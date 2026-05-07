7ο Συνέδριο ΟΕΕ: Οι επενδυτικές προοπτικές μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν θα μειωθεί μόνο ως λόγος προς το ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτους όρους, σε καθαρό επίπεδο

Economy 07.05.2026, 14:20
Η Ελλάδα είναι μία από τις δύο αγορές στον κόσμο, που είχε για δύο συνεχόμενες χρονιές θετικό πρόσημο ενώ σήμερα υπάρχει προσφορά όσον αφορά τις δημόσιες εγγραφές, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, The World in Disruption, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πρόσθεσε επίσης ότι φέτος έχουμε πάνω από 400 εκατομμύρια τζίρο, ξεπερνώντας άλλες αγορές της Euronext. Ο κ. Κοντόπουλος πρόσθεσε ότι αυτό συσχετίζεται άμεσα και με την οικονομία. «Οι ίδιες οι εταιρείες εκτίθενται πλέον στους εξωτερικούς επενδυτές, καθώς έχουμε και επενδυτές οι οποίοι αρχίζουν να ψάχνουν επενδύσεις στην Ελλάδα σε ποσοτικούς δείκτες, η ΜSCI έχει ανακοινώσει ότι θα επαναξιολογήσει το χρηματιστήριο, δίνοντας το πρώτο σημάδι ότι μπορούν να υπάρξουν τα ενδιάμεσα κεφάλαια αρχικά, έχοντας συναλλαγές ημερησίως της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ».

Σε πολύ καλή κατάσταση το δημόσιο χρέος

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημήτρης Τσάκωνας, είπε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, όσον αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρέους και τον όγκο του. «Στα τέλη της φετινής χρονιάς θα είμαστε στο 137%, κάτω από αυτό της Ιταλίας.

Το πλεόνασμα ξεπερνά τα ετήσια τοκοχρεωλύσια. Άρα, το χρέος μας δεν θα μειωθεί μόνο ως λόγος προς το ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτους όρους, σε καθαρό επίπεδο. Το χαρτοφυλάκιο του χρέους μας έχει πολύ ευνοϊκά χαρακτηριστικά, πολύ μακρά ωρίμανση. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια, ακόμα και με πολύ συντηρητικές υποθέσεις για το ΑΕΠ, το χρέος μας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας θα είναι κοντά στο 114%, κάτω από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Το 2033 ή 2034 ίσως να έχουμε φτάσει στο πρώτο σημείο βιωσιμότητας του χρέους».

Ο Yessen El Radhi από την DBRS τόνισε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στις δημοσιονομικές επιδόσεις και η ανάπτυξη του ΑΕΠ οδήγησαν στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ με πρωτογενή πλεονάσματα και πολύ δυνατές επιδόσεις. Ήταν αποτέλεσμα μέτρων μετά τις κρίσεις στον δημόσιο τομέα, που οδήγησε στη μείωση του χρέους, ενώ στα έσοδα έχουμε προσπάθεια της κυβέρνησης για συλλογή φόρων, και φορολογική συμμόρφωση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί θετικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το χρέος (…) Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, πώς θα βελτιώσει τις συνθήκες για τους επενδυτές. Η Ελλάδα έχει υψηλό επίπεδο αποταμιεύσεων, άρα θεωρώ ότι οι επενδύσεις πρέπει να προέλθουν από το εξωτερικό».

Μείωση ΑΕΠ κατά 0,5% και αύξηση πληθωρισμού

Η Laura Perez Martinez από την Moody’s είπε πως, αν έχουμε παράταση της κρίσης, θα είναι μεγάλη, αναμένουμε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,5% και αύξηση του πληθωρισμού, πιο σφιχτές νομισματικές πολιτικές.

«Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η θετική πορεία της πρέπει να συνοδευτεί από την ανθεκτικότητα. Η σύγκρουση στην Μ. Ανατολή δεν θα επηρεάσει την ανάπτυξη, αλλά θα καθυστερήσει την αποπληρωμή του χρέους (…) Με την υλοποίηση του RRF φέτος, η ανάπτυξη θα αυξηθεί κατά 0,4 εκατοστιαίες μονάδες και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια».

Ο Jakob Suwalski της Scope, είπε πως «οι βασικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της πρόσβασης στην κεφαλαιαγορά και την οικονομική σταθερότητα. Άρα, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την πλευρά της αγοράς. Η εστίαση πλέον δίνεται στην ανθεκτικότητα, στη διάρκεια των βελτιώσεων. Η ανάπτυξη είναι αξιοπρεπής, αλλά για μια χώρα που ανακάμπτει, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Υπάρχει συγκέντρωση δημοσίων επενδύσεων. Δεν άγεται από την παραγωγικότητα. Στο αισιόδοξο σενάριο, οι δημόσιες επενδύσεις θα δώσουν τη θέση τους στις ιδιωτικές επενδύσεις».

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, στην ομιλία του τόνισε πως η Ελλάδα δεν είναι σε ύφεση και δεν έχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό, όπως έχει η Αμερική. Η ανάγκη για ξένες επενδύσεις και αύξηση της παραγωγικότητας θα βελτιώσει την κρίση του affordability. «Η οικονομία δεν είναι μονοκαλλιέργεια. Ο τουρισμός έχει παντού πόδια. Και στη βιομηχανία και στο λιανεμοπόριο, αρκεί να έχουμε τα χωροταξικά σχέδια βιομηχανίας και τουρισμού, ώστε να ξέρει ο καθένας πού πάει. Έχει σημασία να προχωρήσουμε στην αυτοπαραγωγή.

Ένα μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη προσόντων, το οποίο δεν έχουν ακουμπήσει οι θεσμοί. Έχουμε 26 πανεπιστήμια και θα έπρεπε να έχουμε 6. Επίσης, το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα παίξει ρόλο στην ανάπτυξη. Η ΑΙ μπορεί να βοηθήσει και η οργανωμένη μετανάστευση το ίδιο».

Ο αναλυτής του Bruegel, Zsolt Darvas, είπε ότι «υπάρχουν διαρθρωτικά ζητήματα που προκαλούν τις παγκόσμιες ανισότητες. Θέλω να δώσω έμφαση στο ότι όσον αφορά την ΕΕ, για να γίνει ενεργός παίκτης και να μην υφίσταται τις συνέπειες όσων κάνουν οι άλλοι, ζήτημα κλειδί είναι να κινητοποιηθεί. Αν η Ευρώπη παθητικά επιτρέψει στην Κίνα να προχωρήσει όπως προχωράει με τις άδικες εμπορικές πρακτικές,τότε θα καταρρεύσει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό έχει τον κίνδυνο να πάει σε πολιτικές προστατευτισμού. Είναι απαραίτητο να βρούμε την ισορροπία. Γίνεται συζήτηση για το made in Europe και για το made with Europe. Το δεύτερο είναι η σωστή προσέγγιση. Καλύτερο είναι να αφήσουμε κάποιες βιομηχανίες -στις οποίες δεν έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα- εκτός, ή να τις μεταφέρουμε».

