανοποιήσει το αναγνωστικό κοινό. Τα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν με τρόπο ξεκάθαρο πως ο κόσμος θέλει να διαβάσει την αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα και να μάθει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος βίωσε τις σκληρές περιόδους του 2015-2019. Για το επιτελείο του Τσίπρα, το γεγονός αυτό είναι απόρροια του εκτοπίσματος του πρώην πρωθυπουργού στη κοινωνία αλλά και η σχέση που έχει καταφέρει να οικοδομήσει με μια μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Το Μαξίμου τον αντιμετωπίζει ήδη ως βασικό αντίπαλο

Ο δεύτερος λόγος που στο επιτελείο Τσίπρα είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι σχετίζεται με την οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αμαλίας περίμεναν πως η Νέα Δημοκρατία θα αντιδρούσε στο βιβλίο Τσίπρα και στα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν πως όλη η κυβέρνηση θα μετατρέψει με το καλημέρα τον Αλέξη Τσίπρα σε βασικό κυβερνητικό αντίπαλο. “Χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις ή σε ίδρυση κόμματος, ο Μητσοτάκης βάζει τον Τσίπρα απέναντι ως βασικό αντίπαλο δημιουργώντας μια πόλωση που αναμφισβήτητα βοηθάει τον Τσίπρα” ανέφερε χαρακτηριστικά συνεργάτης του.

Ελεύθερος από τα βαρίδια του παρελθόντος

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο μπορούν να είναι αισιόδοξοι στο επιτελείο Τσίπρα είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός τελείωσε με όσους θεωρούσε «βαρίδια» για τον ίδιο. Στην Ιθάκη του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε πως δεν θα περιλαμβάνεται ούτε ο Νίκος Παππάς, ούτε ο Παύλος Πολάκης, ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης ούτε φυσικά άνθρωποι σαν τον Λαφαζάνη. Ο ίδιος κάνοντας την δική του αυτοκριτική, παραδέχεται πως επιλογές -που ο ίδιος θεωρεί λάθος- δεν θα επαναληφθούν.

Το διαζύγιο με τα πρόσωπα που «πυροδότησαν» το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

Το διαζύγιο με αυτούς που ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει ως «βαρίδια» φέρνει στο προσκήνιο τον τέταρτο λόγο για τον οποίο πανηγυρίζει το επιτελείο Τσίπρα. Το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο το οποίο έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα παύει να έχει ισχύ αφού όλα εκείνα τα πρόσωπα που το πυροδότησαν, το συντήρησαν και εν τέλει το κατέστησαν κυρίαρχο στον δημόσια διάλογο δεν υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί μια νέα πολιτική κατάσταση στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μιλήσει στον προοδευτικό κόσμο από άλλη βάση και από άλλη θέση. Ήδη αυτό το σημειώνουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν με θετικό μάτι τη στροφή Τσίπρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πως θα αντιμετωπίσει το όλον ΠΑΣΟΚ τον Τσίπρα και μιλάμε για την φυλή των «Παπανδρεϊκών», της Φώφης Γεννηματά, του Χάρη Δούκα, και φυσικά πως θα τοποθετηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες

Το… μπάσιμο του Αλέξη Τσίπρα ήταν κάτι παραπάνω από δυνατό. Το ζητούμενο ωστόσο είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και τις επόμενες εβδομάδες. Το βιβλίο άλλωστε είναι ο προάγγελος εξελίξεων αλλά και η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επανασυστηθεί τόσο στην κοινωνία όσο και στο πολιτικό προσωπικό της προοδευτικής παράταξης.

Πηγή: in.gr