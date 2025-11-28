Alpha Bank: Σε αγορά 1.982.536 ίδιων μετοχών προχώρησε η τράπεζα

Στην αγορά 1.982.536 ίδιων μετοχών προχώρησε η Alpha Βank σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 24.11.2025 – 26.11.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 1.982.536 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,6221 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.180.853,68 €.

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 18.152.737 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,7840% του συνόλου των μετοχών της.

Στρατηγική συνεργασία

Στο μεταξύ, με επικεφαλής τους Βασίλη Ψάλτη και Andrea Orcel και τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών των δύο Ομίλων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μόναχο η τρίτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (SteerCo) που έχουν συστήσει η Alpha Bank και η UniCredit, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων, αναδείχθηκε η δυναμική της συμμαχίας, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά επιτεύγματα της περιόδου 2024–2025 και προσδιορίστηκε μία φιλόδοξη, κοινή στρατηγική ατζέντα για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών προς όφελος των πελατών τους σε όλη την Ευρώπη. Οι δύο Οργανισμοί, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την κοινή τους φιλοδοξία να διαμορφώσουν ένα από τα αποτελεσματικότερα και πλέον ολοκληρωμένα μοντέλα διασυνοριακής τραπεζικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

Η νέα φάση της συνεργασίας Alpha Bank – UniCredit

Πέρα από την πρόοδο των κοινών πρωτοβουλιών που παρουσιάστηκε στη SteerCo, η νέα φάση της συνεργασίας επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μοναδική θέση μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ιταλία, Γερμανία και Ελλάδα, τρεις αγορές με στενούς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς. Πολλές κορυφαίες εταιρείες σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η βιομηχανία, τα logistics και τα καταναλωτικά αγαθά, έχουν σημαντική παρουσία και στις τρεις χώρες.

Η διευρυμένη συνεργασία UniCredit – Alpha Bank, προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη, απρόσκοπτη, διασυνοριακή τραπεζική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις αναπτυξιακές τους φιλοδοξίες, συνδυάζοντας το μέγεθος και τις δυνατότητες της UniCredit σε Ιταλία και Γερμανία (μέσω της HypoVereinsbank), με τις ισχυρές σχέσεις και την τοπική τεχνογνωσία της Alpha Bank στην Ελλάδα και την Κύπρο.