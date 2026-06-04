Berkshire Hathaway: Γιατί ποντάρει στη Macy’s

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Μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές του αποτυχίες ήταν η αγορά μιας αλυσίδας πολυκαταστημάτων τη δεκαετία του 1960, παραδέχτηκε επανειλημμένα ο Γουόρεν Μπάφετ. Ο ίδιος και ο επί χρόνια συνεργάτης του, Τσάρλι Μάνγκερ, συχνά χρησιμοποιούσαν το παράδειγμα αυτό για να εξηγήσουν πόσο δύσκολο είναι να επενδύει κανείς στον κλάδο του λιανεμπορίου. Ωστόσο, η πρόσφατη αποκάλυψη ότι η Berkshire Hathaway απέκτησε συμμετοχή στη Macy’s προκάλεσε έκπληξη στη Wall Street.

Η επένδυση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα του ομίλου. Η αξία της υπολογίζεται σε περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αμελητέο σε σύγκριση με τις πολλών δισεκατομμυρίων τοποθετήσεις της Berkshire. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά μετοχών της Macy’s έστειλε ένα σαφές μήνυμα: ακόμη και σε έναν κλάδο που θεωρείται παρακμιακός, μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες αξίας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η αγορά αντέδρασε θετικά. Από τη στιγμή που η Berkshire γνωστοποίησε τη συμμετοχή της, η μετοχή της Macy’s κατέγραψε άνοδο περίπου 18%, ενώ τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ενίσχυσαν περαιτέρω την αισιοδοξία των επενδυτών.

Η λογική πίσω από την επένδυση φαίνεται να βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: τη δραστική μείωση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της διοίκησης. Τα παραδοσιακά πολυκαταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τα τελευταία χρόνια από τις διαδικτυακές αγορές, τις αλυσίδες χαμηλών τιμών και τις εξειδικευμένες εταιρείες λιανικής. Εμβληματικά ονόματα όπως η Sears και η J.C. Penney έχουν συρρικνωθεί δραματικά ή εξαφανιστεί από τον χάρτη, ενώ ακόμη και ο όμιλος Saks αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες.

Γιατί η Macy’s προσελκύει την Berkshire Hathaway

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Macy’s παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο των παραδοσιακών πολυκαταστημάτων, με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το μέγεθός της, η αποτίμησή της παραμένει χαμηλή. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 1,2 φορές τη λογιστική της αξία και περίπου δέκα φορές τα αναμενόμενα κέρδη της επόμενης χρονιάς, επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά από τους επενδυτές αξίας.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που προσελκύει το ενδιαφέρον της Berkshire είναι η ακίνητη περιουσία της εταιρείας. Η Macy’s διαθέτει σημαντικό αριθμό ακινήτων σε κεντρικές τοποθεσίες στις ΗΠΑ, πολλά από τα οποία κατέχει πλήρως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η αξία των ακινήτων της υπερβαίνει σημαντικά τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Αυτό προσφέρει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους επενδυτές, καθώς η περιουσιακή βάση της εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο φαίνεται να είναι η νέα διοικητική ομάδα. Από το 2024, τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατέχει ο Τόνι Σπρινγκ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσα στα καταστήματα. Η στρατηγική του περιλαμβάνει περισσότερους εργαζόμενους στους χώρους εξυπηρέτησης, καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων και περισσότερες εκδηλώσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές.

Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές που μείωσαν το προσωπικό τους για να περιορίσουν τα κόστη, η Macy’s αύξησε τον αριθμό εργαζομένων ανά κατάστημα. Η διοίκηση θεωρεί ότι η προσωπική εξυπηρέτηση αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή όπου οι ηλεκτρονικές αγορές κυριαρχούν.

Η στρατηγική της Macy’s απέδωσε

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι ενθαρρυντικά. Η εταιρεία κατέγραψε τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης των συγκρίσιμων πωλήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δραστηριότητά της έχει σταθεροποιηθεί. Ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία της Bloomingdale’s, της πολυτελούς αλυσίδας του ομίλου, η οποία εμφάνισε διψήφια αύξηση πωλήσεων παρά τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς ειδών πολυτελείας.

Παράλληλα, οι ταμειακές ροές της Macy’s συνεχίζουν να βελτιώνονται. Τα τελευταία δύο χρόνια η ελεύθερη ταμειακή ροή αυξήθηκε με διψήφιο ρυθμό, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν νέα άνοδο και φέτος. Επιπλέον, η μετοχή προσφέρει μερισματική απόδοση άνω του 3%, στοιχείο ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές που αναζητούν σταθερό εισόδημα.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τις προοπτικές της εταιρείας είναι η αναβίωση των φυσικών καταστημάτων. Οι νεότερες γενιές καταναλωτών, ιδιαίτερα όσοι μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αγορές σε εμπορικά κέντρα και φυσικούς χώρους λιανικής. Η κοινωνική διάσταση των αγορών φαίνεται να αποκτά εκ νέου σημασία.

Η Berkshire Hathaway φαίνεται να πιστεύει ότι η Macy’s διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής επένδυσης αξίας: χαμηλή αποτίμηση, ισχυρά περιουσιακά στοιχεία, βελτιούμενα οικονομικά μεγέθη και μια διοίκηση που προσπαθεί να αναζωογονήσει ένα παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο. Αν η στρατηγική αυτή αποδώσει, η επένδυση μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν αποτελεί εξαίρεση στη φιλοσοφία του Μπάφετ, αλλά ακόμη ένα παράδειγμα της διαχρονικής αναζήτησης εταιρειών που η αγορά έχει υποτιμήσει.