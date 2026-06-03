Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα

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Την θέση της Ελλάδας στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης και τις μεγάλες προοπτικές της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, αυτοματοποίησης και Industry 4.0, ανέδειξε η Enterprise Greece, με τη συμμετοχή της στο Global Smart Manufacturing Summit 2026.

Όπως αναφέρεται, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στο Μόναχο και συγκέντρωσε διεθνείς βιομηχανικούς ομίλους εγνωσμένου κύρους, παρόχους τεχνολογίας, στελέχη παραγωγής και ειδικούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με συμμετοχές από κλάδους όπως η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα βιομηχανικά υλικά, η φαρμακοβιομηχανία, οι βιοεπιστήμες, η ενεργειακή αποδοτικότητα και τα logistics.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» κολοσσοί από τους κλάδους της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των βιοεπιστημών και των logistics, μεταξύ των οποίων οι, Rolls-Royce, Tata Steel, ZEISS, Coca-Cola HBC, SKF, Klüber Lubrication, Siemens, HIPRA, Opella, EthonAI, ONIQ, Arch Systems, WorkNomads, Bionorica, MTU Aero Engines, BMW, Roketsan, κά.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι τεχνολογίες αιχμής που μετασχηματίζουν ριζικά την παραγωγή: η αξιοποίηση δεδομένων στην παραγωγή, η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, η προγνωστική συντήρηση, η αυτοματοποίηση, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, η βιώσιμη παραγωγή, η κυκλικότητα και η μετάβαση σε πιο ευέλικτα και αποδοτικά παραγωγικά μοντέλα.

Τα στοιχεία της ελληνικής πρότασης

Σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Enterprise Greece παρουσίασε την ελληνική επενδυτική πρόταση για τη βιομηχανία νέας γενιάς, αναδεικνύοντας τη χώρα ως σημείο εγκατάστασης και ανάπτυξης για εταιρείες που αναζητούν παραγωγική ευελιξία, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, περιφερειακή κάλυψη και δυνατότητες συνεργασίας με τοπικά βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά οικοσυστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πρόταση στηρίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας:

* Γεωστρατηγική υπεροχή: Άμεση πρόσβαση στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

* Ανθρώπινο κεφάλαιο: Μια νέα γενιά επιστημόνων και τεχνικών με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση.

* Κίνητρα και χρηματοδοτήσεις: Στοχευμένα εργαλεία για την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη των ήδη ώριμων και εξωστρεφών ελληνικών κλάδων όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα βιομηχανικά υλικά, οι μπαταρίες και τα δομικά υλικά, οι οποίοι αποτελούν την ιδανική βάση (hub) για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων διασυνδεδεμένης παραγωγής και εφαρμογές Industry 4.0.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συμμετοχή της Enterprise Greece είχε σαφή επενδυτικό προσανατολισμό: την ανάπτυξη στοχευμένου διαλόγου με διεθνείς εταιρείες που εξετάζουν σχέδια βιομηχανικής επέκτασης, εγκατάστασης τεχνολογικών λύσεων, διαφοροποίησης παραγωγής, περιφερειακής παρουσίας ή αναδιάρθρωσης εφοδιαστικών αλυσίδων με σημείο αναφοράς την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος δήλωσε: «Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά δηλώνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει. Στο Global Smart Manufacturing Summit μεταφέραμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διεθνείς επενδυτικούς ομίλους: η χώρα μας διαθέτει πλέον τη σταθερότητα, το ταλέντο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να εξελιχθεί σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βάση έξυπνης μεταποίησης και καινοτομίας.

Η ελληνική βιομηχανία μετασχηματίζεται και αποκτά έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα. Στην Enterprise Greece είμαστε δίπλα σε κάθε στρατηγική επένδυση που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας».