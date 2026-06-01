Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου

Την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων συνεχίζει να ενισχύει η Enterprise Greece, συμμετέχοντας σε μια σειρά σημαντικών διεθνών εκθέσεων και διοργανώσεων που πραγματοποιούνται τον Ιούνιο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Enterprise Greece και οι κλάδοι στρατηγικής σημασίας

Η παρουσία της Enterprise Greece, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλύπτει κλάδους στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, όπως η πράσινη τεχνολογία, η ενέργεια, η άμυνα, η βιοτεχνολογία, η καινοτομία και οι κατασκευές.

Στο πρόγραμμα των διεθνών δράσεων περιλαμβάνονται οι εκθέσεις GreenTech (9-11 Ιουνίου στο ‘Αμστερνταμ), Eurosatory (15-19 Ιουνίου στο Παρίσι), Viva Technology (17-20 Ιουνίου στο Παρίσι), BIO International Convention (22-25 Ιουνίου στο Σαν Ντιέγκο), Intersolar Europe (23-25 Ιουνίου στο Μόναχο), Big 5 Construct Egypt (23-25 Ιουνίου στο Κάιρο) και We Make Future (24-26 Ιουνίου στη Μπολόνια).

Γέφυρες συνεργασίας

Μέσω της συμμετοχής στις συγκεκριμένες διοργανώσεις, η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας.